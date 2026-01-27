పుట్నాలపప్పు వేసి ఇలా "పల్లీ చట్నీ" చేయండి - టిఫెన్ ఏదైనా అద్దిరిపోయే టేస్ట్!

ETV Bharat / offbeat

సరికొత్త పద్ధతిలో కమ్మని 'పల్లీ చట్నీ' - ఒక్కసారి తింటే ఎప్పుడూ అలానే చేసుకోవడం పక్కా!

Palli Chutney with Putnala Pappu
Palli Chutney with Putnala Pappu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 27, 2026 at 5:31 PM IST

3 Min Read
Palli Chutney with Putnala Pappu : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి డైలీ ఒకే రకమైన చట్నీ చేస్తే ఎవరికైనా నచ్చదు. ఇక పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఇడ్లీ, దోశ, బోండాల్లోకి ఎప్పుడూ చేసే పల్లీ, కొబ్బరి చట్నీలను పదే పదే చేసి పెడితే మమ్మీ రోజూ అదే చట్నీనా అంటూ టిఫెన్ తినడానికి కూడా ఇష్టపడరు. అందుకే, మీ కోసం సరికొత్త రుచిలో అద్దిరిపోయే ఒక నయా చట్నీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, పుట్నాల పప్పు కాంబినేషన్​లో సూపర్ టేస్టీ "పల్లీ చట్నీ".

ఇది నార్మల్​గా అందరూ చేసుకునే పల్లీ చట్నీతో పోల్చితే వెరైటీగా, భలే కమ్మగా ఉంటుంది. అన్ని టిఫెన్స్​లోకి మంచి టేస్ట్​నిస్తుంది. దీని తయారీకి కూడా ఎక్కువ టైమ్ తీసుకోదు. ఎవరైనా అప్పటికప్పుడు చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఒక్కసారి ఇలా చేసి పెట్టారంటే డైలీ ఇలానే చేసి పట్టమని అడుగుతారు. మరి, ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ పల్లీ చట్నీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Palli Chutney
Palli Chutney (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పల్లీలు - రెండు కప్పులు
  • పుట్నాల పప్పు - అర కప్పు
  • నూనె - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
  • అల్లం - అంగుళం ముక్క
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
  • చింతపండు - కొద్దిగా

Palli Chutney
Palli Chutney (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చట్నీ తయారీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయిలో పల్లీలను వేసి సన్నని సెగ మీద బాగా వేయించుకోవాలి.
  • పల్లీలు మంచిగా వేగాక ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • అవి చల్లారేలోపు అర కప్పు పరిమాణంలో సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను సిద్ధం చేసి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత చల్లారిన పల్లీలను పొట్టు తొలగించుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద మళ్లీ అదే కడాయి పెట్టి నాలుగు టీస్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిర్చీలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకోవాలి.
Palli Chutney
Palli Chutney (Getty Images)
  • అలాగే, సన్నని అల్లం ముక్కలను కూడా వేసుకుని ఆ రెండింటినీ కలుపుతూ బాగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి రెండు బాగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని నూనె రాకుండా వాటిని మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, పుట్నాల పప్పు, వేయించి పొట్టు తీసుకున్న పల్లీలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కొద్దిగా చింతపండు వేసుకోవాలి.
  • అనంతరం అవసరాన్ని బట్టి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఆపై చట్నీని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి పోపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
Palli Chutney
Palli Chutney (Getty Images)

పోపు కోసం :

  • నూనె - ఒకట్రెండు చెంచాలు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - కొద్దిగా
  • శనగపప్పు - ఒక టీస్పూన్
  • కరివేపాకు - ఒక రెమ్మ
  • ఎండుమిర్చి - రెండు
Palli Chutney
Palli Chutney (Getty Images)
  • తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి మంచిగా వేయించుకోవాలి.
  • పోపు మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న చట్నీలో వేసి మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, పుట్నాల పప్పు కాంబినేషన్​లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "పల్లీ చట్నీ" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి ఇలా చట్నీని ట్రై చేయండి. ఇంట్లో వారందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది.
  • ఇక్కడ మీరు పల్లీలు తీసుకున్న కప్పునే పుట్నాలపప్పు, ఇతర పదార్థాలను కొలిచి తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి.

