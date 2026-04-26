కరకరలాడే "పనీర్ కుర్కురే" - టీ టైమ్కు పర్ఫెక్ట్ స్నాక్!
పనీర్తో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 26, 2026 at 3:00 PM IST
Crispy Paneer Kurkure : పనీర్తో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే పనీర్ కుర్కురే. సాయంత్రం వేళ స్నాక్స్గా పిల్లలకు, ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పుడు వీటిని చేసే పెడితే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. పైగా ఇది ప్రిపేర్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. మరి ఈ క్రీస్పీ, క్రంచీ పనీర్ కుర్కురేను ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పనీర్ - 800 గ్రాములు
- శనగపిండి - 2 కప్పులు
- మిరియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- కారం - 3 టీ స్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
- చాట్మసాలా - 2 టీ స్పూన్లు
- గరంమసాలా - 2 టీ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - తగినంత
- కార్న్ఫ్లేక్స్ - తగినంత
- కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
- కసూరిమేతి - 2 చిటికెడ్లు
- వాము - 2 టీ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 800 గ్రాముల పనీర్ను పొడుగ్గా, సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల శనగపిండి, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, రెండు టీ స్పూన్ల వాము వేసి కలపాలి.
- అనంతం మరో మిక్సింగ్ బౌల్లో అర టీ స్పూన్ పసుపు, రెండు టీ స్పూన్ల కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేయాలి. ఇందులోనే రెండు టీ స్పూన్ల చాట్మసాలా, రెండు టీ స్పూన్ల గరంమసాలా, రెండు చిటికెడ్ల కసూరిమేతి వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసుకున్న పనీర్ ముక్కలను వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- పదిహేను నిమిషాల తర్వాత పనీర్ మిశ్రమంలో రెండు టీ స్పూన్ల నూనె, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, మిక్స్ చేసుకున్న శనగపిండి మిశ్రమం వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మరో 10 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా మరో గిన్నెలోకి కార్న్ఫ్లేక్స్ వేసి చేతితోనే మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పనీర్ ముక్కలను కార్న్ఫ్లేక్స్లో డిప్ చేసి మొత్తం పట్టేలా కోట్ చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కార్న్ఫ్లేక్స్తో కోట్ చేసిన పనీర్ ముక్కలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
- అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి పనీర్ ముక్కలను రెండు వైపులా గోల్డెన్ కలర్లోకి మారి, క్రిస్పీగా అయ్యేవరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే టేస్టీ, క్రంచీ పనీర్ కుర్కురే మీ ముందుంటుంది!
- ఈ పనీర్ కుర్కురేను టమోటా కెచప్తో తింటే ఆహా అనాల్సిందే.
టిప్స్ :
- పనీర్ ముక్కలను మందంగా ఉండేలా పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి.
- పనీర్ ముక్కలను మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మాత్రమే ఫ్రై చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల లోపల చక్కగా ఉడికి కరకరలాడుతాయి.
