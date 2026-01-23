ETV Bharat / offbeat

సరికొత్తగా "పల్లీ చట్నీ" - నువ్వులు వేసి చేస్తే కిర్రాక్​ టేస్ట్​! - టిఫెన్స్​కు బెస్ట్​!

- టిఫెన్స్​లోకి ఎప్పుడూ ఒకటే చట్నీ తిని బోర్​కొట్టిందా? - ఓసారి ఈ కాంబో ట్రై చేయండి, అద్భుతమే!

Palli Nuvvula Chutney
Palli Nuvvula Chutney (ETV Bharat)
ETV Bharat Telangana Team

Published : January 23, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Palli Nuvvula Chutney: ప్రతిరోజూ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఇడ్లీ లేదా దోసె లేదా బోండా వంటి టిఫెన్స్​ ఉండటం సాధారణమే. ఇక వీటిని తినడానికి మెజార్టీ పీపుల్​ పల్లీ చట్నీ చేస్తుంటారు. అయితే పల్లీ చట్నీని ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి నువ్వులు యాడ్​ చేసి చేయండి. అద్భుతంగా ఉంటుంది. కేవలం నువ్వులు మాత్రమే కాకుండా ఉల్లిపాయలు జోడించి చేసే ఈ చట్నీ రుచి అమోఘంగా ఉంటుంది. అతి తక్కువ సమయంలోనే తయారైపోతుంది. రుచితోపాటు నువ్వులు, పల్లీల్లో ఉండే పోషకాలు ఆరోగ్యానికీ మేలు చేస్తాయి. మరి, ఈ చట్నీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పల్లీలు - 1 కప్పు
  • నువ్వులు - పావు కప్పు
  • నూనె - 2 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • ఎండుమిర్చి - 8
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Palli Nuvvula Chutney
పల్లీలు (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
Palli Nuvvula Chutney
నువ్వులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి పల్లీలు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి. పల్లీలు పర్ఫెక్ట్​గా వేగాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వాటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే పాన్​లోకి నువ్వులు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి. ఇక్కడ స్టవ్​ ఆన్​ చేసి చేయాల్సిన పనిలేదు. పాన్​ వేడికి నువ్వులు వేగుతాయి.
  • ఇలా వేగిన నువ్వులను కూడా ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
Palli Nuvvula Chutney
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అదే పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఉల్లిపాయ తరుగు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
  • ఉల్లిపాయలు కాస్త రంగు మారినాక చింతపండు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Palli Nuvvula Chutney
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఈలోపు వేయించిన పల్లీలపై పొట్టు తీసేసి పక్కన ఉంచాలి. మిక్సీజార్​లోకి పల్లీలు, నువ్వులు, ఉల్లిపాయ మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఓసారి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ పల్లీలను వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • చట్నీ రుచిని రెట్టింపు చేసేది తాలింపే. కాబట్టి ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Palli Nuvvula Chutney
పోపు (Getty Images)
  • ఆవాలు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, శనగపప్పు వేసి వేయించాలి. తాలింపు గింజలు దోరగా వేగినాక ఎండుమిర్చి, ఇంగువ వేసి మరో నిమిషం ఫ్రై చేయాలి.
  • చివరగా కరివేపాకు వేసి, అది చిటపటలాడగానే స్టవ్ ఆపి, ఆ తాలింపును చట్నీలో కలుపుకుంటే సరి.
  • ఎంతో రుచికరమైన పల్లీ నువ్వుల చట్నీ రెడీ. ఇది వేడి వేడి ఇడ్లీ, దోసె, ఊతప్పం లేదా పునుగుల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది.
Palli Nuvvula Chutney
పల్లీ నువ్వుల చట్నీ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పల్లీలు ఎంత తీసుకుంటే దానికి పావు వంతు నువ్వులు తీసుకోవాలి. అంటే 1 కప్పు పల్లీలకు పావు కప్పు నువ్వులు, అదే రెండు కప్పులు పల్లీలు తీసుకుంటే అర కప్పు నువ్వులు తీసుకోవాలి.
  • ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా వేసుకోవాలి. ఎండుమిర్చి బదులు పచ్చిమిర్చి వాడినా సరిపోతుంది.
  • ఈ చట్నీ మరీ గట్టిగా, మరీ పల్చగా కాకుండా మీడియం థిక్​నెస్​తో ఉంటే తినడానికి వీలుపడటంతోపాటు రుచి బాగుంటుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

