కరకరలాడే "పనీర్​ కుర్​కురే" - టీ టైమ్​కు పర్ఫెక్ట్​ స్నాక్!

పనీర్​తో సింపుల్​గా చేసుకునే రెసిపీ - ​తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Paneer Kurkure
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 3:00 PM IST

Crispy Paneer Kurkure : పనీర్​తో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే పనీర్ కుర్​కురే. సాయంత్రం వేళ స్నాక్స్​గా పిల్లలకు, ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పుడు వీటిని చేసే పెడితే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. పైగా ఇది ప్రిపేర్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ​. మరి ఈ క్రీస్పీ, క్రంచీ పనీర్​ కుర్​కురేను ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

పనీర్ ముక్కలు

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పనీర్ - 800 గ్రాములు
  • శనగపిండి - 2 కప్పులు
  • మిరియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • కారం - 3 టీ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • చాట్​మసాలా - 2 టీ స్పూన్లు
  • గరంమసాలా - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - తగినంత
  • కార్న్​ఫ్లేక్స్ - తగినంత
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
  • కసూరిమేతి - 2 చిటికెడ్లు
  • వాము - 2 టీ స్పూన్లు
శనగపిండి

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 800 గ్రాముల పనీర్​ను పొడుగ్గా, సన్నని ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల శనగపిండి, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, రెండు టీ స్పూన్ల వాము వేసి కలపాలి.
కారం
  • అనంతం మరో మిక్సింగ్​ బౌల్లో అర టీ స్పూన్ పసుపు, రెండు టీ స్పూన్ల కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేయాలి. ఇందులోనే రెండు టీ స్పూన్ల చాట్​మసాలా, రెండు టీ స్పూన్ల గరంమసాలా, రెండు చిటికెడ్ల కసూరిమేతి వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత కట్​ చేసుకున్న పనీర్​ ముక్కలను వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • పదిహేను నిమిషాల తర్వాత పనీర్ మిశ్రమంలో రెండు టీ స్పూన్ల నూనె, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, మిక్స్ చేసుకున్న శనగపిండి మిశ్రమం వేసి బాగా కలపాలి.​ ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మరో 10 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
కార్న్​ఫ్లేక్స్
  • అదేవిధంగా మరో గిన్నెలోకి కార్న్​ఫ్లేక్స్​ వేసి చేతితోనే మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పనీర్​ ముక్కలను కార్న్​ఫ్లేక్స్​లో డిప్​ చేసి మొత్తం పట్టేలా కోట్​ చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయిలో డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కార్న్​ఫ్లేక్స్​తో కోట్​ చేసిన పనీర్​ ముక్కలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
కొత్తిమీర
  • అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పనీర్​ ముక్కలను రెండు వైపులా గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారి, క్రిస్పీగా అయ్యేవరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే టేస్టీ, క్రంచీ పనీర్ కుర్​కురే మీ ముందుంటుంది!
  • ఈ పనీర్ కుర్​కురేను టమోటా కెచప్​తో తింటే ఆహా అనాల్సిందే.

టిప్స్ :

  • పనీర్​ ముక్కలను మందంగా ఉండేలా పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి.
  • పనీర్​ ముక్కలను మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మాత్రమే ఫ్రై చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల లోపల చక్కగా ఉడికి కరకరలాడుతాయి.

