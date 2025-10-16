దీపావళి స్పెషల్ రెసిపీ కమ్మని "పాల పూరీలు" - ఫ్యామిలీ అంతా ఎంజాయ్ చేస్తారు!
కరకరలాడే పాల పూరీలు - ఇలా ట్రై చేయండి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 3:55 PM IST
Milk Puri Recipe : పాల పూరీలు ఎంతో కమ్మగా ఉంటాయి. చిక్కటి కొబ్బరి, పాలు మిశ్రమంలో కరకరలాడే పూరీలు తింటుంటే నోటికి చాలా రుచిగా అనిపిస్తుంది. ఇలాంటి పాల పూరీలు ఎక్కువగా పండుగ వేళల్లో తయారు చేస్తుంటారు. ఈ దీపావళికి మీరు కూడా ఓ సారి ఇలా పాల పూరీలు ట్రై చేసి చూడండి. ఫ్యామిలీ అంతా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
కావలసిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నెయ్యి - 2 స్పూన్లు
- బియ్యం - 1 టీస్పూన్
- జీడిపప్పు - 10
- బాదం పప్పు - 6
- పిస్తా పప్పు - 8
- గసగసాలు - 1 టీస్పూన్
- కొబ్బరి - అర కప్పు
- పాలు - 1 లీటరు
- పంచదార - ముప్పావు కప్పు
- యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్
- కుంకుమపువ్వు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- గిన్నెలోకి 1 కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకుని కొద్దిగా ఉప్పు, నెయ్యి వేసుకుని బాగా మర్దనా చేస్తూ కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని కలుపుకోవాలి. పిండి మృదువుగా కలుపుకున్న తర్వాత మరి కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఒక కప్పులో బియ్యం, జీడిపప్పు, బాదాం, పిస్తా, గసగసాలు వేసుకుని మునిగే వరకు నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి.
- సమయం తక్కువగా ఉంటే వేడి నీళ్లు పోసుకోవాలి.
- లేదంటే కనీసం 30 నిమిషాలు నానబెట్టుకుని కొద్దిగా వేడి పాలు చల్లార్చి పోసుకుని మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు అర కప్పు కొబ్బరి కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- గట్టిగా అనిపిస్తే మరికొన్ని పాలు పోసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- దోసె బ్యాటర్లాగా అనిపించినపుడు పక్కకు తీసుకుని స్టవ్పై కడాయి పెట్టుకుని పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత కాచిన పాలు పోసుకుని బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకుని ఆ తర్వాత మిగిలిన పాలు కూడా పోసుకుని చిక్కగా మారే వరకు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- పాలు మాడిపోకుండా, అడుగంటకుండా బాగా కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- ఇపుడు ముప్పావు కప్పు పంచదార, యాలకుల పొడి వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి.
- పాలు బాగా చిక్కబడి క్రీమీగా మారే వరకు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- ఈ సమయంలో కొద్దిగా కుంకుమ పువ్వు వేసుకుంటే పాలు మంచి రంగులోకి వస్తాయి.
- ఇపుడు మారినేటే చేసుకున్న పిండిని చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకుని పూరీల్లాగా వత్తుకోవాలి.
- పూరీలు క్రిస్పీగా కావాలనుకుంటే పల్చగా చేసుకోవాలి.
- రోల్ చేసుకున్ పూరీలకు ఫోర్క్తో గాట్లు పెట్టుకుని కడాయిలో కాగుతున్న వేడి వేడి నూనెలో వేయించాలి.
- నూనె వేడెక్కిన తర్వాత మంట మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని వేయించాలి.
- పూరీ రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పూరీలను ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పాలల్లో ముంచి తీసుకోవాలి. అంతే! కరకరలాడే పాలపూరీలు రెడీగా ఉంటాయి.
- వీటిని ముక్కలుగా విడగొట్టి పాలల్లో నానబెట్టుకుని తింటుంటే టేస్ట్ అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది.
