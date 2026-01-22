పాలకూరతో ధనాధన్ రెసిపీ - పొట్ట లైట్గా, మనసు నిండుగా!
Published : January 22, 2026 at 3:31 PM IST
Spinach Recipes : దాదాపుగా ఎవరైనా సరే లంచ్ గట్టిగానే లాగిస్తారు. కానీ బరువు తగ్గాలని ప్రయత్నించే వాళ్లు, లేదా పొట్ట కాస్త హెవీగా ఉన్నవారు లైట్ ఫుడ్ తినడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. ఇలాంటి వారి కోసం ఓ సూపర్ రెసిపీ అందుబాటులో ఉంది. అదే "పాలకూర - క్వినోవా రైస్".
పాలకూర, క్వినోవా, వెల్లుల్లితో తయారయ్యే ఈ కంట్రీ ఫుడ్ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంకా మంచి పోషకాలను కూడా అందిస్తుంది. లైట్ లంచ్ బాక్స్కు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం ఎలాంటి పదార్థాలను వినియోగించాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
పాలకూర - క్వినోవా రైస్
కావలసిన పదార్థాలు :
- క్వినోవా - 1 కప్పు
- వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
- ఆవాలు - చిటికెడు
- మిరియాల పొడి - తగినంత
- పాలకూర - 1 కప్పు
- ఆవ నూనె - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - తగినంత
- ఎండు మిర్చి - 2
తయారీ విధానం :
- ముందుగా క్వినోవాను శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని తర్వాత స్టౌ మీద గిన్నెపెట్టి ఎసరు ఎక్కువే పోసి క్వినోవాను ఉడికించుకోవాలి. తర్వాత నీళ్లు వడకట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పాలకూరను బ్లాంచ్ చేసుకోవాలి. అంటే వేడి నీళ్లలో వేసి కాసేపు ఉంచి తీసేయాలి.
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి అందులో ఆవ నూనె వేయాలి
- వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, ఎండు మిర్చి, వెల్లుల్లి పేస్టు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి
- తర్వాత అందులో బ్లాంచ్ చేసిన పాలకూర, ఉడికించి పెట్టుకున్న క్వినోవా వేసి ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించాలి
- ఆఖరులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కాస్త మిరియాల పొడి చల్లుకొని స్టౌ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది
- అంతే, క్విక్ అండ్ హెల్దీ క్వినోవా రైస్ సిద్ధమైపోతుంది. దీన్ని నేరుగా తినేస్తే సరిపోతుంది. రుచికి రుచి, ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం సొంతమవుతుంది.
క్విక్ వెజ్జీ టాస్
కావలసిన పదార్థాలు :
- లేత పాలకూర - 2 కప్పులు
- నువ్వులు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- అల్లం పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- సోయా సాస్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- చిల్లీ గార్లిక్ పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఎక్స్ట్రా వర్జిన్ ఆలివ్ ఆయిల్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5 (చిన్నగా తరిగినవి)
- ఉల్లిపాయలు - 2
- మిరియాల పొడి - తగినంత
- ఉప్పు - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పాలకూర ఆకులను తెంపుకొని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి
- స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, అందులో ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయ ముక్కలను అందులో వేయాలి.
- తర్వాత అల్లం పేస్టు, చిల్లీ గార్లిక్ పేస్టు కూడా వేసి చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి
- అవి వేగిన తర్వాత పాలకూర వేసి కలుపుకోవాలి
- తర్వాత సోయా సాస్, ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసుకొని మిక్స్ చేయాలి
- ఆఖరులో నువ్వులతో గార్నిష్ చేసి వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే అద్దిరిపోతుంది.
