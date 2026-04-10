పిల్లల కోసం "పనీర్ ఫింగర్స్" - కరకరలాడిపోతాయ్

- అమ్మలు ఇక టెన్షన్ పడాల్సిన పనిలేదు - హాఫ్ డే స్కూల్ పిల్లలకు మంచి స్నాక్స్!

Paneer Fingers
Paneer Fingers (Eenadu)
Published : April 10, 2026 at 2:40 PM IST

Paneer Fingers : హాఫ్ డే స్కూల్స్​ పిల్లలకు ఎంజాయ్​ మెంట్ ఇస్తాయి. అమ్మలకు మాత్రం అదనపు పని తెచ్చిపెడతాయి. పిల్లలు రాగానే అన్నం బదులుగా చిరు తిళ్లు అడుగుతుంటారు. అలాంటప్పుడు రోజూ ఏం చేయాలో తెలియక తల్లులు ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అందుకే ఓ సూపర్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే కరకరలాడే "పనీర్ ఫింగర్స్". ఈ రెసిపీని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. దీన్ని హోటల్ స్టైల్‌లో ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేయాలో ఇక్కడ చూద్దాం.

​కావలసిన పదార్థాలు:

  • తాజా ​పనీర్ - 100 గ్రాములు
  • ​బ్రెడ్ పొడి - ఒక కప్పు
  • ​మైదా పిండి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ​మొక్కజొన్న పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ​కారం - 1 చెంచా
  • ​మిరియాల పొడి - అర చెంచా
  • ​ఒరెగానో - అర చెంచా
  • ​ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • ​నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
  • ​అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర చెంచా (ఆప్షనల్)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పిండి మిశ్రమాన్ని సిద్ధం చేయాలి. ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకోవాలి
  • అందులో మొక్కజొన్న పిండి, మైదా పిండి వేయాలి. తర్వాత కారం, మిరియాల పొడి, ఒరెగానో, ఉప్పు వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • వాటర్​ వేయకుండా ఈ పొడి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా ఒకసారి కలుపుకోండి.
  • ఆ తర్వాత ఇందులో కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ ఉండలు లేకుండా చిక్కటి మిశ్రమంలా తయారు చేసుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమం మరీ పల్చగా ఉండకూడదు. పనీర్ ముక్కలకు సరిగా అంటుకోదు. కాబట్టి చిక్కగా ఉండాలి.
  • ఆ తర్వాత పనీర్‌ను ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. మరీ సన్నగా కాకుండా, కొంచెం మందంగా, పొడవుగా ఉండేలా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా కట్​ చేసుకోవడం వల్ల ఫ్రై చేసిన తర్వాత లోపల సాఫ్ట్‌గా, పైన క్రిస్పీగా ఉంటాయి.
  • ఇప్పుడు కోటింగ్ చేయాలి. బ్రెడ్ పొడిని ఒక ప్లేట్‌లో వేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు ఒక్కో పనీర్ ముక్కను తీసుకుని, మొదట సిద్ధం చేసుకున్న పిండి మిశ్రమంలో బాగా డిప్ చేయాలి. ఆ తర్వాత వెంటనే ఆ ముక్కను బ్రెడ్ పొడిలో వేసి, నాలుగు వైపులా పొడి అంతా ముక్కకు పట్టేలా దొర్లించాలి.
  • ఎంత దట్టంగా పొడిని పట్టిస్తే పనీర్ ముక్క పైన అంత క్రిస్పీగా ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి
  • అన్నీ అలా తయారు చేసుకున్న తర్వాత డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి
  • నూనె బాగా వేడెక్కిన తర్వాత స్టౌ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచుకొని, పనీర్ ముక్కలను ఐదారు చొప్పున నూనెలో వేయాలి
  • వెంటనే గరిటెతో తిప్పకూడదు. ఒక నిమిషం ఆగిన తర్వాత రెండోవైపునకు తిప్పుకోవాలి. రెండు వైపులా ఎర్రగా, గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత తీసి టిష్యూ పేపర్ మీద వేసుకోవాలి. అదనపు నూనెను ఇది పీల్చేస్తుంది. అంతే, అద్దిరిపోయే పనీర్ ఫింగర్స్ సిద్ధమైపోతాయి.
  • టిప్స్ :
  • ఎక్స్‌ట్రా క్రిస్పీ కావాలనుకుంటే పనీర్ ముక్కలను బ్రెడ్ పొడిలో ముంచిన తర్వాత 10 నిమిషాల పాటు ఫ్రిజ్‌లో ఉంచుకోవాలి. అప్పుడు బ్రెడ్ పొడి ఊడిపోకుండా ముక్కలకు బాగా పట్టుకుంటుంది.
  • ఒరెగానోకు బదులుగా గరం మసాలా, చాట్ మసాలాను కూడా వాడుకోవచ్చు.
  • వేడివేడి క్రిస్పీ పనీర్ ఫింగర్స్‌ను గ్రీన్ చట్నీ లేదా టొమాటో కెచప్ ద్వారా సర్వ్ చేస్తే చాలా రుచిగా ఉంటాయి.

PANEER FINGERS

