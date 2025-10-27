నిమిషంలోనే "పల్లీ చట్నీ" - ఈ ప్రీమిక్స్ పొడి ఉంటే చాలు - ఎప్పుడంటే అప్పుడు రెడీ!
ఇన్స్టంట్గా చేసుకునే పల్లీ చట్నీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 5:08 PM IST
Instant Palli Chutney Powder : మార్నిగ్ టిఫిన్స్లోకి దోసె, వడ, బోండా, ఊతప్పం లాంటివి చేస్తుంటారు. అయితే ఇందులో చట్నీ లేకపోతే ఏదో మిస్ అయినట్లుగా అనిపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే వివిధ రకాల చట్నీలు చేస్తుంటారు. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది తయారు చేయడానికి తగినంత టైమ్ ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి సమయంలో ఈ ప్రీమిక్స్ రెడీగా ఉంటే చిటికెలో చట్నీ చేసుకోవచ్చు. ఒక్కసారి దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఒక్క నిమిషంలో పల్లీ చట్నీ సిద్ధంగా ఉంటుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ చట్నీగా మారడం ఖాయం! మరి లేట్ చేయకుండా పల్లీ చట్నీ ప్రీమిక్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
అద్దిరిపోయే రుచితో "కొబ్బరి చామంతి" - కూరలు పక్కన పెట్టి అన్నం మొత్తం పచ్చడితోనే తినేస్తారు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పుట్నాలు - 1 కప్పు
- పల్లీలు - అర కప్పు
- ఎండుమిర్చి - 12
- చింతపండు - 20 గ్రాములు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- కారం - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో అర కప్పు పల్లీలు వేసి వేయించాలి. ఇందులో ఒక కప్పు పుట్నాలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అదేవిధంగా 12 ఎండుమిర్చి, 20 గ్రాముల చింతపండు వేసి బాగా కలుపుతూ వేగనివ్వాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- పల్లీలు, పుట్నాల మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక టీ స్పూన్ కారం వేసి వేయించాలి. అనంతరం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పల్లీపుట్నాల పొడిని యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే కమ్మని పల్లీ చట్నీ ప్రీమిక్స్ రెడీ అయినట్లే!
- ఈ పొడి చల్లారిన తర్వాత ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకోవాలి.
- మీకు చట్నీ తినాలనిపించినప్పుడు ఓ గిన్నెలోకి ముప్పావు కప్పు పల్లీ ప్రీమిక్స్ వేయాలి. ఇందులోకి వేడి నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోసి కలిపితే పల్లీ చట్నీ రెడీ. మీరు కావాలనుకునే చిక్కదనాన్ని బట్టి నీటిని యాడ్ చేయాలి.
ఓట్స్తో "రుచికరమైన ఇడ్లీలు" - ఏ చట్నీతో తిన్నా సూపర్గా ఉంటుంది!
మార్కెట్లో వద్దు, కరకరలాడే "బియ్యప్పిండి అప్పడాలు" - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!