పిల్లల కోసం "పనీర్ ఫింగర్స్" - కరకరలాడిపోతాయ్
- అమ్మలు ఇక టెన్షన్ పడాల్సిన పనిలేదు - హాఫ్ డే స్కూల్ పిల్లలకు మంచి స్నాక్స్!
Paneer Fingers (Eenadu)
Published : April 10, 2026 at 2:40 PM IST
Paneer Fingers : హాఫ్ డే స్కూల్స్ పిల్లలకు ఎంజాయ్ మెంట్ ఇస్తాయి. అమ్మలకు మాత్రం అదనపు పని తెచ్చిపెడతాయి. పిల్లలు రాగానే అన్నం బదులుగా చిరు తిళ్లు అడుగుతుంటారు. అలాంటప్పుడు రోజూ ఏం చేయాలో తెలియక తల్లులు ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అందుకే ఓ సూపర్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే కరకరలాడే "పనీర్ ఫింగర్స్". ఈ రెసిపీని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. దీన్ని హోటల్ స్టైల్లో ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేయాలో ఇక్కడ చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు:
- తాజా పనీర్ - 100 గ్రాములు
- బ్రెడ్ పొడి - ఒక కప్పు
- మైదా పిండి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- మొక్కజొన్న పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కారం - 1 చెంచా
- మిరియాల పొడి - అర చెంచా
- ఒరెగానో - అర చెంచా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర చెంచా (ఆప్షనల్)
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పిండి మిశ్రమాన్ని సిద్ధం చేయాలి. ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకోవాలి
- అందులో మొక్కజొన్న పిండి, మైదా పిండి వేయాలి. తర్వాత కారం, మిరియాల పొడి, ఒరెగానో, ఉప్పు వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- వాటర్ వేయకుండా ఈ పొడి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా ఒకసారి కలుపుకోండి.
- ఆ తర్వాత ఇందులో కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ ఉండలు లేకుండా చిక్కటి మిశ్రమంలా తయారు చేసుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమం మరీ పల్చగా ఉండకూడదు. పనీర్ ముక్కలకు సరిగా అంటుకోదు. కాబట్టి చిక్కగా ఉండాలి.
- ఆ తర్వాత పనీర్ను ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. మరీ సన్నగా కాకుండా, కొంచెం మందంగా, పొడవుగా ఉండేలా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా కట్ చేసుకోవడం వల్ల ఫ్రై చేసిన తర్వాత లోపల సాఫ్ట్గా, పైన క్రిస్పీగా ఉంటాయి.
- ఇప్పుడు కోటింగ్ చేయాలి. బ్రెడ్ పొడిని ఒక ప్లేట్లో వేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఒక్కో పనీర్ ముక్కను తీసుకుని, మొదట సిద్ధం చేసుకున్న పిండి మిశ్రమంలో బాగా డిప్ చేయాలి. ఆ తర్వాత వెంటనే ఆ ముక్కను బ్రెడ్ పొడిలో వేసి, నాలుగు వైపులా పొడి అంతా ముక్కకు పట్టేలా దొర్లించాలి.
- ఎంత దట్టంగా పొడిని పట్టిస్తే పనీర్ ముక్క పైన అంత క్రిస్పీగా ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి
- అన్నీ అలా తయారు చేసుకున్న తర్వాత డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి
- నూనె బాగా వేడెక్కిన తర్వాత స్టౌ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని, పనీర్ ముక్కలను ఐదారు చొప్పున నూనెలో వేయాలి
- వెంటనే గరిటెతో తిప్పకూడదు. ఒక నిమిషం ఆగిన తర్వాత రెండోవైపునకు తిప్పుకోవాలి. రెండు వైపులా ఎర్రగా, గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత తీసి టిష్యూ పేపర్ మీద వేసుకోవాలి. అదనపు నూనెను ఇది పీల్చేస్తుంది. అంతే, అద్దిరిపోయే పనీర్ ఫింగర్స్ సిద్ధమైపోతాయి.
- టిప్స్ :
- ఎక్స్ట్రా క్రిస్పీ కావాలనుకుంటే పనీర్ ముక్కలను బ్రెడ్ పొడిలో ముంచిన తర్వాత 10 నిమిషాల పాటు ఫ్రిజ్లో ఉంచుకోవాలి. అప్పుడు బ్రెడ్ పొడి ఊడిపోకుండా ముక్కలకు బాగా పట్టుకుంటుంది.
- ఒరెగానోకు బదులుగా గరం మసాలా, చాట్ మసాలాను కూడా వాడుకోవచ్చు.
- వేడివేడి క్రిస్పీ పనీర్ ఫింగర్స్ను గ్రీన్ చట్నీ లేదా టొమాటో కెచప్ ద్వారా సర్వ్ చేస్తే చాలా రుచిగా ఉంటాయి.
