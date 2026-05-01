స్వీట్ షాప్ స్టైల్ "పాలకోవా" - నోట్లో వేసుకోగానే మీగడలా కరిగిపోతుంది!

ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ!

Paalakova (Getty Images)
Published : May 1, 2026 at 2:19 PM IST

Instant Palkova in Telugu : మెజార్టీ పీపుల్​కి పాలకోవా పేరు చెప్పగానే నోరూరుతుంది. ఇది నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోవడంతో తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఇది​ తినడానికి బాగానే ఉన్నా దీనిని ప్రిపేర్ చేయాలంటే చాలా కష్టమని చాలా మంది అనుకుంటారు. ఎందుకంటే మిల్క్​ను కలియబెడుతూ ఉండాలి. కొంచెం ఆలస్యమైనా పాలు​ గడ్డకట్టడమో, అడుగంటడమో జరుగుతుంటాయి. అందుకే స్వీట్ ​షాప్స్​లో దీనిని ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తారు!

కానీ దీన్ని ఇంట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? కేవలం మూడంటే మూడు పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే తయారవుతుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అయితే సూపర్​గా వస్తుంది. ఒక్కసారి ఈ స్వీట్ టేస్ట్ చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ స్వీట్ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందామా?

పాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పాలు - ఒక లీటర్
  • పంచదార - 100 గ్రాములు
  • యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ స్వీట్​ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒక లీటర్ పాలు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో అడ్జస్ట్ చేస్తూ పాలను కలుపుతూ దగ్గరపడేవరకు మరిగించాలి.
  • పాల మిశ్రమం దగ్గరపడిన తర్వాత వంద గ్రాముల పంచదార, అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమం కాస్త చల్లారిన తర్వాత చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ 10 నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత మీకు కావాల్సిన సైజులో పాలకోవాను చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
యాలకులు (Getty Images)
  • అంతే నోరూరించే పాలకోవా మీ ముందుంటుంది!
  • ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్​ స్వీట్ రెసిపీగా మారుతుంది!
  • మీరు ఈ స్వీట్​ను ఎక్కువ పరిమాణంలో చేసుకోవాలనుకుంటే పాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరి.

చిట్కాలు :

  • పాలకోవా కోసం చిక్కటి పాలు (ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్​) అయితే టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది.
  • ఈ మిశ్రమం మొత్తాన్ని మంటను లో​ టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి కలుపుతూ మరిగించాలి. లేదంటే కింద అడుగు మాడి స్వీట్​ టేస్ట్​ పాడయ్యే అవకాశం ఉంది.

