పాలకూరతో ధనాధన్ రెసిపీ - పొట్ట లైట్​గా, మనసు నిండుగా!

- క్వినోవాతో కలిపి సూపర్​ రిచ్​ ఫుడ్.. ప్రత్యేకంగా రైస్​ అవసరం లేదు - రైస్​, చపాతీల్లోకి మరో క్విక్​ రెసిపీ - రెండూ ఎంజాయ్ చేస్తారు!

Palak Quinoa Rice
Palak Quinoa Rice (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 22, 2026 at 3:31 PM IST

2 Min Read
Spinach Recipes : దాదాపుగా ఎవరైనా సరే లంచ్​ గట్టిగానే లాగిస్తారు. కానీ బరువు తగ్గాలని ప్రయత్నించే వాళ్లు, లేదా పొట్ట కాస్త హెవీగా ఉన్నవారు లైట్​ ఫుడ్ తినడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. ఇలాంటి వారి కోసం ఓ సూపర్ రెసిపీ అందుబాటులో ఉంది. అదే "పాలకూర - క్వినోవా రైస్".

పాలకూర, క్వినోవా, వెల్లుల్లితో తయారయ్యే ఈ కంట్రీ ఫుడ్ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంకా మంచి పోషకాలను కూడా అందిస్తుంది. లైట్​ లంచ్​ బాక్స్​కు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్​గా నిలుస్తుంది. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం ఎలాంటి పదార్థాలను వినియోగించాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

పాలకూర - క్వినోవా రైస్

కావలసిన పదార్థాలు :

  • క్వినోవా - 1 కప్పు
  • వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
  • ఆవాలు - చిటికెడు
  • మిరియాల పొడి - తగినంత
  • పాలకూర - 1 కప్పు
  • ఆవ నూనె - 1 టీస్పూన్
  • ఉప్పు - తగినంత
  • ఎండు మిర్చి - 2

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా క్వినోవాను శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని తర్వాత స్టౌ మీద గిన్నెపెట్టి ఎసరు ఎక్కువే పోసి క్వినోవాను ఉడికించుకోవాలి. తర్వాత నీళ్లు వడకట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పాలకూరను బ్లాంచ్ చేసుకోవాలి. అంటే వేడి నీళ్లలో వేసి కాసేపు ఉంచి తీసేయాలి.
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి అందులో ఆవ నూనె వేయాలి
  • వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, ఎండు మిర్చి, వెల్లుల్లి పేస్టు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • తర్వాత అందులో బ్లాంచ్ చేసిన పాలకూర, ఉడికించి పెట్టుకున్న క్వినోవా వేసి ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించాలి
  • ఆఖరులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కాస్త మిరియాల పొడి చల్లుకొని స్టౌ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది
  • అంతే, క్విక్​ అండ్​ హెల్దీ క్వినోవా రైస్ సిద్ధమైపోతుంది. దీన్ని నేరుగా తినేస్తే సరిపోతుంది. రుచికి రుచి, ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం సొంతమవుతుంది.

క్విక్ వెజ్జీ టాస్

కావలసిన పదార్థాలు :

  • లేత పాలకూర - 2 కప్పులు
  • నువ్వులు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • అల్లం పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • సోయా సాస్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • చిల్లీ గార్లిక్ పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎక్స్‌ట్రా వర్జిన్ ఆలివ్ ఆయిల్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5 (చిన్నగా తరిగినవి)
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • మిరియాల పొడి - తగినంత
  • ఉప్పు - తగినంత

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పాలకూర ఆకులను తెంపుకొని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి
  • స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, అందులో ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయ ముక్కలను అందులో వేయాలి.
  • తర్వాత అల్లం పేస్టు, చిల్లీ గార్లిక్ పేస్టు కూడా వేసి చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • అవి వేగిన తర్వాత పాలకూర వేసి కలుపుకోవాలి
  • తర్వాత సోయా సాస్, ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసుకొని మిక్స్ చేయాలి
  • ఆఖరులో నువ్వులతో గార్నిష్ చేసి వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే అద్దిరిపోతుంది.

