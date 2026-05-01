స్వీట్ షాప్ స్టైల్ "పాలకోవా" - నోట్లో వేసుకోగానే మీగడలా కరిగిపోతుంది!
ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్స్టంట్గా రెడీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 2:19 PM IST
Instant Palkova in Telugu : మెజార్టీ పీపుల్కి పాలకోవా పేరు చెప్పగానే నోరూరుతుంది. ఇది నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోవడంతో తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఇది తినడానికి బాగానే ఉన్నా దీనిని ప్రిపేర్ చేయాలంటే చాలా కష్టమని చాలా మంది అనుకుంటారు. ఎందుకంటే మిల్క్ను కలియబెడుతూ ఉండాలి. కొంచెం ఆలస్యమైనా పాలు గడ్డకట్టడమో, అడుగంటడమో జరుగుతుంటాయి. అందుకే స్వీట్ షాప్స్లో దీనిని ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తారు!
కానీ దీన్ని ఇంట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? కేవలం మూడంటే మూడు పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే తయారవుతుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అయితే సూపర్గా వస్తుంది. ఒక్కసారి ఈ స్వీట్ టేస్ట్ చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ స్వీట్ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాలు - ఒక లీటర్
- పంచదార - 100 గ్రాములు
- యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ స్వీట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒక లీటర్ పాలు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేస్తూ పాలను కలుపుతూ దగ్గరపడేవరకు మరిగించాలి.
- పాల మిశ్రమం దగ్గరపడిన తర్వాత వంద గ్రాముల పంచదార, అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమం కాస్త చల్లారిన తర్వాత చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ 10 నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత మీకు కావాల్సిన సైజులో పాలకోవాను చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే పాలకోవా మీ ముందుంటుంది!
- ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్వీట్ రెసిపీగా మారుతుంది!
- మీరు ఈ స్వీట్ను ఎక్కువ పరిమాణంలో చేసుకోవాలనుకుంటే పాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరి.
చిట్కాలు :
- పాలకోవా కోసం చిక్కటి పాలు (ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్) అయితే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది.
- ఈ మిశ్రమం మొత్తాన్ని మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కలుపుతూ మరిగించాలి. లేదంటే కింద అడుగు మాడి స్వీట్ టేస్ట్ పాడయ్యే అవకాశం ఉంది.
