వేడివేడి అన్నంలోకి కమ్మనైన "పాలకూర ఉల్లికారం" - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!
Published : January 28, 2026 at 11:30 AM IST
Palakura Ullikaram Recipe: ఐరన్ కంటెంట్ సహా ఇతర పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే ఆకుకూరల్లో పాలకూర ఒకటి. చాలా మంది ఈ కూరను వారంలో రెండు మూడు సార్లైనా తప్పకుండా తింటుంటారు. అయితే పాలకూరతో ఎప్పుడూ చేసే వంటలే కాకుండా ఓసారి ఉల్లికారం వేసి చేయండి. అబ్బబ్బా సూపర్గా ఉంటుంది. పాలకూర నచ్చని వాళ్లు ఎవరైనా ఉంటే దీనిని తిన్న తర్వాత ఫ్యాన్ అయిపోతారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీ. ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నం సహా చపాతీల్లోకి కిర్రాక్ ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని పాలకూర ఉల్లికారం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
ఉల్లికారం కోసం:
- ఉల్లిపాయలు - 3
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
- కారం - తగినంత
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
కూర కోసం:
- పాలకూర కట్టలు - 3
- నూనె - 4 టేబుల్స్పూన్లు
- తాలింపు గింజలు - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- పాలకూరను శుభ్రంగా కడిగి వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలపై పొట్టు తీసేసి మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కారం, ఉప్పు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో తాలింపు గింజలు వేగనివ్వాలి.
- ఇవి మంచిగా వేగినాక ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి. ఇప్పుడు అందులోకి గ్రైండ్ చేసిన ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేసి కలుపుతూ మగ్గించాలి.
- ఉల్లి కారం మంచిగా మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పాలకూర వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పాలకూరను బాగా కలుపుకున్నాక మంటను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించాలి.
- పాలకూర ఉల్లికారంతో కలిసి మంచిగా వేగి నూనె పైకి తేలినాక పసుపు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసి కలిపి మరికాసేపు వేయించాలి.
- 5 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే పాలకూర ఉల్లికారం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- లేత పాలకూర తీసుకుంటే ఈ కర్రీ చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు లేతది దొరకపోతే ముదరు పాలకూర కాడలను తీసేసి కట్ చేసుకుంటే సరి.
- పాలకూర ఎన్ని కట్టలు తీసుకుంటే ఉల్లిపాయలు కూడా అన్నే తీసుకోవాలి.
- ఉల్లికారం నూనెలో మంచిగా వేగితేనే కూర రెసిపీ బాగుంటుంది. అందుకే నూనె పైకి తేలే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే మగ్గించాలి.
