ఈజీగా చేసుకునే "పాలక్ పనీర్ పులావ్" - ఇలా ఇంటిల్లిపాదీకి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి!
పాలకూరతో ఇలా పులావ్ ట్రై చేయండి - ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2025 at 12:16 PM IST
Palak Paneer Rice Making : రెగ్యులర్గా ఎప్పుడూ చేసుకునే బిర్యానీలు, పులావ్లు తిని బోర్ కొట్టేసిందా? ఏదైనా కొత్త వంటకాన్ని ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీ కోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే పాలక్ పనీర్ పులావ్. దీన్ని ఒక్కసారి టేస్ట్ చేస్తే మళ్లీమళ్లీ కావాలంటారు. ఈ పులావ్ మిగతా రెసిపీల కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. సైడ్ డిష్ లేకుండానే దీన్ని హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. మరి ఘుమఘుమలాడే పాలక్ పనీర్ పులావ్ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - ఒకటిన్నర కప్పు
- పంచదార - అర టీ స్పూన్
- పాలకూర - 3 కట్టలు
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- నెయ్యి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- వెల్లుల్లి తురుము - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- అల్లం తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
- పనీర్ ముక్కలు - 200 గ్రాములు
- కసూరిమెంతి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- కారం - అర టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో ఒకటిన్నర కప్పుల బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి గంటసేపు నానబెట్టాలి. అలాగే 200 గ్రాముల పనీర్ తీసుకొని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా ఒక ఉల్లిపాయ, రెండు పచ్చిమిర్చిని తరిగి పెట్టుకోవాలి. అలాగే మూడు కట్టల పాలకూరను కడిగి ఆకులను తుంచుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. ఇందులో అర టీ స్పూన్ ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పంచదార, పాలకూర ఆకులు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను హ్లై ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత పాలకూర ఆకులను ప్లేట్లో వేసి చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం పాలకూర ఆకులను మిక్సీజార్లో వేసి, పావు కప్పు నీరు పోసి మెత్తని పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత రెండు ఎండుమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వెల్లుల్లి తురుము, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తరుగు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పనీర్ ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కసూరిమెంతి వేయాలి. అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అనంతరం పాలకూర పేస్ట్ వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఇందులో అర టేబుల్ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు నానబెట్టిన బియ్యం, కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కసూరిమెంతి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఇప్పుడు గిన్నెను 20 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- 20 నిమిషాల తర్వాత చూస్తే ఘుమఘుమలాడే పాలక్ పనీర్ పులావ్ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
