లంచ్ బాక్స్​లోకి "సూపర్ రెసిపీ" - 10 నిమిషాల్లో సింపుల్​గా ఇలా చేసేయండి!

పాలక్, స్వీట్ కార్న్ ఫ్రైడ్​ రైస్ - రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది

palak_sweet_corn_rice
palak_sweet_corn_rice (Getty images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 2:40 PM IST

2 Min Read
PALAK SWEET CORN RICE : లంచ్ బాక్స్​లోకి కమ్మగా, నోరూరించే రెసిపీ గురించి ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే, ఓ సారిలా పాలకూర, స్వీట్ కార్న్ రైస్ ట్రై చేసి చూడండి. వేడి వేడిగా తిన్నారంటే స్పైసీగా ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఎప్పటిలాగే రైస్ కుక్ చేసుకుని కర్రీ కోసం కేటాయించే 10 నిమిషాల టైంలో ఈ రెసిపీ చేసి పెట్టేయొచ్చు. పాలకూర అంటే ఇష్టం లేని వారు కూడా ఇలాంటి పాలక్, కార్న్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఇష్టంగా తింటారు.

palak_sweet_corn_rice (Getty images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - 1 కప్పు
  • పాలకూర - 2 కట్టలు
  • స్వీట్ కార్న్ - అర కప్పు
  • కారం - అర స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • నిమ్మరసం - 1 స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
palak_sweet_corn_rice (Getty images)
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
  • షాజీరా - అర స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయ - 1 పెద్దది
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
palak_sweet_corn_rice (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా బియ్యం ఉడికించుకోవాలి. 1 కప్పు రైస్​లోకి 1.5కప్పుల నీళ్లు పోసుకుని కుక్కర్​లో ఉడికించుకుని తీసుకోవాలి. ఉడికించడానికి ముందు కొద్దిగా నిమ్మరసం, ఉప్పు వేసుకుంటే అన్నం అతుక్కుపోకుండా చక్కగా ఉడుకుతుంది. ఆ తర్వాత అన్నం చల్లార్చుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
palak_sweet_corn_rice (Getty images)
  • బియ్యం ఉడికించేలోగా మరో గిన్నెలో స్వీట్ కార్న్ కూడా ఉడికించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మరిగించుకోవాలి. అందులో శుభ్రం చేసుకున్న పాలకూర ఆకులను వేసి 2 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత చన్నీళ్లలో వేసుకుని పక్కన పెట్టాలి. చన్నీళ్లలో వేయడం వల్ల పాలకూర రంగు మారదు. ఆ తర్వాత పాలకూరతో పాటు కొద్దిగా కొత్తిమీర, పుదీనా, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకుని మెత్తటి పేస్ట్‌ చేసుకోవాలి.
palak_sweet_corn_rice (Getty images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి అందులో నూనె వేడిచేసుకుని షాజీరా, సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, ధనియాల పొడి, కారం వేసి వేయించుకోవాలి. తర్వాత దీంట్లో ఉడికించుకున్న స్వీట్ కార్న్ గింజలు, గ్రైండ్ చేసిన పాలకూర మిశ్రమం, కాస్త ఉప్పు వేసి కాసేపు ఉడికించుకోవాలి. పాలకూర పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకుని ఆ తర్వాత చల్లార్చుకున్న అన్నం కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. చివరగా గరం మసాలా, కొత్తిమీర, నిమ్మరసం వేసి కలుపుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేశారంటే పాలక్ స్వీట్ కార్న్ రైస్ రెడీగా ఉంటుంది.

TAGGED:

PALAK SWEET CORN FRIED RICE
SIMPLE LUNCH RECIPE
EASY LUNCH RECIPE
పాలక్ స్వీట్​కార్న్ రైస్ తయారీ
PALAK SWEET CORN RICE

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

