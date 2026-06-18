ETV Bharat / offbeat

పాలకూరతో అద్దిరిపోయే "కిచిడీ" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, లంచ్​, డిన్నర్లకు పర్ఫెక్ట్​!

పాలకూరతో కిచిడీని ఇలా ట్రై చేయండి - టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Palak Khichdi
Palak Khichdi (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 3:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Palak Khichdi Recipe : చాలా మంది పాలకూరతో కేవలం కర్రీ, ఫ్రై, పకోడీ వంటివి మాత్రమే ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అయితే దీనితో అద్దిరిపోయే కిచిడీ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేశారంటే టేస్ట్​ సూపర్​గా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీ పిల్లలు పాలకూర తినడానికి అంతగా ఇంట్రెస్ట్​ చూపకపోతే ఇలా కిచిడీ చేసి పెట్టారంటే వద్దనకుండా తినేస్తారు. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

సమ్మర్​లో ఇలాంటి కర్రీ బాగుంటుంది - 10 నిమిషాల్లో రెడీ అవుతుంది!

Palak Khichdi
పాలకూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పాలకూర - 6 కట్టలు
  • పెసరపప్పు - ఒక కప్పు
  • బియ్యం - ఒక కప్పు
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - తగినంత
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Palak Khichdi
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో కప్పు బియ్యం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి అర గంట పాటు నానబెట్టాలి. అదేవిధంగా మరో కప్పులో కప్పు పెసరపప్పు, తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే ఆరు కట్టల పాలకూర తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ఆకులను తరిగి ఉంచాలి. అనంతరం పాలకూర తరుగును మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేయాలి. మరోవైపు ఆరు పచ్చిమిర్చి, ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రెండు ఉల్లిపాయలను సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
Palak Khichdi
పెసరపప్పు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో నానబెట్టిన బియ్యంపెసరపప్పు వేయాలి. ఇందులోనే ఐదు కప్పుల నీళ్లు, కొద్దిగా పసుపు వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి రెండు విజిల్స్​ వచ్చేవరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత నాలుగు ఎండుమిర్చి, సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
Palak Khichdi
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆనియన్స్ బాగా వేగాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఇందులోనే గ్రైండ్ చేసుకున్న పాలకూర పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయి ఆయిల్ పైకి తేలేంతవరకు వేగనివ్వాలి. అనంతరం ఉడికించిన అన్నంపెసరపప్పు మిశ్రమం వేసి కలపాలి. అలాగే కప్పు నీళ్లు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడికించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికాక చివరలో రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Palak Khichdi
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అంతే కమ్మని పాలకూర కిచిడీ తయారైనట్లే!
  • ఈ కిచిడీని బ్రేక్​ఫాస్ట్​, లంచ్​, డిన్నర్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. వేడివేడిగా తింటే టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది.

కమ్మని "క్యాబేజీ నిల్వ పచ్చడి" - స్టవ్​ వెలిగించాల్సిన పనేలేదు!

పసందైన "రవ్వ భక్షాలు" - ఇంట్లోనే ఇలా తియ్యని వేడుక చేసుకోండి!

TAGGED:

SPINACH KHICHDI IN TELUGU
పాలక్ కిచిడీ తయారీ విధానం
PALAKURA KHICHDI PREPARE
PALAK DAL KHICHDI MAKING
PALAK KHICHDI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.