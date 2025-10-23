చల్లని వేళ కరకరలాడే "పనీర్-కార్న్ వడలు" - తక్కువ టైమ్లో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
రెగ్యులర్ స్నాక్స్ను మించిన టేస్ట్ - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!
Published : October 23, 2025 at 12:11 PM IST
Crispy Paneer Corn Vada Recipe : వాతావరణం కూల్గా ఉండడంతో వేడివేడిగా ఏమైనా స్నాక్స్ తినాలనిపించడం కామన్. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది మిర్చీ బజ్జీ, పకోడీ, పునుగులు వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అలాగని ఎప్పుడూ అవే తినాలన్నా బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం ఈ చల్లని వేళ నోరూరించే ఒక వెరైటీ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పనీర్-కార్న్ వడలు". ఈ వడలనే కొన్ని ప్రాంతాల్లో గారెలు అని కూడా పిలుస్తారు. వీటి కోసం ఎక్కువ శ్రమించకుండా చాలా తక్కువ టైమ్లో ఇన్స్టంట్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. అలాగే, ఇవి నూనె కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! పిల్లలైతే వీటిని ఒకటికి రెండు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ కరకరలాడే కార్న్-పనీర్ వడలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - స్వీట్కార్న్ గింజలు
- అర కప్పు - పనీర్ తురుము
- ఒకటి - ఉల్లిపాయ
- రెండు చెంచాలు - శనగపిండి
- ఒక చెంచా - బియ్యప్పిండి
- నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
- చిన్నముక్క - అల్లం
- రెండు చెంచాలు - కొత్తిమీర తరుగు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- వేయించడానికి సరిపడా - నూనె
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా మొక్కజొన్న పొత్తుల నుంచి ఒక కప్పు పరిమాణంలో స్వీట్కార్న్ గింజలను ఒలుచుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడగి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయను వీలైనంత సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. వీటితో పాటు అర కప్పు తాజా పనీర్ను సన్నగా తురుమి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో స్వీట్కార్న్ గింజలు, అల్లం, పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంపి వేసుకుని మెత్తగా మిక్సీపట్టుకోవాలి. అలాగని, మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ పట్టుకున్న స్వీట్కార్న్ మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో ముందు రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పనీర్ తురుము, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు, శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా కలపాలి. ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అలా పిండి మిశ్రమాన్ని సిద్ధం చేసుకున్నాక బౌల్పై మూత ఉంచి పది నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పనీర్-స్వీట్కార్న్ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ వడలు లేదా గారెల్లా అద్దుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- అలా పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో తిప్పేసుకుంటూ మంచి బంగారు రంగులోకి వచ్చే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకుని అరనిమిషం పాటు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, చల్లని వేళ కరకరలాడుతూ నోరూరించే "పనీర్-కార్న్ వడలు" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతాయి!
