నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "పాలక్ సోయా బుర్జీ" - కొత్తవాళ్లైనా ఇలా సింపుల్గా చేసేయొచ్చు!
పాలకూర, సోయాతో సింపుల్గా చేసుకునే కర్రీ - రోటీ, చపాతీ, రైస్లోకి అదుర్స్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 7, 2026 at 1:47 PM IST
Soya Palak Bhurji Recipe : పాలకూర, సోయా (మీల్మేకర్)ను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. అయితే ఓసారి ఇలా ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి ఈ విధంగా పాలక్ సోయా బుర్జీ కర్రీ చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. బిగినర్స్తో పాటు బ్యాచిలర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేసేయోచ్చు. ఇది అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సోయా గ్రాన్యూల్స్ - ఒక కప్పు
- ఆయిల్ - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి తరుగు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- పాలకూర సన్నని తరుగు - 4 కప్పులు
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
- కారం - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ధనియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
- కసూరిమెంతి - కొద్దిగా
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - పావు టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో పాలకూర, ఉల్లిపాయ, మూడు పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తరిగి ఉంచాలి. అలాగే ఇంకో గిన్నెలో కప్పు సోయా గ్రాన్యూల్స్, సరిపడా వేడి నీళ్లు పోసి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే మూడు టేబుల్ స్పూన్ల వెల్లుల్లి తరుగు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- వెల్లుల్లి వేగిన తర్వాత కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి తరుగు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ మెత్తబడిన తర్వాత నానబెట్టిన సోయా గ్రాన్యూల్స్ను నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండి ఇందులో వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- అనంతరం నాలుగు కప్పుల పాలకూర సన్నని తరుగు యాడ్ చేసి 8 నిమిషాల పాటు వేయించాలి. అదేవిధంగా పావు టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, అర టీ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నీళ్లు పోసి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- 5 నిమిషాల అనంతరం కొద్దిగా కసూరిమెంతి వేసి కలపాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి యాడ్ చేస స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే పాలక్ సోయా బుర్జీ కర్రీ రెడీ అయినట్లే!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ కర్రీ వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగిస్తారు. అంతేకాక చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది.
