ETV Bharat / offbeat

పక్కా కొలతలతో "పండుమిర్చి పచ్చడి" - రుచి అదుర్స్​ - ఏడాది నిల్వ!

- పండుమిర్చి పచ్చడి పెట్టడం రావట్లేదా? - ఈ కొలతలు పాటిస్తే పర్ఫెక్ట్​ రుచితో కిర్రాక్​ ఉంటుంది!

Pandu Mirchi Nilva Pachadi
Pandu Mirchi Nilva Pachadi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 24, 2026 at 4:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Pandu Mirchi Nilva Pachadi: నిల్వ పచ్చళ్లు.. మరీ ముఖ్యంగా సీజన్​ పచ్చళ్లు అంటే అందరికీ ఇష్టమే. సీజనల్​ పచ్చళ్లు అనగానే అందరికీ మామిడి, ఉసిరి వంటివే గుర్తుకువస్తాయి. కానీ, ఈ లిస్టులో పండుమిర్చి కూడా ఒకటి. ఈ పచ్చడి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి కొద్దిగా నెయ్యి, పచ్చడి వేసుకుని తింటే అమృతమే. అయితే ఈ పచ్చడిని పెట్టడం అందరికీ రాదు. సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉండాలని పెడితే.. రెండుమూడు నెలల్లోపే రుచి మారడమో, బూజు పట్టడమో జరుగుతుంది. దీంతో చాలా మంది తినాలనిపించినప్పుడు మార్కెట్​ నుంచి కొని తెచ్చుకుంటుంటారు. ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా చాలా సింపుల్​ అండ్​ పక్కా కొలతలతో నిల్వ పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. ఇది సుమారు సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉంటుంది. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని పండుమిర్చి నిల్వ పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Pandu Mirchi Nilva Pachadi
పండు మిర్చి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పండు మిరపకాయలు - 1 కేజీ
  • చింతపండు - పావు కేజీ
  • ఉప్పు - 250 గ్రాములు
  • పసుపు - 2 టీస్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - అర కప్పు
  • మెంతులు - 2 టీస్పూన్లు​
  • ఆవాలు - 2 టీస్పూన్లు
Pandu Mirchi Nilva Pachadi
చింతపండు (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 300 గ్రాములు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
  • ఎండుమిర్చి - 6
  • జీలకర్ర - 2 టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - 2 టీస్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 2 టీస్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - 2 టీస్పూన్లు
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
Pandu Mirchi Nilva Pachadi
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • పండు మిరపకాయలను నీటిలో వేసి ఓ 5 నిమిషాల పాటు అలానే వదిలేయాలి. అనంతరం వాటిని బాగా కడిగి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఓ కాటన్​ క్లాత్​ సాయంతో కడిగిన పండుమిరపకాయలను తడి లేకుండా తుడుచుకుని మరో గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా అన్నింటినీ తుడుచుకున్నాక కొద్దిసేపు ఫ్యాన్​ గాలికి ఆరబెట్టుకోవాలి.
  • ఈలోపు చింతపండులోని గింజలు, ఈనలు, పుల్లలు అన్నీ తీసేసి రెడీగా ఉంచాలి. వెల్లుల్లి రెబ్బలపై కూడా పొట్టు తీసేసి ఉంచాలి.
Pandu Mirchi Nilva Pachadi
ఆవాలు - మెంతులు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి మెంతులు వేసి వేయించాలి. మెంతులు కాస్త వేగినాక ఆవాలు వేసి కలుపుతూ లో-ఫ్లేమ్​లోనే ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆవాలు, మెంతులు పర్ఫెక్ట్​గా ఫ్రై అయ్యాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • పండు మిరపకాయలు ఆరినాక తొడిమలు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన ఆవాలు, మెంతులు వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • అందులోకి గింజలు తీసిన చింతపండు, ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కట్​ చేసిన పండు మిరపకాయల ముక్కలు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా ఉండేలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Pandu Mirchi Nilva Pachadi
ఉప్పు (Getty Images)
  • అందులోకి పసుపు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరోసారి గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా పచ్చడిని గిన్నెలోకి తీసుకున్న తర్వాత వెంటనే తాలింపు పెట్టకుండా దానిపై మూత పెట్టి ఓ రోజంతా అలానే వదిలేయాలి.
  • పచ్చడి ఓ రోజు మొత్తం ఊరిన తర్వాత తాలింపు పెట్టుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఇవి సగం మేర వేగినాక దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • చివరగా కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేసినాక గ్రైండ్​ చేసిన పచ్చడి వేసి అంతా కలిసేలా కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకోవాలి.
  • పచ్చడి పూర్తిగా చల్లారినాక తడిలేని, గాలిచొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే కమ్మని పండుమిర్చి నిల్వ పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Pandu Mirchi Nilva Pachadi
పండుమిర్చి పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పండుమిర్చి తాజావి, కాస్త తోలు గట్టిగా ఉన్నవి తీసుకుంటే పచ్చడి రుచిగా ఉండటంతో పాటు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటుంది. అదే విధంగా తొడిమలు కూడా గ్రీన్​ కలర్​లో ఉండాలి. వాడిపోయినవి తీసుకోకపోవడమే మంచిది. అలాగే ఈ పచ్చడిని కొత్త చింతపండు వాడాలి.
  • ఉప్పును ఒకేసారి కాకుండా కాస్త తగ్గించి వేసుకుని పచ్చడి ఊరిన తర్వాత రుచి చూసి తక్కువైతే కలుపుకోవచ్చు.
  • ఈ పచ్చడి ఉపయోగించే గిన్నెలు, స్టోర్​ చేయడానికి యూజ్​ చేసి జాడీలు అస్సలు తడి లేకుండా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • మీరు అరకేజీ, కేజీ కొలతల ప్రకారం పచ్చడి పెడితే ఊరిన తర్వాత మొత్తానికి కలిపి ఒకటేసారి తాలింపు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అలా కాకుండా మీరు కేజీల కొద్ది పచ్చడి పెడితే దానిని గాజు జాడీలో గాలి పోకుండా మూత పెట్టి.. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కావాల్సిన మేర తీసుకుని తాలింపు పెట్టుకోవచ్చు.
  • తాలింపు పెట్టుకునేందుకు పల్లీ లేదా నువ్వుల నూనె అయితే బాగుంటుంది.

సండే స్పెషల్​ : పచ్చిమిర్చి పేస్టుతో "చింతకాయ చికెన్​" - పుల్లగా, కారంగా అద్దిరిపోతుంది!

సరికొత్తగా "పల్లీ చట్నీ" - నువ్వులు వేసి చేస్తే కిర్రాక్​ టేస్ట్​! - టిఫెన్స్​కు బెస్ట్​!

TAGGED:

PANDU MIRCHI PICKLE
PANDU MIRCHI NILVA PACHADI
PANDU MIRAPAKAYLA NILVA PACHADI
పండుమిర్చి నిల్వ పచ్చడి ఎలా
PANDU MIRCHI NILVA PACHADI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.