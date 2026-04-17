క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "సగ్గుబియ్యం వడలు" - ఆకుకూరల కాంబోలో అద్దిరిపోయే టేస్ట్!
- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే సూపర్ 'స్నాక్' - రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!
Published : April 17, 2026 at 4:30 PM IST
Palak Sabudana Vada Recipe : ఒంటిపూట బడుల వేళ ఇంట్లో ఎక్కువ టైమ్ ఉండే పిల్లలు తినడానికి స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అలాంటి టైమ్లో రెగ్యులర్ స్నాక్స్ కాకుండా వెరైటీగా ఏదైనా చేసి పెట్టాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "సగ్గుబియ్యం గారెలు". కొన్ని ప్రాంతాల్లో గారెలనే 'వడలు' అని కూడా పిలుస్తుంటారు. పాలకూర, మెంతికూర వంటి ఆకుకూరల కాంబినేషన్లో రెడీ అయ్యే ఇవి నెక్ట్స్ లెవల్ టేస్ట్నిస్తాయి. మంచి రుచినివ్వడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ వడలు నూనెను కూడా అంతగా పీల్చుకోవు! అలాగే, ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ పాలకూర సగ్గుబియ్యం వడలను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - సగ్గుబియ్యం
- రెండు - బంగాళాదుంపలు(పెద్దవి)
- అర కప్పు - పల్లీల పొడి
- ఒక చెంచా - జీలకర్ర
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - బియ్యప్పిండి
- అర కప్పు - పాలకూర తరుగు
- పావు కప్పు - మెంతికూర తరుగు
- పావు కప్పు - కొత్తిమీర తరుగు
- చిన్నముక్క - అల్లం
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- పావు కప్పు - పుదీనా
- మూడ్నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
- వేయించడానికి సరిపడా - నూనె
సమ్మర్ స్పెషల్ "మామిడి రవ్వ లడ్డూలు" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి - పాకం అవసరం లేదు!
తయారీ విధానం :
- ఈ ఇన్స్టంట్ హెల్దీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బంగాళదుంపలు తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. అవి మంచిగా ఉడికాక పొట్టు తొలగించి మెత్తని ముద్దలా మాష్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఆలుగడ్డలు ఉడికేలోపు ఒక బౌల్లో సగ్గుబియ్యం తీసుకుని ఒకసారి కడగాలి. తర్వాత అందులో కప్పు నీళ్లు పోసి కాసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- అవి నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో పాలకూర, మెంతికూర, పుదీనా, కొత్తిమీర తరుగును సిద్ధం చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పల్లీల పొడిని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో పల్లీలను వేసి వేయించాలి.
- అవి మంచిగా వేగాక పొట్టు తొలగించి మిక్సీ జార్లో వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా బరకగా పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ అదే మిక్సీ గిన్నెలో ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న పాలకూర, మెంతికూర తరుగు, పుదీనా, కొత్తిమీర తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అల్లం వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా పేస్ట్ మాదిరిగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న పాలకూర మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో ముందుగా ఉడికించి మాష్ చేసుకున్న ఆలూ ముద్ద, నానబెట్టుకున్న సగ్గుబియ్యం, బియ్యప్పిండి, జీలకర్ర, ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పల్లీల పొడి, టేస్ట్కు సరిపడా ఉప్పు ఇలా ఒక్కొక్కటిగా అన్నీ వేసుకుని పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ లూజుగా కాకుండా గారెలు లేదా వడలకు కావాల్సినవిధంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె వేసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత చేతికి కొద్దిగా నూనె రాసుకుంటూ ముందుగా కలిపి పెట్టిన పిండిలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకుంటూ గారెలు/వడల్లా చేసుకుంటూ నెమ్మదిగా కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి.
- అలా కడాయిలో వేయించేందుకు సరిపడా వేసుకున్నాక స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి చిల్లుల గరిటెతో తిప్పేసుకుంటూ రెండు వైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఆకుకూరల కాంబినేషన్లో అద్దిరిపోయే "సగ్గుబియ్యం వడలు" రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా సగ్గుబియ్యం వడలు ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి.
బీట్ రూట్ బఠానీ రైస్ - అద్భుతమైన రుచిని ఎంజాయ్ చేయండి!
సరికొత్త ఫ్లేవర్తో "తాటి ముంజల కర్రీ" - ఈ సీజన్లో ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చేయాల్సిందే!