ఇంటిల్లిపాదీకి నచ్చే "పాలకూర మిల్లెట్ ఫ్రైడ్​ రైస్​"- ఒక్కసారి తింటే రుచి మర్చిపోరంతే!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 10:09 AM IST
Palak Kodo Millet Fried Rice : చాలా మందికి ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే ఎంతో ఇష్టం. అందుకే ఇండ్లలో ఎక్కువగా టమోటా రైస్, ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్, పుదీనా రైస్ లాంటివి చేస్తుంటారు. ఇవి మాత్రమే కాకుండా సింపుల్గా, టేస్టీగా చేసుకునే మరో స్పెషల్ రెసిపీ మీకోసం ఎదురు చూస్తోంది. ఇప్పుడు చెప్పబోయే విధంగా పాలకూర మిల్లెట్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇది రెగ్యులర్గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది.
అంతేకాక కేవలం నిమిషాల్లోనే రెడీ అయిపోతుంది. ఈ రైస్ లంచ్ బాక్స్లోకి పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. ఇక బిగినర్స్ లేదా బ్యాచిలర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఇంటికి బంధువులు లేదా స్నేహితులు వచ్చినప్పపుడు ఈ విధంగా చేసి వారికి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి ఆలస్యం చేయకుండా సింపుల్గా పాలకూర మిల్లెట్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాలకూర - ఒక కప్పు
- క్యారెట్ ముక్కలు - పావు కప్పు
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 6
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర టేబుల్ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- అరికెలు - ఒక కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో పాలకూర, క్యారెట్ను తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కప్పు అరికెలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. అరికెలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పావు కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు, ఆరు పచ్చిమిర్చి, 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
- క్యారెట్ ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత కప్పు పాలకూర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
- పాలకూర మగ్గిన తర్వాత ఉడికించిన అరికెలు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
- మూడు నిమిషాల అనంతరం ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, అర టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- అంతే వేడివేడి పాలకూర మిల్లెట్ ఫ్రైడ్ రెస్ తయారైనట్లే!
- ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు భలే ఇష్టంగా తింటారు!
- మీరు పాలకూర మిల్లెట్ ఫ్రైడ్ రైస్ను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే అరికెలు, పాలకూరతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
