ఆంధ్ర స్టైల్​లో కమ్మని "పాలకూర పప్పు" - వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యితో తింటే అద్భుతమే!

పాలకూరతో పసందైన "పప్పు కర్రీ" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే పిల్లలూ ఇష్టంగా తింటారు!

Palakura Pappu Recipe
Palakura Pappu Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 4, 2026 at 9:44 AM IST

3 Min Read
Palakura Pappu Recipe : "పాలకూర" ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఆకుకూరల్లో ఒకటి. దీనిలో ఐరన్, కాల్షియం, పొటాషియం, ప్రొటీన్స్​తో పాటు శరీరానికి అవసరమైన మరెన్నో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అయితే, పోషకభరితమైన పాలకూరను పిల్లలతో పాటు కొంతమంది పెద్దవాళ్లూ అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. మీ ఇంట్లోనూ "పాలకూర" తినట్లేదా? అలాంటి వారికోసమే ఈ స్పెషల్ రెసిపీ. అదే, నోరూరించే ఆంధ్ర స్టైల్ "పాలకూర పప్పు". ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే పప్పు సూపర్ టేస్టీగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా వేడివేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తిన్నారంటే ఆ రుచి మరింత అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఘుమఘుమలాడే ఈ పాలకూర పప్పును ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Palakura Pappu Recipe
పాలకూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కందిపప్పు - రెండు కప్పులు
  • పాలకూర తరుగు - నాలుగు కప్పులు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగు
  • పచ్చిమిర్చి - ఎనిమిది
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • ధనియాల పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
  • కారం - రెండు టీస్పూన్లు
  • చింతపండు రసం - అర కప్పు
  • నూనె - తగినంత

Palakura Pappu Recipe
కందిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • నోరూరించే ఈ పప్పు కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా కుక్కర్ గిన్నెలో కందిపప్పును తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో పప్పు తీసుకున్న కప్పుతో నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి అరగంట పాటు నానబెట్టాలి. ఇలా నానబెట్టి చేసుకోవడం ద్వారా పప్పు త్వరగా ఉడుకుతుంది.
  • పప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని పాలకూర తరుగును రెడీ చేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పచ్చిమిర్చీలను చీలికలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Palakura Pappu Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం నానిన పప్పులో అర టీస్పూన్ పసుపు, నాలుగైదు టీస్పూన్ల నూనె, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి కలిపి మూతపెట్టి మూడ్నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్​లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి పప్పుగుత్తి లేదా గరిటెతో మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
  • అలాగని, మరీ ఎక్కువగా పిండిలా అయ్యేలా మాష్ చేసుకోవద్దు. అక్కడక్కడ పప్పు పలుకులు కనిపించేలా కొంచెం బరకగానే మెదుపుకోవాలి.
  • అలా మాష్ చేసుకున్నాక అందులో రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
Palakura Pappu Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నాలుగు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక సన్నగా కట్ చేసిన వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.అవి వేగాక ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి తుంపలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి వేయించాలి.
  • అవన్నీ దోరదోరగా ఫ్రై అయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, ధనియాలపొడి వేసుకుని లో ఫ్లేమ్​లో అవన్నీ కలిసేలా ఒక నిమిషం వేయించాలి.
Palakura Pappu Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పాలకూర తరుగు వేసుకుని రెండుమూడు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న పప్పు మిశ్రమం, రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై చింతపండు రసాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని మరోసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
Palakura Pappu Recipe
చింతపండు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఎనిమిది నుంచి పది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఆంధ్ర స్టైల్​లో నోరూరించే "పాలకూర పప్పు" సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో పప్పు కర్రీ చేసి చూడండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండి వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది.

