ఆంధ్ర స్టైల్లో కమ్మని "పాలకూర పప్పు" - వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యితో తింటే అద్భుతమే!
పాలకూరతో పసందైన "పప్పు కర్రీ" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే పిల్లలూ ఇష్టంగా తింటారు!
Published : February 4, 2026 at 9:44 AM IST
Palakura Pappu Recipe : "పాలకూర" ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఆకుకూరల్లో ఒకటి. దీనిలో ఐరన్, కాల్షియం, పొటాషియం, ప్రొటీన్స్తో పాటు శరీరానికి అవసరమైన మరెన్నో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అయితే, పోషకభరితమైన పాలకూరను పిల్లలతో పాటు కొంతమంది పెద్దవాళ్లూ అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. మీ ఇంట్లోనూ "పాలకూర" తినట్లేదా? అలాంటి వారికోసమే ఈ స్పెషల్ రెసిపీ. అదే, నోరూరించే ఆంధ్ర స్టైల్ "పాలకూర పప్పు". ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే పప్పు సూపర్ టేస్టీగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా వేడివేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తిన్నారంటే ఆ రుచి మరింత అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఘుమఘుమలాడే ఈ పాలకూర పప్పును ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కందిపప్పు - రెండు కప్పులు
- పాలకూర తరుగు - నాలుగు కప్పులు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- పచ్చిమిర్చి - ఎనిమిది
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- ధనియాల పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- కారం - రెండు టీస్పూన్లు
- చింతపండు రసం - అర కప్పు
- నూనె - తగినంత
స్ట్రీట్ స్టైల్లో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "సమోసాలు" - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే ఈ పప్పు కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా కుక్కర్ గిన్నెలో కందిపప్పును తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత అందులో పప్పు తీసుకున్న కప్పుతో నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి అరగంట పాటు నానబెట్టాలి. ఇలా నానబెట్టి చేసుకోవడం ద్వారా పప్పు త్వరగా ఉడుకుతుంది.
- పప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని పాలకూర తరుగును రెడీ చేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పచ్చిమిర్చీలను చీలికలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం నానిన పప్పులో అర టీస్పూన్ పసుపు, నాలుగైదు టీస్పూన్ల నూనె, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి కలిపి మూతపెట్టి మూడ్నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి పప్పుగుత్తి లేదా గరిటెతో మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
- అలాగని, మరీ ఎక్కువగా పిండిలా అయ్యేలా మాష్ చేసుకోవద్దు. అక్కడక్కడ పప్పు పలుకులు కనిపించేలా కొంచెం బరకగానే మెదుపుకోవాలి.
- అలా మాష్ చేసుకున్నాక అందులో రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నాలుగు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక సన్నగా కట్ చేసిన వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.అవి వేగాక ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి తుంపలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి వేయించాలి.
- అవన్నీ దోరదోరగా ఫ్రై అయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, ధనియాలపొడి వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో అవన్నీ కలిసేలా ఒక నిమిషం వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పాలకూర తరుగు వేసుకుని రెండుమూడు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న పప్పు మిశ్రమం, రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై చింతపండు రసాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని మరోసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఎనిమిది నుంచి పది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఆంధ్ర స్టైల్లో నోరూరించే "పాలకూర పప్పు" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో పప్పు కర్రీ చేసి చూడండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండి వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది.
నెల్లూరు ఫేమస్ నోరూరించే "వంకాయ బజ్జీ కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే 'వన్స్మోర్' అంటారంతే!
మార్నింగ్ "టిఫెన్" ఏమి చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? - మీ కోసమే ఈ ఇన్స్టంట్ "దోశ" రెసిపీ!