ETV Bharat / offbeat

దీపావళి స్పెషల్ రెసిపీ కమ్మని "పాల పూరీలు" - ఫ్యామిలీ అంతా ఎంజాయ్ చేస్తారు!

కరకరలాడే పాల పూరీలు - ఇలా ట్రై చేయండి

milk_puri_recipe
milk_puri_recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 3:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Milk Puri Recipe : పాల పూరీలు ఎంతో కమ్మగా ఉంటాయి. చిక్కటి కొబ్బరి, పాలు మిశ్రమంలో కరకరలాడే పూరీలు తింటుంటే నోటికి చాలా రుచిగా అనిపిస్తుంది. ఇలాంటి పాల పూరీలు ఎక్కువగా పండుగ వేళల్లో తయారు చేస్తుంటారు. ఈ దీపావళికి మీరు కూడా ఓ సారి ఇలా పాల పూరీలు ట్రై చేసి చూడండి. ఫ్యామిలీ అంతా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.

అమ్మమ్మల కాలం నాటి నువ్వుల కర్రీ - అప్పట్లో గర్భిణులకు ఇలా చేసి పెట్టేవారు!

milk_puri_recipe
milk_puri_recipe (ETV Bharat)

కావలసిన పదార్థాలు :

  • గోధుమపిండి - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నెయ్యి - 2 స్పూన్లు
  • బియ్యం - 1 టీస్పూన్
  • జీడిపప్పు - 10
  • బాదం పప్పు - 6
  • పిస్తా పప్పు - 8
  • గసగసాలు - 1 టీస్పూన్
  • కొబ్బరి - అర కప్పు
  • పాలు - 1 లీటరు
  • పంచదార - ముప్పావు కప్పు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్
  • కుంకుమపువ్వు - కొద్దిగా
milk_puri_recipe
milk_puri_recipe (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • గిన్నెలోకి 1 కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకుని కొద్దిగా ఉప్పు, నెయ్యి వేసుకుని బాగా మర్దనా చేస్తూ కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని కలుపుకోవాలి. పిండి మృదువుగా కలుపుకున్న తర్వాత మరి కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఒక కప్పులో బియ్యం, జీడిపప్పు, బాదాం, పిస్తా, గసగసాలు వేసుకుని మునిగే వరకు నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి.
  • సమయం తక్కువగా ఉంటే వేడి నీళ్లు పోసుకోవాలి.
  • లేదంటే కనీసం 30 నిమిషాలు నానబెట్టుకుని కొద్దిగా వేడి పాలు చల్లార్చి పోసుకుని మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
milk_puri_recipe
milk_puri_recipe (ETV Bharat)
  • ఇపుడు అర కప్పు కొబ్బరి కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • గట్టిగా అనిపిస్తే మరికొన్ని పాలు పోసి గ్రైండ్ చేయాలి.
  • దోసె బ్యాటర్​లాగా అనిపించినపుడు పక్కకు తీసుకుని స్టవ్​పై కడాయి పెట్టుకుని పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత కాచిన పాలు పోసుకుని బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకుని ఆ తర్వాత మిగిలిన పాలు కూడా పోసుకుని చిక్కగా మారే వరకు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • పాలు మాడిపోకుండా, అడుగంటకుండా బాగా కలుపుతూ ఉడికించాలి.
milk_puri_recipe
milk_puri_recipe (ETV Bharat)
  • ఇపుడు ముప్పావు కప్పు పంచదార, యాలకుల పొడి వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి.
  • పాలు బాగా చిక్కబడి క్రీమీగా మారే వరకు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • ఈ సమయంలో కొద్దిగా కుంకుమ పువ్వు వేసుకుంటే పాలు మంచి రంగులోకి వస్తాయి.
  • ఇపుడు మారినేటే చేసుకున్న పిండిని చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకుని పూరీల్లాగా వత్తుకోవాలి.
  • పూరీలు క్రిస్పీగా కావాలనుకుంటే పల్చగా చేసుకోవాలి.
milk_puri_recipe
milk_puri_recipe (ETV Bharat)
  • రోల్ చేసుకున్ పూరీలకు ఫోర్క్​తో గాట్లు పెట్టుకుని కడాయిలో కాగుతున్న వేడి వేడి నూనెలో వేయించాలి.
  • నూనె వేడెక్కిన తర్వాత మంట మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని వేయించాలి.
  • పూరీ రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పూరీలను ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పాలల్లో ముంచి తీసుకోవాలి. అంతే! కరకరలాడే పాలపూరీలు రెడీగా ఉంటాయి.
  • వీటిని ముక్కలుగా విడగొట్టి పాలల్లో నానబెట్టుకుని తింటుంటే టేస్ట్ అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది.

జొన్నపిండితో అద్దిరిపోయే "ఉప్మా" - అప్పటికప్పుడు కమ్మగా ఇలా చేసుకోవచ్చు!

టేస్టీ "సోన్ పట్టి" - నాలుగు పదార్థాలతో చేసే ఈ స్వీట్ రెసిపీ అద్దిరిపోతుంది!

TAGGED:

DIWALI 2025 RECIPE
PALA PURI MAKING PROCESS
పాల పూరీ
DIWALI SPECIAL RECIPES IN TELUGU
PALA PURI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఓ వైపు వ్యవసాయం, మరోవైపు కోళ్ల పెంపకం- ఏటా రూ.20 కోట్ల టర్నోవర్

ఎర్రని పెదాల కోసం "లిప్​స్టిక్" వాడుతున్నారా? - రోజూ పెట్టుకుంటే ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసా?

ఇండియా-యూఎస్​ ట్రేడ్ డీల్​- గడువులోగా ఒప్పందమే లక్ష్యంగా అమెరికాకు భారత బృందం

మంచి కెమెరా స్మార్ట్​ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా?- ఐతే వీటిపై ఓ లుక్కేయండి!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.