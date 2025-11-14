యమ్మీ యమ్మీగా కమ్మని "పాలక్ కట్లెట్స్" - రెండు చెంచాల నూనెతో ఈజీగా రెడీ!
- రుచితోపాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే స్నాక్ - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!
Published : November 14, 2025 at 4:03 PM IST
Snack Recipe with Palakura : ఈవెనింగ్ స్నాక్గా రెగ్యులర్గా చేసే రెసిపీలు రొటీన్ కావొచ్చు. అందుకే, మీకోసం ఒక వెరైటీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ను పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, నోరూరించే "పాలక్ కట్లెట్స్". పాలకూర అంటే నచ్చని పిల్లలూ ఇలా చేసి పెట్టారంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఒక్కసారి వీటిని రుచి చూశారంటే అద్భుతం అనకుండా ఉండలేరు. అలాగే, వీటిని రెండు చెంచాల నూనెతో డీప్ ఫ్రై లేకుండా చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. పోషక ప్రియమైన ఈ కట్లెట్స్ ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తాయి. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ పాలక్ కట్లెట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాలకూర - ఒక కట్ట
- కొత్తిమీర - ఒక కట్ట
- శనగపిండి - కప్పున్నర
- బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- గరంమసాలా - పావు చెంచా
- పసుపు - అర చెంచా
- కారం - ఒక చెంచా
- ధనియాల పొడి - ఒక స్పూన్
- నువ్వులు - రెండు స్పూన్లు
- నూనె - రెండు చెంచాలు
- ఇంగువ - పావుచెంచా
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
- చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - కొన్ని
- నెయ్యి - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా పాలకూరను సన్నగా తరిగి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ లేకుండా వడకట్టి పక్కనుంచాలి. అలాగే, కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి, నీట్గా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని అంతా కలిసేలా ఒకసారి కలపాలి. తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండలు కట్టకుండా పకోడీ పిండిలా కలపాలి.
- పకోడీ పిండిలా కలిపిన తర్వాత అందులో గరంమసాలా, పసుపు, కారం, ధనియాలపొడి, నువ్వులు వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద నాన్స్టిక్ పాన్లో రెండు చెంచాల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ లైట్గా వేడెక్కాక జీలకర్ర, ఇంగువ, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి లో-ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం మంచిగా వేగి కమ్మటి వాసన వస్తున్నప్పుడు అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పాలకూర, కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో వాటిలో ఉన్న చెమ్మ ఇంకిపోయి, పచ్చివాసన పోయే వరకూ మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక అందులో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న శనగపిండి మిశ్రమాన్ని జత చేసి అంతా చక్కగా కలిసేలా గరిటెతో కలియ తిప్పుతూ వేయించాలి.
- శనగపిండి, పాలకూర మిశ్రమం మంచిగా వేగిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దించుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమం మొత్తాన్ని నెయ్యి రాసిన ఒక వెడల్పాటి పళ్లెంలోకి తీసుకుని అంతా సమంగా సర్దాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమంపైన కొన్ని నువ్వులు, కొద్దిగా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ చల్లి చాకుతో మీకు నచ్చిన ఆకృతిలో ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
- ఇక ఇవి చల్లారిన ఏ పీస్కు ఆ పీస్ తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "పాలక్ కట్లెట్స్" అప్పటికప్పుడు తయారవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి రెగ్యులర్ చేసుకునే స్నాక్స్ కాకుండా ఇవి ట్రై చేయండి. పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు కమ్మగా తినేస్తారు!
