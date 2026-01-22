ETV Bharat / offbeat

కుక్కర్​లో పాలకూర పప్పు ఇలా ట్రై చేయండి - అన్నం, చపాతీ, పూరీల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది!

రుచికరమైన పప్పు - మీరు కోరుకున్న టేస్ట్​ కోసం ఇలా కుక్ చేయండి!

palakura_pappu
palakura_pappu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 2:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Palakura Pappu : పాలకూర పప్పు రుచిగా కుక్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన పద్ధతిలో ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో కమ్మగా కాస్త చిక్కగా తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. అన్నంతో పాటు చపాతీ, పూరీ చేసినపుడు ఈ కర్రీ తయారు చేసుకుంటే చాలు! మంచి కాంబినేషన్​లో టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. ఇక్కడ పాలకూరతో పాటు మీకు నచ్చిన ఆకుకూర కూడా వేసుకోవచ్చు. ఆకుకూరల్లో మెంతి కూర ట్రై చేసి చూడండి. ఇంకా బాగుంటుంది.

palakura_pappu
palakura_pappu (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • కందిపప్పు - ఒక కప్పు
  • పాలకూర - 1 కట్ట
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • టమోటా - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • చింతపండు - కొద్దిగా
palakura_pappu
palakura_pappu (Getty images)

తాలింపు :

  • నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చి శనగపప్పు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • మినప్పప్పు - అర స్పూన్
  • పచ్చి శనగపప్పు - అర స్పూన్
  • ధనియాలు - అర స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 2
  • వెల్లుల్లి - 5
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కొత్తిమీర - 1
palakura_pappu
palakura_pappu (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక కప్పు కందిపప్పు నీళ్లు పోసుకుని శుభ్రం చేసుకుని తీసుకోవాలి. అదే విధంగా పాలకూర కట్ట కూడా శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఇపుడు కుక్కర్​ తీసుకుని అందులోకి పప్పు, పాలకూర వేసుకోవాలి.
  • పచ్చిమిర్చి, టమోటా ముక్కలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. తాజా కరివేపాకుతో పాటు పసుపు, ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి వేసుకుని 3 కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. మీరు పలుచగా కావాలనుకుంటే మరో కప్పు నీళ్లు అదనంగా పోసుకోవచ్చు.
palakura_pappu
palakura_pappu (Getty images)
  • ఇపుడు కుక్కర్​ మూత పెట్టుకుని మీడియం ప్లేమ్​లో 3 విజిల్స్ ఇవ్వాలి. ప్రెజర్ పోయాక మూత తీసుకుని పప్పు కలిపి కొద్దిగా చింతపండు వేసుకుని కలపాలి. చింతపండు రసం పోసుకున్నా సరిపోతుంది. ఇపుడు పప్పు గుత్తితో మాష్ చేసుకుని పక్కనపెట్టుకోవాలి.
palakura_pappu
palakura_pappu (Getty images)
  • ఇపుడు పప్పులోకి తాలింపు కలుపుకోవాలి. స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని పచ్చి శనగపప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు, మినప్పప్పు, పచ్చి శనగపప్పు, ధనియాలు, ఎండు మిర్చి, వెల్లుల్లి, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని వేయించాలి. పోపులో ఉల్లిపాయలు వేసుకోవడం వల్ల తాలింపు రుచి చాలా బాగుంటుంది. చివరగా పోపును పప్పులో కలుపుకుని కొద్దిగా కొత్తిమీర చల్లుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది.

కర్రీ పాయింట్ స్టైల్ "తోటకూర" - ఆకు కూర నచ్చని వాళ్లు కూడా ఇష్టంగా తింటారు!

పాతకాలం నాటి "మినప పులుసు" - పుల్లగా, తియ్యగా భలేగా ఉంటుంది!

"సొరకాయ పచ్చికారం చట్నీ" - ఇంకా ఇంకా తినాలనిపించే రుచి కోసం ఇలా ట్రై చేయండి!

TAGGED:

PALAKURA PAPPU RECIPE
PAPPU CHARU
PALAKURA RECIPE
పాలకూర పప్పు తయారీ విధానం
PALAKURA PAPPU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.