ఇంటిల్లిపాదీకి నచ్చే "పాలకూర మిల్లెట్ ఫ్రైడ్​ రైస్​"- ఒక్కసారి తింటే రుచి మర్చిపోరంతే!

పాలకూర, అరికెలతో సింపుల్​గా తయారయ్యే రెసిపీ - రెగ్యులర్​ ఫ్రైడ్​ రైస్​లకన్నా ఎంతో టేస్ట్​!

Palak Millet Fried Rice
Palak Millet Fried Rice (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 10:09 AM IST

2 Min Read
Palak Kodo Millet Fried Rice : చాలా మందికి ఫ్రైడ్​ రైస్​ అంటే ఎంతో ఇష్టం. అందుకే ఇండ్లలో ఎక్కువగా టమోటా రైస్, ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్, పుదీనా రైస్ లాంటివి చేస్తుంటారు. ఇవి మాత్రమే కాకుండా సింపుల్​గా, టేస్టీగా చేసుకునే మరో స్పెషల్ రెసిపీ మీకోసం ఎదురు చూస్తోంది. ఇప్పుడు చెప్పబోయే విధంగా పాలకూర మిల్లెట్ ఫ్రైడ్ రైస్​​ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇది రెగ్యులర్​గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది.

అంతేకాక కేవలం నిమిషాల్లోనే రెడీ అయిపోతుంది. ఈ రైస్​ లంచ్​ బాక్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​గా సెట్​ అవుతుంది. ఇక బిగినర్స్​ లేదా బ్యాచిలర్స్​ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఇంటికి బంధువులు లేదా స్నేహితులు వచ్చినప్పపుడు ఈ విధంగా చేసి వారికి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి ఆలస్యం చేయకుండా సింపుల్​గా పాలకూర మిల్లెట్ ఫ్రైడ్​ రైస్​ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Palak Millet Fried Rice
పాలకూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పాలకూర - ఒక కప్పు
  • క్యారెట్ ముక్కలు - పావు కప్పు
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - అర టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • అరికెలు - ఒక కప్పు
Palak Millet Fried Rice
క్యారెట్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో పాలకూర, క్యారెట్​ను తరిగి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కప్పు అరికెలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. అరికెలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Palak Millet Fried Rice
అరికెలు (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పావు కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు, ఆరు పచ్చిమిర్చి, 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
  • క్యారెట్ ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత కప్పు పాలకూర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
Palak Millet Fried Rice
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • పాలకూర మగ్గిన తర్వాత ఉడికించిన అరికెలు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
  • మూడు నిమిషాల అనంతరం ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, అర టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
Palak Millet Fried Rice
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • అంతే వేడివేడి పాలకూర మిల్లెట్ ఫ్రైడ్ రెస్ తయారైనట్లే!
  • ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు భలే ఇష్టంగా తింటారు!
  • మీరు పాలకూర మిల్లెట్ ఫ్రైడ్ రైస్​ను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే అరికెలు, పాలకూరతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

