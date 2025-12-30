ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "వెజిటేరియన్స్ స్పెషల్ రెసిపీ" - న్యూ ఇయర్ వేడుకల్లో ఇలాంటి ఫుడ్ ఆస్వాదించండి!

వెజిటేరియన్స్ రెసిపీ "పనీర్ దమ్ బిర్యానీ" - నాన్​ వెజిటేరియన్లకు ఏ మాత్రం తగ్గేదే లే!

paneer_dum_biryani
paneer_dum_biryani (Getty images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 3:22 PM IST

3 Min Read
Paneer Dum Biryani : కొత్త సంవత్సరం వేడుకలు ప్లాన్ చేస్తున్నారా? వేడుకల్లో ఫుడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక వేళ మీరు నాన్ వెజిటేరియన్ అయితే, చికెన్, మటన్ బిర్యానీలు, ఫ్రై తినేయొచ్చు. కానీ, ఓన్లీ వెజిటేరియన్స్ కోసం ఈ స్పెషల్ రెసిపీ. నాన్ వెజ్ బిర్యానీలకు ఏ మాత్రం తీసిపోదు. అదే స్మెల్, అంతకు మించిన టేస్ట్ మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బాస్మతి రైస్ - 400 గ్రాములు
  • టమోటా - 1 మీడియం సైజు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • అల్లం - 1 ఇంచు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
  • పుదీనా - చిన్న కట్ట
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • బిర్యానీ మసాలా - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
  • మసాలా దినుసులు
  • పెరుగు - 200 గ్రాములు
  • పనీర్ - 200 గ్రాములు
  • ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ - కొద్దిగా
  • క్యాప్సికం - 1
  • నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కసూరి మేతి - 1 స్పూన్
  • నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • షాజీరా - అర స్పూన్
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా బాస్మతి రైస్ శుభ్రం చేసుకుని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత పనీర్ మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. మిక్సీలోకి టమోటా ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, పుదీనా ఆకులు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి. దీనిని ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకుని అందులో కారం, ధనియాల పొడి, ఉప్పు, పసుపు, గరం మసాలా, బిర్యానీ మసాలా, వేయించిన జీలకర్ర పొడి వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మసాలా దినుసులు యాలకులు, లవంగాలు, మిరియాలు, చెక్క, పెద్ద యాలక్కాయ, రాతి పువ్వు వేసుకోవాలి. అందులోనే పెరుగు కూడా వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని పనీర్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, క్యాప్సికం ముక్కలు కూడా వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చివరగా నెయ్యి, కసూరి మేతి వేసుకుని మరోసారి బాగా కలిపి మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి.
  • 15 నిమిషాల తర్వాత బిర్యానీ కడాయి తీసుకుని అందులో 1టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకుని అడుగు భాగం మొత్తం పట్టించాలి. ఆ తర్వాత మ్యారినేట్ చేసుకున్న పనీర్ వేసుకోవాలి. పైన ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, కొత్తిమీర, పుదీనా వేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి రైస్ ఉడికించుకోవాలి. ఓ గిన్నె పెట్టుకుని ఐదారు గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. షాజీరాతో పాటు బిర్యానీ ఆకు, మసాలా దినుసులు వేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, పుదీనా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా నూనె లేదా నెయ్యి వేసుకుని మరిగించుకోవాలి. నీళ్లు మరుగుతున్నపుడు నానబెట్టిన బియ్యం వేసుకుని 80శాతం ఉడకగానే పక్కన పనీర్ సర్దిపెట్టుకున్న గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
  • పైన ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, కొత్తిమీర, పుదీనా తురుము ఆ తర్వాత 90శాతం ఉడికిన రైస్ కూడా వేసుకోవాలి. మళ్లీ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, కొత్తిమీర, పుదీనా తురుము వేసుకోవాలి. కుంకుమ పువ్వు నీళ్లు, వేయించిన జీడిపప్పు, డ్రై ఫ్రూట్స్ వేడి చేసిన నెయ్యిలో పసుపు కలిపి వేసుకోవాలి.
  • స్టీమ్ బయటకు వెళ్లకుండా అల్యూమినియం పేపర్​తో కవర్ చేసుకోవాలి. ఇది మీకు అందుబాటులో లేకుంటే గోధుమ పిండి పెట్టుకుని ఆవిరి బయటకు వెళ్లకుండా మూత పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి 5 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్​ మరో ఐదు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి. అంతే ! ఘుమఘుమలాడే పనీర్ బిర్యానీ రెడీగా ఉంటుంది. వాసన మాత్రమే కాదు రుచి కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది.

