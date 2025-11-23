ETV Bharat / offbeat

ఈజీగా చేసుకునే "పాలక్ పనీర్ పులావ్" - ఇలా ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి!

పాలకూరతో ఇలా పులావ్ ట్రై చేయండి - ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే!

Palak Paneer Pulao
Palak Paneer Pulao (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 12:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Palak Paneer Rice Making : రెగ్యులర్​గా ఎప్పుడూ చేసుకునే బిర్యానీలు, పులావ్​లు తిని బోర్ కొట్టేసిందా? ఏదైనా కొత్త వంటకాన్ని ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీ కోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే పాలక్ పనీర్ పులావ్. దీన్ని ఒక్కసారి టేస్ట్ చేస్తే మళ్లీమళ్లీ కావాలంటారు. ఈ పులావ్‌ మిగతా రెసిపీల కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. సైడ్‌ డిష్‌ లేకుండానే దీన్ని హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. మరి ఘుమఘుమలాడే పాలక్ పనీర్ పులావ్​ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

పాతబస్తీ "మటన్ కర్రీ" - ఈ వరల్డ్ ఫేమస్ డిష్ మీరూ ట్రై చేయండి!

Palak Paneer Pulao
పాలకూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - ఒకటిన్నర కప్పు
  • పంచదార - అర టీ స్పూన్
  • పాలకూర - 3 కట్టలు
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నెయ్యి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • వెల్లుల్లి తురుము - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • అల్లం తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పనీర్ ముక్కలు - 200 గ్రాములు
  • కసూరిమెంతి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • కారం - అర టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
Palak Paneer Pulao
పనీర్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో ఒకటిన్నర కప్పుల బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి గంటసేపు నానబెట్టాలి. అలాగే 200 గ్రాముల పనీర్ తీసుకొని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా ఒక ఉల్లిపాయ, రెండు పచ్చిమిర్చిని తరిగి పెట్టుకోవాలి. అలాగే మూడు కట్టల పాలకూరను కడిగి ఆకులను తుంచుకోవాలి.
Palak Paneer Pulao
బియ్యం (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. ఇందులో అర టీ స్పూన్ ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పంచదార, పాలకూర ఆకులు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను హ్లై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత పాలకూర ఆకులను ప్లేట్​లో వేసి చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం పాలకూర ఆకులను మిక్సీజార్​లో వేసి, పావు కప్పు నీరు పోసి మెత్తని పేస్ట్​ చేసుకోవాలి.
Palak Paneer Pulao
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత రెండు ఎండుమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వెల్లుల్లి తురుము, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తరుగు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పనీర్ ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కసూరిమెంతి వేయాలి. అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Palak Paneer Pulao
నెయ్యి (Getty Images)
  • అనంతరం పాలకూర పేస్ట్ వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఇందులో అర టేబుల్ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు నానబెట్టిన బియ్యం, కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కసూరిమెంతి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఇప్పుడు గిన్నెను 20 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • 20 నిమిషాల తర్వాత చూస్తే ఘుమఘుమలాడే పాలక్ పనీర్ పులావ్ సిద్ధంగా ఉంటుంది!

కరకరలాడే "కారం తొనలు" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!

నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "నేతి బొబ్బట్లు" - పప్పు ఉడికించే అవసరమే లేకుండా ఇలా చేయండి!

TAGGED:

PALAK PANEER PULAO RECIPE
పాలక్ పనీర్ తయారీ విధానం
PALAK PANEER RICE MAKING
SPINACH PANEER PULAO
PALAK PANEER PULAO

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్‌కు రూ.824 కోట్లు విలువైన అమెరికా ఆయుధాలు- ట్రంప్ సర్కారు పచ్చజెండా

అరుదైన శస్త్రచికిత్స- ఏడాదిన్నర బాలుడికి తోకను తొలగించిన వైద్యులు

గ్లోబ్​ ట్రాటర్​ ఈవెంట్​ ఫుల్​ వీడియో రిలీజ్​- ఎక్కడ చూడొచ్చంటే!

3300కి.మీ పాదయాత్ర- గంగోత్రి నుంచి రామేశ్వరం వరకు- కుటుంబం అరుదైన సంకల్పం!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.