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చల్లని వేళ నోరూరించే పనీర్ బోండా - మౌత్ వాటరింగ్ అయిపోద్ది!

- ఈవెనింగ్ స్నాక్స్​గా సూపర్ ఆప్షన్ - పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు!

Paneer Bonda
Paneer Bonda (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 23, 2026 at 7:47 PM IST

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Paneer Bonda : సాయంత్రం కాగానే వేడివేడిగా, కరకరలాడే ఏదైనా స్నాక్ తింటే బాగుంటుందని అందరూ కోరుకుంటారు. ముఖ్యంగా వర్షం పడుతున్నప్పుడు లేదా చలిగా ఉన్నప్పుడు ఇంట్లోనే చేసుకునే వంటకాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తాము. ఎప్పుడూ తినే సాదా ఆలూ బోండాలు, బజ్జీలు కాకుండా.. ఈసారి పనీర్ మరియు బంగాళాదుంపల కలయికతో సరికొత్తగా, ఎంతో రుచికరంగా ఉండే 'పనీర్ పొటాటో బోండాలు' ప్రయత్నించి చూడండి. ఇది పిల్లల నుండి పెద్దల వరకు అందరికీ నచ్చుతుంది. దీని తయారీకి కావలసిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావలసిన పదార్థాలు:

  • పనీర్‌ తురుము - ఒక కప్పు
  • ఉడికించిన బంగాళాదుంపలు - రెండు (పెద్దవి)
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి
  • జీలకర్ర - అరచెంచా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు - అరచెంచా
  • కారం -రెండు చెంచాలు
  • పసుపు - పావుచెంచా
  • గరంమసాలా - ఒక చెంచా
  • కొత్తిమీర తరుగు - ఒక టేబుల్‌స్పూను
  • సెనగపిండి - అరకప్పు
  • బియ్యప్పిండి - మూడు టేబుల్‌స్పూన్లు
  • వంటసోడా - చిటికెడు
  • ఉప్పు - తగినంత
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకోవాలి. అందులో అరకప్పు సెనగపిండి, మూడు టేబుల్‌ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి, వంటసోడా, కొద్దిగా ఉప్పు, ఒక చెంచా కారం వేసి పొడిగా ఉన్నప్పుడే బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ, ఎక్కడా ఉండలు కట్టకుండా బజ్జీల పిండిలా కలుపుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్‌ వెలిగించి కడాయి పెట్టి, కేవలం ఒక చెంచా నూనె వేయాలి. నూనె వేడెక్కాక అరచెంచా జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఆ వెంటనే సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అరచెంచా అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు వేసి పచ్చివాసన పోయేవరకు, ఉల్లిపాయలు దోరగా మారే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత కాస్త మంట తగ్గించి, మిగిలిన ఒక చెంచా కారం, పావు చెంచా పసుపు, ఒక చెంచా గరంమసాలా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిక్స్ చేయాలి
  • ఇప్పుడు ముందుగానే ఉడికించి, మెత్తగా మెదుపుకున్న బంగాళాదుంపల మిశ్రమాన్ని కూడా వేసి మసాలాలన్నీ ఆలూకు పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆలూ మిశ్రమం చక్కగా వేగిన తర్వాత, అందులో కప్పు పనీర్ తురుము, సన్నగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
  • పనీర్ వేసిన తర్వాత ఎక్కువ సేపు ఉంచకుండా, ఒక నిమిషం పాటు అంతా కలిసేలా తిప్పి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని కాసేపు చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు చేతులకు కొద్దిగా ఆయిల్ రాసుకుని, చల్లారిన పనీర్-ఆలూ మిశ్రమాన్ని నిమ్మకాయ సైజు పరిమాణంలో బోండాల్లా చుట్టుకోవాలి
  • ఇప్పుడు స్టవ్‌పై పెద్ద బాండీ పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత, స్టౌ మీడియం ఫ్లేమ్‌లో పెట్టుకోవాలి
  • అందులో పనీర్ ఉండలను ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుని, కలిపి పెట్టుకున్న సెనగపిండి మిశ్రమంలో ముంచి, నూనెలో జాగ్రత్తగా వేయాలి
  • గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్​ వచ్చేంత వరకు కుక్​ చేసిన తర్వాత దించేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరమైన, క్రిస్పీ పనీర్ పొటాటో బోండాలు సిద్ధమైపోతాయి.
  • వీటిని టమాటా కెచప్ తోగానీ పుదీనా చట్నీతోగానీ తింటే అద్భుతంగా ఉంటాయి.

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PANEER BONDA

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