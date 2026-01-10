ETV Bharat / offbeat

Palakura Masala Vada
Palakura Masala Vada (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 10, 2026 at 11:02 AM IST

Palakura Masala Vada: వడలను మార్నింగ్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా తింటే.. మసాలా వడలను స్నాక్స్​ రూపంలో తీసుకుంటుంటారు మెజార్టీ పీపుల్​. సూపర్​ టేస్టీగా ఉండే మసాలా వడలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఇక ఒక కప్పు టీతో వీటిని తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరు. అయితే మసాలా వడలను ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా మరింత రుచికరంగా, హెల్దీగా చేసుకునేలా రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అందుకు పాలకూర సరిపోతుంది. ఈ ఆకుకూర నచ్చని పిల్లలకు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి. వంక పెట్టకుండా తినేస్తారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని పాలకూర మసాలా వడలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Palakura Masala Vada
శనగపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • శనగపప్పు - 1 కప్పు
  • మినప్పప్పు - పావు కప్పు
  • పాలకూర -
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • సోంపు - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
  • పాలకూర - 1 కట్ట
Palakura Masala Vada
మినప్పప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి శనగపప్పు, మినప్పప్పు తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి సుమారు రెండు లేదా మూడు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • పప్పు నానేలోపు ఉల్లిపాయను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే అల్లంపై పొట్టు తీసేసి సన్నని ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలను అదే విధంగా తరిగి పక్కనుంచాలి.
Palakura Masala Vada
పాలకూర (Getty Images)
  • మీడియం సైజ్​లో ఉన్న పాలకూర కట్టను సన్నగా తరిగి శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు పోయేవరకు జల్లి గిన్నెలో వేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • పప్పు నానినాక అస్సలు నీళ్లు లేకుండా మిక్సీజార్​లోకి వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్నాక శనగపప్పు మిశ్రమాన్ని ఓ మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఈ పిండిలోకి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, అల్లం వెల్లుల్లి తరుగు, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, సోంపు, ఉప్పు, ఇంగువ, పాలకూర తరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Palakura Masala Vada
పాలకూర మసాలా వడలు (Getty Images)
  • పదార్థాలు మొత్తం అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకున్నాక స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • నూనె కాగినాక కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని మసాలా వడల షేప్​లో చేసుకుని నూనెలో వేసుకోవాలి.
  • ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి.
Palakura Masala Vada
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)
  • వడలు క్రిస్పీగా వేగి గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని వడలుగా చేసి కాల్చుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పాలకూర మసాలా వడలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Palakura Masala Vada
పాలకూర మసాలా వడలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • శనగపప్పు, మినప్పప్పును కచ్చితంగా రెండు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. వీలైనంత ఎక్కువసేపు నానబెట్టుకున్నా మంచిదే.
  • నానిన పప్పులను మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా అస్సలు నీళ్లు లేకుండా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. మరీ మెత్తగా రుబ్బుకుంటే నూనె ఎక్కువ పీల్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
  • పాలకూర కేవలం ఒక కట్టే అని కాకుండా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకోవచ్చు.
  • వడలను కేవలం మీడియం ఫ్లేమ్​లో మాత్రమే వేయించుకోవాలి. సిమ్​లో వేయిస్తే నూనె పీల్చుతాయి. హై ఫ్లేమ్​లో కాలిస్తే పిండి లోపలి వరకు ఉడకదు.

