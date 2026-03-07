ETV Bharat / offbeat

పాలకూర కాంబోలో "మజ్జిగ చారు" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది - తక్కువ టైమ్​లో రెడీ!

సరికొత్త పద్ధతిలో నోరూరించే "మజ్జిగ చారు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Palakura Majjiga Charu
Palakura Majjiga Charu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 7, 2026 at 12:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Summer Special Palakura Majjiga Charu: సమ్మర్​ మొదలైంది. క్రమక్రమంగా ఎండలు పెరుగుతున్నాయి. ఇక వేసవి నుంచి ఉపశమనం పొంది, బాడీని కూల్​గా ఉంచుకోవడానికి చాలా మంది అనేక రెసిపీలు చేసుకుంటుంటారు. అందులో ముఖ్యంగా మజ్జిగ చారు ఉంటుంది. ఇక ఈ మజ్జిగ చారును కూడా చాలా మంది వివిధ రకాలుగా చేసుకుంటారు. మరి మీరు ఎప్పుడైనా పాలకూర ఉపయోగించి ఈ రెసిపీ చేసుకున్నారా? లేదంటే ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్​గా ఉంటుంది. పాలకూర అంటే తినని పిల్లలకు ఇలా చేసి పెడితే వద్దనుకుండా తినేస్తారు. పైగా ఈ రెసిపీ చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని పాలకూర మజ్జిగ చారు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Palakura Majjiga Charu
Palakura Majjiga Charu (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పాలకూర - 2 కట్టలు
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • తాలింపు గింజలు - 1 టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Palakura Majjiga Charu
Palakura Majjiga Charu (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా పాలకూరను శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిని సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి. కొత్తిమీర, వెల్లుల్లి రెబ్బలను సన్నగా తరగాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో తాలింపు గింజలు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
Palakura Majjiga Charu
Palakura Majjiga Charu (Getty Images)
  • ఆవాలు, జీలకర్ర చిట్లినాక ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి తరుగు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇవి చక్కగా వేగాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ఇంగువ, పాలకూర తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మగ్గించాలి.
  • పాలకూర నూనెలో సరిగ్గా వేగినాక కారం వేసి కలిపి మరికాసేపు వేయించాలి. కారం కూడా మగ్గినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
Palakura Majjiga Charu
Palakura Majjiga Charu (Getty Images)
  • ఈలోపు మరో గిన్నెలోకి చిక్కటి పెరుగు, అర కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • చల్లారిన పాలకూర మిశ్రమంలోకి కలిపి పెట్టుకున్న పెరుగును వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా అందులోకి కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మిక్స్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పాలకూర పెరుగు పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Palakura Majjiga Charu
Palakura Majjiga Charu (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ పెరుగు పచ్చడి కోసం తాజా, గడ్డ పెరుగు తీసుకుంటే పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది. లైట్​గా పుల్లగా పర్లేదు కానీ మరీ పుల్లగా ఉంటే అంత రుచిగా ఉండదు.
  • పాలకూరలోని నీరు ఇంకి నూనెలో మగ్గేవరకు కలుపుతూ వేయించాలి. పాలకూర నూనెలో సరిగ్గా వేగితేనే రుచి బాగుంటుంది.
  • పెరుగు లేకపోతే మజ్జిగ కూడా తీసుకోవచ్చు. అయితే మజ్జిగ తీసుకుంటే 2 కప్పులు తీసుకుంటే సరి.

ఇంట్లో చేసే బోండాలు సరిగ్గా రావట్లేదా? - ఇలా పిండి కలపండి! - నూనె పీల్చకుండా సూపర్​గా ఉంటాయి!

మార్కెట్లోకి "కల్తీ పుచ్చకాయలు" - ఈ చిన్న టెస్ట్ చేసి తీసుకోవాలంటున్న FSSAI

TAGGED:

PALAKURA MAJJIGA CHARU
PALAKURA MAJJIGA CHARU AT HOME
MAJJIGA CHARU WITH PALAKURA
పాలకూర మజ్జిగ చారు ఎలా చేసుకోవాలి
PALAKURA MAJJIGA CHARU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.