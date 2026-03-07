పాలకూర కాంబోలో "మజ్జిగ చారు" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది - తక్కువ టైమ్లో రెడీ!
సరికొత్త పద్ధతిలో నోరూరించే "మజ్జిగ చారు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Published : March 7, 2026 at 12:32 PM IST
Summer Special Palakura Majjiga Charu: సమ్మర్ మొదలైంది. క్రమక్రమంగా ఎండలు పెరుగుతున్నాయి. ఇక వేసవి నుంచి ఉపశమనం పొంది, బాడీని కూల్గా ఉంచుకోవడానికి చాలా మంది అనేక రెసిపీలు చేసుకుంటుంటారు. అందులో ముఖ్యంగా మజ్జిగ చారు ఉంటుంది. ఇక ఈ మజ్జిగ చారును కూడా చాలా మంది వివిధ రకాలుగా చేసుకుంటారు. మరి మీరు ఎప్పుడైనా పాలకూర ఉపయోగించి ఈ రెసిపీ చేసుకున్నారా? లేదంటే ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్గా ఉంటుంది. పాలకూర అంటే తినని పిల్లలకు ఇలా చేసి పెడితే వద్దనుకుండా తినేస్తారు. పైగా ఈ రెసిపీ చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని పాలకూర మజ్జిగ చారు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పాలకూర - 2 కట్టలు
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- తాలింపు గింజలు - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఇంగువ - చిటికెడు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టీస్పూన్
- పెరుగు - 1 కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా పాలకూరను శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిని సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. కొత్తిమీర, వెల్లుల్లి రెబ్బలను సన్నగా తరగాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో తాలింపు గింజలు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆవాలు, జీలకర్ర చిట్లినాక ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి తరుగు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఇవి చక్కగా వేగాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ఇంగువ, పాలకూర తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గించాలి.
- పాలకూర నూనెలో సరిగ్గా వేగినాక కారం వేసి కలిపి మరికాసేపు వేయించాలి. కారం కూడా మగ్గినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు మరో గిన్నెలోకి చిక్కటి పెరుగు, అర కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- చల్లారిన పాలకూర మిశ్రమంలోకి కలిపి పెట్టుకున్న పెరుగును వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా అందులోకి కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మిక్స్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పాలకూర పెరుగు పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ పెరుగు పచ్చడి కోసం తాజా, గడ్డ పెరుగు తీసుకుంటే పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది. లైట్గా పుల్లగా పర్లేదు కానీ మరీ పుల్లగా ఉంటే అంత రుచిగా ఉండదు.
- పాలకూరలోని నీరు ఇంకి నూనెలో మగ్గేవరకు కలుపుతూ వేయించాలి. పాలకూర నూనెలో సరిగ్గా వేగితేనే రుచి బాగుంటుంది.
- పెరుగు లేకపోతే మజ్జిగ కూడా తీసుకోవచ్చు. అయితే మజ్జిగ తీసుకుంటే 2 కప్పులు తీసుకుంటే సరి.
ఇంట్లో చేసే బోండాలు సరిగ్గా రావట్లేదా? - ఇలా పిండి కలపండి! - నూనె పీల్చకుండా సూపర్గా ఉంటాయి!
మార్కెట్లోకి "కల్తీ పుచ్చకాయలు" - ఈ చిన్న టెస్ట్ చేసి తీసుకోవాలంటున్న FSSAI