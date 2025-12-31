కరకరలాడే "పనీర్ కుర్కురే" - వెజ్ లవర్స్కు పర్ఫెక్ట్ స్నాక్ - టేస్ట్ వేరే లెవల్!
- పనీర్తో రెగ్యులర్ వంటలు కాదు - ఇలా పిల్లలకు, పెద్దలకు నచ్చేలా కుర్కురే చేసుకోండి!
Published : December 31, 2025 at 4:44 PM IST
Paneer Kurkure Recipe: పాలకు సంబంధించిన పదార్థాలలో పనీర్ది ప్రత్యేక స్థానం. దీనితో చేసే వంటలు ఏమైనా అద్భుతంగా ఉంటాయి. మరి, మీరు ఎప్పుడైనా పనీర్తో కుర్కురే చేసుకున్నారా? లేదంటే ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రంచీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈవెనింగ్ స్నాక్స్గా పిల్లలకు, ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు వీటిని చేసే పెడితే చాలా మంది ఇష్టంగా తింటుంటారు. పైగా ఏదైనా స్పెషల్ పార్టీలప్పుడు చేసుకోవడానికి కూడా ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్. మరి, లేట్ చేయకుండా కరకరలాడే పనీర్ కుర్కురే ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పనీర్ - 400 గ్రాములు
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కశ్మీరీ కారం - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - 1 టీస్పూన్
- చాట్ మసాలా - 1 టీస్పూన్
- గరం మసాలా పొడి - 1 టీస్పూన్
- కసూరీ మేథీ - చిటికెడు
- శనగపిండి - 1 కప్పు
- వాము - 1 టీస్పూన్
- నూనె - 1 టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- కార్న్ఫ్లేక్స్ - తగినంత
తయారీ విధానం:
- పనీర్ను ముందుగా పొడుగ్గా, సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి పసుపు, కశ్మీరీ కారం, ఉప్పు, మిరియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, చాట్ మసాలా, గరం మసాలా, కసూరీ మేథీ వేసి అన్ని పదార్థాలూ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కట్ చేసుకున్న పనీర్ ముక్కలను ఈ మసాలా పొడిలో వేసి అంతా కోట్ అయ్యేలా కలుపుకోవాలి.
- మసాలా మొత్తం ముక్కలకు పట్టినాక వాటిపై మూత పెట్టి ఓ పావుగంట సేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఈలోపు మరో మిక్సింగ్ బౌల్లోకి శనగపిండి, అర టీస్పూన్ ఉప్పు, అర టీస్పూన్ కారం, వాము వేసి ఓసారి కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా బజ్జీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పనీర్ ముక్కలు మారినేట్ అయినాక వాటి మీద ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్, కొత్తిమీర తరుగు, మిక్స్ చేసుకున్న శనగపిండి వేసి ముక్కలకు పట్టేలా కలుపుకోవాలి.
- శనగపిండి మిశ్రమం మొత్తం పనీర్ ముక్కలకు పట్టేలా కలుపుకున్నాక మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు మరో గిన్నెలోకి కార్న్ఫ్లేక్స్ వేసి చేతితోనే మెత్తగా మెదుపుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగేలోపు శనగపిండితో కోట్ చేసుకున్న పనీర్ ముక్కలను కార్న్ఫ్లేక్స్లో డిప్ చేసి మొత్తం పట్టేలా కోట్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా కోట్ చేసిన వాటిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కార్న్ఫ్లేక్స్తో కోట్ చేసిన పనీర్ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
- పనీర్ ముక్కలు గోల్డెన్ కలర్లోకి మారి, క్రిస్పీగా వేగినాక చిల్లుల గరిటెతో తీసుకుని ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- మిగిలిన వాటిని ఇలానే వేయించుకుని టమాటా కెచప్తో వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, క్రంచీగా ఉండే పనీర్ కుర్కురే రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పనీర్ ముక్కలను మరీ పల్చగా కాకుండా కాస్త మందంగానే ఉండేలా పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి.
- కార్న్ఫ్లేక్స్ను బరకగా చేతితోనే మెదుపుకోవాలి. ఒకవేళ చేతితో చేసుకోవడం కష్టమనుకుంటే మిక్సీజార్లోకి వేసుకుని పల్స్ మోడ్లో మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అలాగే కార్న్ఫ్లేక్స్ను స్వీట్ లేనివి తీసుకోవాలి.
- పనీర్ ముక్కలను మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే వేయించుకోవాలి. సిమ్లో వేయిస్తే నూనె పీల్చుకుంటాయి. హై-ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయిస్తే పైకి కరకరలాడతాయి. కానీ లోపల ఉడకదు.
న్యూ ఇయర్ దావత్లో "చేపల పులుసు" - ఇలా చేస్తే ఘుమఘుమలాడిపోద్ది!