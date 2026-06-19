పండు కాకరకాయ పచ్చడి! - అన్నం, టిఫిన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్!
పండు కాకరకాయలతో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 12:01 PM IST
Ripened Bitter Gourd Pickle Making : ఇండ్లలో కొన్నిసార్లు వివిధ రకాల కూరగాయలు పండిపోతుంటాయి. దీంతో చాలా మంది ఇవి అవసరం లేదని పడేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా వీటితోనూ అద్భుతమైన పచ్చడి చేసుకోవచ్చని. అందుకే మీకోసం ఇవాళ పండు కాకరకాయలతో చేసుకునే పచ్చడి రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. మరి మీ ఇంట్లోనూ ఇవి ఉంటే ఇలా ఓసారి ట్రై చేయండి. వేడివేడి అన్నంలోకి ఇది వేసి తింటే ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. అంతేకాక టిఫిన్స్లోకి అదుర్స్ అనిపిస్తుంది! పైగా ఈ రెసిపీని చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
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కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పండిన కాకరకాయలు - ఒక కేజీ (1000 గ్రాములు)
- టమోటాలు - 6
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
- బెల్లం తురుము - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 3 టీ స్పూన్లు
- చింతపండు - 20 గ్రాములు
- అల్లం ముక్కలు - కొన్ని
- ఆయిల్ - అర కప్పు
- ఎండుమిర్చి - 10
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఓ గిన్నెలో 25 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. 2 నిమిషాల అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా కేజీ పండు కాకరకాయలు, ఆరు టమోటాలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడవాలి. అనంతరం కాకరకాయ చివర్లు కట్ చేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరిగి ఉంచాలి. అలాగే టమాటాలను కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీజార్లో తరిగి ఉంచిన కాకరకాయ, టమోటా ముక్కలు, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర వేయాలి. అలాగే 15 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బెల్లం తురుము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా అల్లం తరుగు వేసి ఓసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత నానబెట్టిన చింతపండు వేసి వీలైనంత మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి. అవసరమైతే చింతపండు నానబెట్టిన నీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో అర కప్పు నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు,10 ఎండుమిర్చి యాడ్ చేసి వేయించాలి.
- ఈ తాలింపులో గ్రైండ్ చేసుకున్న కాకరకాయ మిశ్రమం వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి పచ్చడి నూనెలో మగ్గి దగ్గరపడేవరకు కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- పచ్చడి వేగి ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- అంతే పండిన కాకరకాయలతో కమ్మని పచ్చడి తయారైనట్లే! ఈ పచ్చడిని గ్లాస్ జార్లో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే సుమారు 10 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది!
టిప్స్ :
- పండు కాకరకాయలు పెద్దగా చేదు ఉండవు. అందుకే పైన పొట్టుతో గింజలు తీయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ మీరు వద్దనుకుంటే వీటిని తీసేసి ముక్కలుగా చేసుకోవాలి
- పచ్చడి టేస్టీగా ఉండాలంటే కారం, ఉప్పు సరిపడా ఉండాలి. కాబట్టి మీరు తినే విధానానికి సరిపడా ఇవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
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