నిమిషంలోనే "పల్లీ చట్నీ" - ఈ ప్రీమిక్స్​ పొడి ఉంటే చాలు - ఎప్పుడంటే అప్పుడు రెడీ!

ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకునే పల్లీ చట్నీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అద్దిరిపోతుంది!

Instant Palli Chutney Powder
Instant Palli Chutney Powder (ETV Bharat)
Instant Palli Chutney Powder : మార్నిగ్ టిఫిన్స్​లోకి దోసె, వడ, బోండా, ఊతప్పం లాంటివి చేస్తుంటారు. అయితే ఇందులో చట్నీ లేకపోతే ఏదో మిస్​ అయినట్లుగా అనిపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే వివిధ రకాల చట్నీలు చేస్తుంటారు. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది తయారు చేయడానికి తగినంత టైమ్​ ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి సమయంలో ఈ ప్రీమిక్స్​ రెడీగా ఉంటే చిటికెలో చట్నీ చేసుకోవచ్చు. ఒక్కసారి దీన్ని ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఒక్క నిమిషంలో పల్లీ చట్నీ సిద్ధంగా ఉంటుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ చట్నీగా మారడం ఖాయం! మరి లేట్​ చేయకుండా పల్లీ చట్నీ ప్రీమిక్స్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Instant Palli Chutney Powder
పల్లీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పుట్నాలు - 1 కప్పు
  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • ఎండుమిర్చి - 12
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్​
  • శనగపప్పు - 1 టీ స్పూన్​
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్​
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
Instant Palli Chutney Powder
పుట్నాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో అర కప్పు పల్లీలు వేసి వేయించాలి. ఇందులో ఒక కప్పు పుట్నాలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అదేవిధంగా 12 ఎండుమిర్చి, 20 గ్రాముల చింతపండు వేసి బాగా కలుపుతూ వేగనివ్వాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • పల్లీలు, పుట్నాల మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
Instant Palli Chutney Powder
కారం (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​లో నూనె పోయాలి. ఆయిల్​ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇవి వేగిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక టీ స్పూన్ కారం వేసి వేయించాలి. అనంతరం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పల్లీపుట్నాల పొడిని యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే కమ్మని పల్లీ చట్నీ ప్రీమిక్స్ రెడీ అయినట్లే!
Instant Palli Chutney Powder
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఈ పొడి చల్లారిన తర్వాత ఎయిర్​టైట్​ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకోవాలి.
  • మీకు చట్నీ తినాలనిపించినప్పుడు ఓ గిన్నెలోకి ముప్పావు కప్పు పల్లీ ప్రీమిక్స్​ వేయాలి. ఇందులోకి వేడి నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోసి కలిపితే పల్లీ చట్నీ రెడీ. మీరు కావాలనుకునే చిక్కదనాన్ని బట్టి నీటిని యాడ్​ చేయాలి.

