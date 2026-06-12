మీకు "పనీర్తో" చేసే వంటలంటే ఇష్టమా? - కానీ ఈ పద్ధతిలో కుక్ చేస్తేనే రుచి, ఆరోగ్యం!
-పనీర్లో కీలకంగా ప్రొటీన్ - మరి ప్రొటీన్ పోకుండా ఎలా వండాలి? ఏఏ తప్పులు చేయకూడదో వివరిస్తోన్న నిపుణులు!
Published : June 12, 2026 at 1:36 PM IST
Paneer Cooking Tips: పాలకు సంబంధించిన పదార్థాల్లో పనీర్ది ప్రత్యేక స్థానం. అందుకే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు పనీర్తో బటర్ మసాలా, టిక్కా, బుర్జీ.. వంటి ప్రత్యేక వంటకాలు తయారు చేసుకొని ఆస్వాదిస్తుంటారు. అయితే కేవలం రుచికే కాదు ఇందులో ఎక్కువ మొత్తంలో ఉండే ప్రొటీన్లు శరీరానికి మేలు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే పనీర్లోని ప్రొటీన్లు పోకుండా ఉండాలంటే వండుకునేటప్పుడు, తినేటప్పుడు కొన్ని టిప్స్ పాటించాలని సలహా ఇస్తున్నారు. మరి అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
అధిక మంటపై వద్దు: నార్మల్గానే పనీర్ మృదువుగా ఉంటుంది. దీంతో కుక్ చేసే సమయంలో కేవలం కొన్ని నిమిషాల్లోనే ఉడికిపోతుంది. అయితే కొంతమంది పనీర్ ముక్కలు క్రిస్పీగా ఉండాలని, గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారాలని ఎక్కువసేపు హై ఫ్లేమ్లో ఉడికించడం, నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేయడం చేస్తుంటారు. కానీ, ఈ రెండు పద్ధతులు సరికాదంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా అధిక మంటపై పనీర్ వండటం వల్ల అందులోని ప్రొటీన్ నిర్మాణం దృఢంగా మారుతుందని.. ఫలితంగా ప్రొటీన్ జీర్ణం కాక, శరీరానికి అందక వేస్ట్ అయిపోతుందని చెబుతున్నారు. అందుకే పనీర్ను మీడియం లేదా సిమ్లో ఉంచి కొన్ని నిమిషాల పాటు సాటింగ్ పద్ధతిలో ఉడికించుకుంటే సరిపోతుందంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల అది మరింత మృదువుగా మారి రెసిపీ టేస్టీగా ఉంటుందని, ప్రొటీన్ కూడా శరీరానికి పూర్తి స్థాయిలో అందుతుందని సూచిస్తున్నారు.
డీప్ఫ్రై వద్దు: చాలా మంది రెస్టారెంట్ స్టైల్లో కొన్ని రకాల వంటకాల్ని ఇంట్లో చేస్తుంటారు. ఇందుకోసం పనీర్ని నూనెలో డీప్ఫ్రై చేసి బటర్ పనీర్, పనీర్ మసాలా.. వంటి రెసిపీస్లో యాడ్ చేస్తుంటారు. అయితే ఇలా చేయడం వల్ల రెసిపీ రుచి పెరుగుతుందేమో కానీ పనీర్లోని పోషకాలు తక్కువయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే డీప్ ఫ్రై చేసిన పదార్థాలను తక్కువ తీసుకోవడంతో పాటు పనీర్ని నూనెలో వేయించకుండా.. సాటింగ్, ఎయిర్ ఫ్రై, షాలో ఫ్రై పద్ధతుల్లో ప్రిపేర్ చేసి ఆయా వంటకాల్లో యాడ్ చేసుకోవడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు.
అదే పనిగా కడుగుతున్నారా?: వండే ముందు కాయగూరలు, వాటి ముక్కల్ని కడిగినట్లే.. పనీర్ని కూడా చాలా మంది వాష్ చేస్తుంటారు. ఇంకొందరు ఏమో ఓ అడుగు ముందుకేసి సాఫ్ట్గా మారాలని పనీర్ను బేకింగ్ సోడా నీటిలో ఉంచుతుంటారు. అయితే ఈ రెండు పద్ధతులు సరికావంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే పనీర్లో ప్రొటీన్తో పాటు నీటిలో కరిగే కొన్ని పోషకాలుంటాయట. దీంతో ఎక్కువసేపు కడగడం వల్ల అవి పోయే అవకాశం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి పనీర్ ముక్కల్ని నీటిలో అలా వేసి ఇలా తీస్తే చాలని సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ పనీర్ మరీ గట్టిగా అనిపిస్తే గోరువెచ్చటి నీటిలో ఓ నిమిషం పాటు ఉంచి తీస్తే తాజాగా, మృదువుగా మారుతుందని చెబుతున్నారు.
నాన్తో కలిపి తీసుకుంటే: రెస్టారెంట్కి వెళ్లినప్పుడు మెజార్టీ వెజ్ పీపుల్ బటర్ నాన్ - పనీర్ బటర్ మసాలా కాంబో ఆర్డర్ చేస్తుంటారు. నిజానికి ఈ రెండూ కలిపి తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే పనీర్లో ప్రొటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుందని.. మైదాతో తయారుచేసిన నాన్లో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా, కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయంటున్నారు. ఈ రెండూ కలిసి తిన్నప్పుడు రక్తంలో గ్లూకోజ్ పెరిగిపోవడం, అజీర్తి, కడుపుబ్బరం లాంటి సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు. అందుకే ఈ ఫుడ్ కాంబినేషన్ తీసుకోకపోవడమే మేలంటున్నారు. కావాలంటే పనీర్ బటర్ మసాలా-జొన్నరొట్టె కాంబినేషన్ ట్రై చేయమని సలహా ఇస్తున్నారు.
నీళ్లలో వేసి: ప్రొటీన్ పోకుండా శరీరానికి అందాలంటే పనీర్ను సరైన పద్ధతిలో నిల్వ చేయడం కూడా ముఖ్యమే అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకుంటే ప్యాకింగ్ నుంచి వేరుచేసి.. మూతలేకుండా ఎక్కువ రోజులు ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేయడం వల్ల ప్రొటీన్ శాతం క్రమంగా తగ్గిపోతుందని వివరిస్తున్నారు. అదే విధంగా పనీర్లోని తేమ కారణంగా త్వరగా పాడైపోయే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. రెండు, మూడు రోజులు మాత్రమే ఇది తాజాగా ఉంటుందని.. అది కూడా నీళ్లలో మునిగేలా ఉంచి, ఫ్రిజ్లో పెట్టడం, రోజూ నీళ్లు మార్చడం చేస్తే ఫలితం ఉంటుందంటుని వివరిస్తున్నారు.
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