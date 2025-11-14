Bihar Election Results 2025

యమ్మీ యమ్మీగా కమ్మని "పాలక్ కట్​లెట్స్" - రెండు చెంచాల నూనెతో ఈజీగా రెడీ!

- రుచితోపాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే స్నాక్ - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!

Snack Recipe with Palakura
Snack Recipe with Palakura (Eenadu)
Published : November 14, 2025 at 4:03 PM IST

Snack Recipe with Palakura : ఈవెనింగ్ స్నాక్​గా రెగ్యులర్​గా చేసే రెసిపీలు రొటీన్ కావొచ్చు. అందుకే, మీకోసం ఒక వెరైటీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్​ను పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, నోరూరించే "పాలక్ కట్​లెట్స్". పాలకూర అంటే నచ్చని పిల్లలూ ఇలా చేసి పెట్టారంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఒక్కసారి వీటిని రుచి చూశారంటే అద్భుతం అనకుండా ఉండలేరు. అలాగే, వీటిని రెండు చెంచాల నూనెతో డీప్ ఫ్రై లేకుండా చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. పోషక ప్రియమైన ఈ కట్​లెట్స్ ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తాయి. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ పాలక్​ కట్​లెట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Palak Cutlet Recipe
పాలకూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పాలకూర - ఒక కట్ట
  • కొత్తిమీర - ఒక కట్ట
  • శనగపిండి - కప్పున్నర
  • బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • గరంమసాలా - పావు చెంచా
  • పసుపు - అర చెంచా
  • కారం - ఒక చెంచా
  • ధనియాల పొడి - ఒక స్పూన్
  • నువ్వులు - రెండు స్పూన్లు
  • నూనె - రెండు చెంచాలు
  • ఇంగువ - పావుచెంచా
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
  • చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - కొన్ని
  • నెయ్యి - కొద్దిగా

Palak Cutlet Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా పాలకూరను సన్నగా తరిగి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ లేకుండా వడకట్టి పక్కనుంచాలి. అలాగే, కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి, నీట్​గా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​ తీసుకుని శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని అంతా కలిసేలా ఒకసారి కలపాలి. తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండలు కట్టకుండా పకోడీ పిండిలా కలపాలి.
  • పకోడీ పిండిలా కలిపిన తర్వాత అందులో గరంమసాలా, పసుపు, కారం, ధనియాలపొడి, నువ్వులు వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Palak Cutlet Recipe
శనగపిండి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద నాన్​స్టిక్ పాన్​లో రెండు చెంచాల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ లైట్​గా వేడెక్కాక జీలకర్ర, ఇంగువ, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం మంచిగా వేగి కమ్మటి వాసన వస్తున్నప్పుడు అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పాలకూర, కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్​లో వాటిలో ఉన్న చెమ్మ ఇంకిపోయి, పచ్చివాసన పోయే వరకూ మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక అందులో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న శనగపిండి మిశ్రమాన్ని జత చేసి అంతా చక్కగా కలిసేలా గరిటెతో కలియ తిప్పుతూ వేయించాలి.
Palak Cutlet Recipe
పోపుదినుసులు (Getty Images)
  • శనగపిండి, పాలకూర మిశ్రమం మంచిగా వేగిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దించుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమం మొత్తాన్ని నెయ్యి రాసిన ఒక వెడల్పాటి పళ్లెంలోకి తీసుకుని అంతా సమంగా సర్దాలి.
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంపైన కొన్ని నువ్వులు, కొద్దిగా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ చల్లి చాకుతో మీకు నచ్చిన ఆకృతిలో ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
  • ఇక ఇవి చల్లారిన ఏ పీస్​కు ఆ పీస్ తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "పాలక్ కట్​లెట్స్" అప్పటికప్పుడు తయారవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి రెగ్యులర్ చేసుకునే స్నాక్స్ కాకుండా ఇవి ట్రై చేయండి. పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు కమ్మగా తినేస్తారు!
Palak Cutlet Recipe
నువ్వులు (Getty Images)

