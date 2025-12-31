ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "పనీర్​ కుర్​కురే" - వెజ్​ లవర్స్​కు పర్ఫెక్ట్​ స్నాక్​ - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

- పనీర్​తో రెగ్యులర్​ వంటలు కాదు - ఇలా పిల్లలకు, పెద్దలకు నచ్చేలా కుర్​కురే చేసుకోండి!

Paneer Kurkure Recipe
Paneer Kurkure Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 31, 2025 at 4:44 PM IST

3 Min Read
Paneer Kurkure Recipe: పాలకు సంబంధించిన పదార్థాలలో పనీర్​ది ప్రత్యేక స్థానం. దీనితో చేసే వంటలు ఏమైనా అద్భుతంగా ఉంటాయి. మరి, మీరు ఎప్పుడైనా పనీర్​తో కుర్​కురే చేసుకున్నారా? లేదంటే ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ క్రంచీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈవెనింగ్​ స్నాక్స్​గా పిల్లలకు, ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు వీటిని చేసే పెడితే చాలా మంది ఇష్టంగా తింటుంటారు. పైగా ఏదైనా స్పెషల్​ పార్టీలప్పుడు చేసుకోవడానికి కూడా ఇవి బెస్ట్​ ఆప్షన్​. మరి, లేట్​ చేయకుండా కరకరలాడే పనీర్​ కుర్​కురే ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Paneer Kurkure
పనీర్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పనీర్ - 400 గ్రాములు
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్
  • కశ్మీరీ కారం - 1 టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీస్పూన్
  • చాట్ మసాలా - 1 టీస్పూన్
  • గరం మసాలా పొడి - 1 టీస్పూన్
  • కసూరీ మేథీ - చిటికెడు
  • శనగపిండి - 1 కప్పు
  • వాము - 1 టీస్పూన్
  • నూనె - 1 టీస్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • కార్న్​ఫ్లేక్స్ - తగినంత
Paneer Kurkure
మిరియాల పొడి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • పనీర్​ను ముందుగా పొడుగ్గా, సన్నని ముక్కలుగా కట్​ చేసి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి పసుపు, కశ్మీరీ కారం, ఉప్పు, మిరియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, చాట్​ మసాలా, గరం మసాలా, కసూరీ మేథీ వేసి అన్ని పదార్థాలూ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కట్​ చేసుకున్న పనీర్​ ముక్కలను ఈ మసాలా పొడిలో వేసి అంతా కోట్​ అయ్యేలా కలుపుకోవాలి.
  • మసాలా మొత్తం ముక్కలకు పట్టినాక వాటిపై మూత పెట్టి ఓ పావుగంట సేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Paneer Kurkure
శనగపిండి (Getty Images)
  • ఈలోపు మరో మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి శనగపిండి, అర టీస్పూన్​ ఉప్పు, అర టీస్పూన్​ కారం, వాము వేసి ఓసారి కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా బజ్జీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పనీర్​ ముక్కలు మారినేట్​ అయినాక వాటి మీద ఒక టీ స్పూన్​ ఆయిల్​, కొత్తిమీర తరుగు, మిక్స్​ చేసుకున్న శనగపిండి వేసి ముక్కలకు పట్టేలా కలుపుకోవాలి.
  • శనగపిండి మిశ్రమం మొత్తం పనీర్​ ముక్కలకు పట్టేలా కలుపుకున్నాక మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు మరో గిన్నెలోకి కార్న్​ఫ్లేక్స్​ వేసి చేతితోనే మెత్తగా మెదుపుకోవాలి. స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Paneer Kurkure
కార్న్​ఫ్లేక్స్​ (Getty Images)
  • నూనె కాగేలోపు శనగపిండితో కోట్​ చేసుకున్న పనీర్​ ముక్కలను కార్న్​ఫ్లేక్స్​లో డిప్​ చేసి మొత్తం పట్టేలా కోట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా కోట్​ చేసిన వాటిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కార్న్​ఫ్లేక్స్​తో కోట్​ చేసిన పనీర్​ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
  • ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
  • పనీర్​ ముక్కలు గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారి, క్రిస్పీగా వేగినాక చిల్లుల గరిటెతో తీసుకుని ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • మిగిలిన వాటిని ఇలానే వేయించుకుని టమాటా కెచప్​తో వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, క్రంచీగా ఉండే పనీర్​ కుర్​కురే రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Paneer Kurkure
పనీర్​ కుర్​కురే (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పనీర్​ ముక్కలను మరీ పల్చగా కాకుండా కాస్త మందంగానే ఉండేలా పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి.
  • కార్న్​ఫ్లేక్స్​ను బరకగా చేతితోనే మెదుపుకోవాలి. ఒకవేళ చేతితో చేసుకోవడం కష్టమనుకుంటే మిక్సీజార్​లోకి వేసుకుని పల్స్​ మోడ్​లో మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అలాగే కార్న్​ఫ్లేక్స్​ను స్వీట్​ లేనివి తీసుకోవాలి.
  • పనీర్​ ముక్కలను మీడియం ఫ్లేమ్​లో మాత్రమే వేయించుకోవాలి. సిమ్​లో వేయిస్తే నూనె పీల్చుకుంటాయి. హై-ఫ్లేమ్​లో పెట్టి వేయిస్తే పైకి కరకరలాడతాయి. కానీ లోపల ఉడకదు.

