పల్లీలు, టమాటాలతో కిర్రాక్ "చట్నీ" - 10 నిమిషాల్లో రెడీ - అన్ని టిఫెన్స్లోకి అదుర్స్!
-టిఫెన్స్లోకి రెగ్యులర్ చట్నీలు చేస్తున్నారా? - ఇలా ఓసారి ట్రై చేయండి - టేస్ట్ అదుర్స్!
Published : February 25, 2026 at 1:54 PM IST
Tasty and Spicy Palli Tomato Chutney: ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా ఇలా టిఫెన్ ఏదైనా అందులోకి చట్నీ కంపల్సరీ. టిఫెన్ ఎంత టేస్టీగా ఉన్నా చట్నీ లేదంటే పెద్దలే కాదు పిల్లలు కూడా తినడానికి ఇంట్రస్ట్ చూపించరు. అందుకే అమ్మలు తప్పనిసరిగా చేస్తుంటారు. అయితే టిఫెన్స్లోకి అందరి ఫేవరెట్ చట్నీ అంటే పల్లీలతో చేసేది. కాగా పల్లీ చట్నీని ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా కాస్త టమాటాలు యాడ్ చేసి చేయండి. చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ చట్నీ అన్ని టిఫెన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్. కేవలం టిఫెన్స్ మాత్రమే కాదు అన్నంలోకి కూడా సరిపోతుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని పల్లీ టమాటా చట్నీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పల్లీలు - అర కప్పు
- శనగపప్పు - 2 టీస్పూన్లు
- మినప్పప్పు - 2 టీస్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- ఉల్లిపాయ - 1
- ఎండుమిర్చి - 10
- చింతపండు - కొద్దిగా
- టమాటాలు - 5
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టీస్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- ఇంగువ - చిటికెడు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా టమాటాలు, ఉల్లిపాయను సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 3 టీస్పూన్ల నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పల్లీలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- పల్లీలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారినాక వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు లైట్గా వేగినాక ఎండుమిర్చి, చింతపండు వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేయాలి.
- ఎండుమిర్చి కూడా వేగిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసి మెత్తగా అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- టమాటాలు కూడా మంచిగా ఉడికినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి ఉడికించిన టమాటా, పల్లీల మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసిన పచ్చడిని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో ఆవాలు, మినప్పప్పు వేసి వేయించాలి. ఇవి దోరగా వేగినాక ఎండుమిర్చి, ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- తాలింపు మంచిగా వేగినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీనిని గ్రైండ్ చేసిన చట్నీలో వేసి కలుపుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే టమాటా పల్లీ చట్నీ రెడీ.
చిట్కాలు:
- పల్లీలను దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇవి మాడితే పచ్చడి టేస్ట్ కూడా మారుతుంది.
- ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా యాడ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ పచ్చడి కాస్త లూజుగా ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది. అలా అని మరీ లూజుగా చేస్తే బాగోదు.
