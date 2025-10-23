ETV Bharat / offbeat

చల్లని వేళ కరకరలాడే "పనీర్-కార్న్ వడలు" - తక్కువ టైమ్​లో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

రెగ్యులర్ స్నాక్స్​ను మించిన టేస్ట్ - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!

Paneer Corn Vada Recipe
Paneer Corn Vada Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 23, 2025 at 12:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Crispy Paneer Corn Vada Recipe : వాతావరణం కూల్​గా ఉండడంతో వేడివేడిగా ఏమైనా స్నాక్స్ తినాలనిపించడం కామన్. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది మిర్చీ బజ్జీ, పకోడీ, పునుగులు వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అలాగని ఎప్పుడూ అవే తినాలన్నా బోరింగ్​గా అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం ఈ చల్లని వేళ నోరూరించే ఒక వెరైటీ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పనీర్-కార్న్ వడలు". ఈ వడలనే కొన్ని ప్రాంతాల్లో గారెలు అని కూడా పిలుస్తారు. వీటి కోసం ఎక్కువ శ్రమించకుండా చాలా తక్కువ టైమ్​లో ఇన్​స్టంట్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. అలాగే, ఇవి నూనె కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! పిల్లలైతే వీటిని ఒకటికి రెండు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ కరకరలాడే కార్న్-పనీర్ వడలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - స్వీట్​కార్న్ గింజలు
  • అర కప్పు - పనీర్ తురుము
  • ఒకటి - ఉల్లిపాయ
  • రెండు చెంచాలు - శనగపిండి
  • ఒక చెంచా - బియ్యప్పిండి
  • నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
  • చిన్నముక్క - అల్లం
  • రెండు చెంచాలు - కొత్తిమీర తరుగు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • వేయించడానికి సరిపడా - నూనె

పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగితే - అప్పటికప్పుడు కరకరలాడే "మేథీ మఠరీలు" చేసి ఇవ్వండి!

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా మొక్కజొన్న పొత్తుల నుంచి ఒక కప్పు పరిమాణంలో స్వీట్​కార్న్ గింజలను ఒలుచుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడగి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయను వీలైనంత సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. వీటితో పాటు అర కప్పు తాజా పనీర్​ను సన్నగా తురుమి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో స్వీట్​కార్న్ గింజలు, అల్లం, పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంపి వేసుకుని మెత్తగా మిక్సీపట్టుకోవాలి. అలాగని, మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ పట్టుకున్న స్వీట్​కార్న్ మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో ముందు రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పనీర్ తురుము, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు, శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా కలపాలి. ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • అలా పిండి మిశ్రమాన్ని సిద్ధం చేసుకున్నాక బౌల్​పై మూత ఉంచి పది నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.

ఇడ్లీలు మిగిలితే కరకరలాడే "వడలు"! - తక్కువ నూనెతోనే అప్పటికప్పుడు రెడీ!

  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పనీర్-స్వీట్​కార్న్ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ వడలు లేదా గారెల్లా అద్దుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • అలా పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో తిప్పేసుకుంటూ మంచి బంగారు రంగులోకి వచ్చే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని అరనిమిషం పాటు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, చల్లని వేళ కరకరలాడుతూ నోరూరించే "పనీర్-కార్న్ వడలు" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతాయి!

మీ పిల్లలు 'అరటిపండు' తినట్లేదా? - కేరళ స్టైల్​లో ఇలా " బజ్జీలు" చేసి పెట్టండి!

TAGGED:

VADA RECIPE
SIMPLE SNACK RECIPE
CORN VADA PREPARATION
పనీర్ కార్న్​తో కరకరలాడే వడలు
PANEER CORN VADA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.