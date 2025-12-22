పాలకూర, పనీర్ కాంబోలో "రోటీలు" - సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ - లంచ్ బాక్స్లకు పర్ఫెక్ట్!
-పాలకూరను నేరుగా తినడానికి మీ పిల్లలు సుముఖంగా లేరా? - ఓసారి ఇలా రోటీలు చేయండి, అద్భుతంగా ఉంటాయి!
Published : December 22, 2025 at 2:43 PM IST
Palak Paneer Roti: ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఆకుకూరల్లో పాలకూర ముందు వరుసలో ఉంటుంది. కేవలం ఆరోగ్యం విషయంలోనే కాదు రుచిలో కూడా ఈ ఆకు అద్భుతంగా ఉంటుంది. అయితే ఎంత టేస్టీగా ఉన్నా చాలా మంది పాలకూరను తినడానికి అంతగా ఇష్టపడరు. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే వద్దని ముఖం మాడుస్తుంటారు. మరి మీ ఇంట్లో కూడా ఇదే పరిస్థితా?. అయితే ఓసారి పాలకూరతో రోటీలు చేయండి. సూపర్గా ఉంటాయి. కేవలం పాలకూర మాత్రమే కాకుండా పనీర్ కూడా యాడ్ చేయడం వల్ల మరింత టేస్టీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇక వీటిని నేరుగా తిన్నా అద్దిరిపోతాయి. అంతేకాదు పిల్లలకు లంచ్ బాక్స్లలో పెడితే వద్దనకుండా ఇష్టంగా తినేస్తారు. మరి లేట్ చేయకుండా పాలకూర, పనీర్ కాంబినేషన్లో రోటీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పాలకూర కట్ట - 1
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పనీర్ ముక్కలు - పావు కప్పు
- గోధుమపిండి - 1 కప్పు
- ఉప్పు - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా పాలకూరను శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు లేకుండా ఓ జల్లి గిన్నెలోకి వేసుకుని కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- పాలకూరలోని నీరు మొత్తం పోయినాక మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి కొత్తిమీర, అల్లం ముక్క, పచ్చిమిర్చి తుంపలు, పనీర్ ముక్కలు వేసి అస్సలు నీళ్లు పోయకుండా వీలైనంత మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి గోధుమపిండి, ఉప్పు, కొద్దిగా నూనె వేసి పదార్థాలు మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- నూనె పిండికి పట్టినాక గ్రైండ్ చేసిన పాలకూర పేస్ట్ వేసి సాఫ్ట్గా, ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్నాక ముద్దపై లైట్గా నూనె అప్లై చేసి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి.
- 10 నిమిషాలు ఆగాక పిండి ముద్దను మరోసారి కలిపి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బాల్లాగా చేసుకోవాలి.
- చపాతీ పీట మీద పొడి పిండి చల్లుకుని ఓ ఉండను ఉంచి కర్ర సాయంతో చపాతీ సైజ్ వచ్చేలా రోల్ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్నింటినీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం బాగా కాలాక ప్రిపేర్ చేసుకున్న రోటీ వేసి అర నిమిషం పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలి. రెండో వైపుకు తిప్పి మరో అర నిమిషం కాల్చుకోవాలి.
- ఇలా రెండు వైపులా లైట్గా కాలాక రోటీని డైరెక్ట్గా ఇంకో బర్నర్ మీద పెట్టి రెండు వైపులా కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలా కాల్చుకున్న రోటీపై లైట్గా బటర్ లేదా నెయ్యిని అప్లై చేసుకుంటే స్మూత్గా ఉంటుంది.
- ఈ విధంగా అన్నింటిని ప్రిపేర్ చేసుకుని వేడివేడిగా నచ్చిన కూరతో లేదా నేరుగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పాలకూర, పనీర్ రోటీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పాలకూరను కాడలతో సహా మిక్సీజార్లోకి వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- గోధుమపిండి అనేది పైన చెప్పినంతే తీసుకోవాలని లేదు. పాలకూర పేస్ట్ను బట్టి క్వాంటిటీని పెంచి లేదా తగ్గించి తీసుకోవచ్చు.
- రోటీ మొత్తాన్ని ఒకటే సైజ్ వచ్చేలా రోల్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే రోటీ మొత్తం పర్ఫెక్ట్గా పొంగి మంచిగా కుక్ అవుతుంది.
- మీక డైరెక్ట్గా బర్నర్ మీద కాల్చుకోవడం ఇష్టం లేదనుకుంటే పెనం మీద రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి. మంచిగా కాలాక బటర్ లేదా నెయ్యి అప్లై చేసుకుంటే సరి.
