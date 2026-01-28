వేడివేడి అన్నంలోకి కమ్మనైన "పాలకూర ఉల్లికారం" - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!

ETV Bharat / offbeat

అన్నం, చపాతీల్లోకి సూపర్ టేస్టీగా ఉండే 'పాలకూర కారం' - ఈజీగా చేసేయండిలా!

Palakura Ullikaram Recipe
Palakura Ullikaram Recipe (ETV Bharat)
Palakura Ullikaram Recipe: ఐరన్​ కంటెంట్​ సహా ఇతర పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే ఆకుకూరల్లో పాలకూర ఒకటి. చాలా మంది ఈ కూరను వారంలో రెండు మూడు సార్లైనా తప్పకుండా తింటుంటారు. అయితే పాలకూరతో ఎప్పుడూ చేసే వంటలే కాకుండా ఓసారి ఉల్లికారం వేసి చేయండి. అబ్బబ్బా సూపర్​గా ఉంటుంది. పాలకూర నచ్చని వాళ్లు ఎవరైనా ఉంటే దీనిని తిన్న తర్వాత ఫ్యాన్​ అయిపోతారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీ. ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నం సహా చపాతీల్లోకి కిర్రాక్​ ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని పాలకూర ఉల్లికారం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Palakura Ullikaram
పాలకూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

ఉల్లికారం కోసం:

  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
  • కారం - తగినంత
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Palakura Ullikaram
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

కూర కోసం:

  • పాలకూర కట్టలు - 3
  • నూనె - 4 టేబుల్​స్పూన్లు
  • తాలింపు గింజలు - 1 టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్​
Palakura Ullikaram
వెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • పాలకూరను శుభ్రంగా కడిగి వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలపై పొట్టు తీసేసి మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కారం, ఉప్పు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా ఉండేలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Palakura Ullikaram
తాలింపు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో తాలింపు గింజలు వేగనివ్వాలి.
  • ఇవి మంచిగా వేగినాక ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి. ఇప్పుడు అందులోకి గ్రైండ్​ చేసిన ఉల్లిపాయ పేస్ట్​ వేసి కలుపుతూ మగ్గించాలి.
  • ఉల్లి కారం మంచిగా మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పాలకూర వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Palakura Ullikaram
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • పాలకూరను బాగా కలుపుకున్నాక మంటను లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించాలి.
  • పాలకూర ఉల్లికారంతో కలిసి మంచిగా వేగి నూనె పైకి తేలినాక పసుపు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసి కలిపి మరికాసేపు వేయించాలి.
  • 5 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే పాలకూర ఉల్లికారం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Palakura Ullikaram
పాలకూర ఉల్లికారం (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • లేత పాలకూర తీసుకుంటే ఈ కర్రీ చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు లేతది దొరకపోతే ముదరు పాలకూర కాడలను తీసేసి కట్​ చేసుకుంటే సరి.
  • పాలకూర ఎన్ని కట్టలు తీసుకుంటే ఉల్లిపాయలు కూడా అన్నే తీసుకోవాలి.
  • ఉల్లికారం నూనెలో మంచిగా వేగితేనే కూర రెసిపీ బాగుంటుంది. అందుకే నూనె పైకి తేలే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్​లోనే మగ్గించాలి.

