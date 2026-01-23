సరికొత్తగా "పల్లీ చట్నీ" - నువ్వులు వేసి చేస్తే కిర్రాక్ టేస్ట్! - టిఫెన్స్కు బెస్ట్!
Published : January 23, 2026 at 5:28 PM IST
Palli Nuvvula Chutney: ప్రతిరోజూ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఇడ్లీ లేదా దోసె లేదా బోండా వంటి టిఫెన్స్ ఉండటం సాధారణమే. ఇక వీటిని తినడానికి మెజార్టీ పీపుల్ పల్లీ చట్నీ చేస్తుంటారు. అయితే పల్లీ చట్నీని ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి నువ్వులు యాడ్ చేసి చేయండి. అద్భుతంగా ఉంటుంది. కేవలం నువ్వులు మాత్రమే కాకుండా ఉల్లిపాయలు జోడించి చేసే ఈ చట్నీ రుచి అమోఘంగా ఉంటుంది. అతి తక్కువ సమయంలోనే తయారైపోతుంది. రుచితోపాటు నువ్వులు, పల్లీల్లో ఉండే పోషకాలు ఆరోగ్యానికీ మేలు చేస్తాయి. మరి, ఈ చట్నీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పల్లీలు - 1 కప్పు
- నువ్వులు - పావు కప్పు
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయ - 1
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- ఎండుమిర్చి - 8
- చింతపండు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఇంగువ - చిటికెడు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం :
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి పల్లీలు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి. పల్లీలు పర్ఫెక్ట్గా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వాటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అదే పాన్లోకి నువ్వులు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి. ఇక్కడ స్టవ్ ఆన్ చేసి చేయాల్సిన పనిలేదు. పాన్ వేడికి నువ్వులు వేగుతాయి.
- ఇలా వేగిన నువ్వులను కూడా ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అదే పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఉల్లిపాయ తరుగు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయలు కాస్త రంగు మారినాక చింతపండు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు వేయించిన పల్లీలపై పొట్టు తీసేసి పక్కన ఉంచాలి. మిక్సీజార్లోకి పల్లీలు, నువ్వులు, ఉల్లిపాయ మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఓసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ పల్లీలను వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- చట్నీ రుచిని రెట్టింపు చేసేది తాలింపే. కాబట్టి ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆవాలు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, శనగపప్పు వేసి వేయించాలి. తాలింపు గింజలు దోరగా వేగినాక ఎండుమిర్చి, ఇంగువ వేసి మరో నిమిషం ఫ్రై చేయాలి.
- చివరగా కరివేపాకు వేసి, అది చిటపటలాడగానే స్టవ్ ఆపి, ఆ తాలింపును చట్నీలో కలుపుకుంటే సరి.
- ఎంతో రుచికరమైన పల్లీ నువ్వుల చట్నీ రెడీ. ఇది వేడి వేడి ఇడ్లీ, దోసె, ఊతప్పం లేదా పునుగుల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది.
చిట్కాలు:
- పల్లీలు ఎంత తీసుకుంటే దానికి పావు వంతు నువ్వులు తీసుకోవాలి. అంటే 1 కప్పు పల్లీలకు పావు కప్పు నువ్వులు, అదే రెండు కప్పులు పల్లీలు తీసుకుంటే అర కప్పు నువ్వులు తీసుకోవాలి.
- ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా వేసుకోవాలి. ఎండుమిర్చి బదులు పచ్చిమిర్చి వాడినా సరిపోతుంది.
- ఈ చట్నీ మరీ గట్టిగా, మరీ పల్చగా కాకుండా మీడియం థిక్నెస్తో ఉంటే తినడానికి వీలుపడటంతోపాటు రుచి బాగుంటుంది.
