టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ "అటుకుల పకోడీ" - పావు గంటలో రెడీ - టీ టైమ్ స్నాక్గా బెస్ట్!
-అటుకులతో రెగ్యులర్ రెసిపీలు కాకుండా - ఓసారి పకోడీలు చేయండి, సూపర్గా ఉంటాయి!
Published : October 31, 2025 at 1:12 PM IST
Tasty and Crispy Pakoda with Poha: చాలా మంది ఇళ్లల్లో అటుకులు ఉంటాయి. వీటితో మెజార్టీ పీపుల్ పాయసం, లడ్డూలు, దోశలు వంటివన్నీ చేస్తుంటారు. ఎప్పుడూ అవే కాకుండా ఈవెనింగ్ టైమ్లో ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇష్టంగా తినేలా ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే పకోడీ. అటుకులు యూజ్ చేసి చేసే ఈ రెసిపీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. కరకరలాడుతూ ఉండే వీటి టేస్ట్ మస్త్ అనిపిస్తాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటుంటారు. స్కూల్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలకు, ఆఫీసుల నుంచి పెద్దలకు ఈవెనింగ్ టైమ్లో స్నాక్స్గా పెడితే లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. పైగా ఈ పకోడీలు నూనె కూడా పీల్చవు. మరి లేట్ చేయకుండా కరకరలాడే అటుకుల పకోడీ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- అటుకులు - 1 కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- ఉల్లిపాయలు - 3(పెద్దవి)
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ధనియాలు - 1 టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
- శనగపిండి - పావు కప్పు
తయారీ విధానం:
- జల్లి గిన్నె లేదా బుట్టలోకి అటుకులు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు వాటర్తో శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టాలి.
- ఈలోపు పకోడీలకు అవసరమయ్యే ఉల్లిపాయలను పొడుగ్గా, సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా తరగాలి. అల్లంపై పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ధనియాలు, జీలకర్రను కచ్చాపచ్చాగా దంచి పక్కన పెట్టాలి.
- వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, అల్లం, దంచిన జీలకర్ర ధనియాలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి ఈ పదార్థాలు మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి అటుకులు వేసి ఓసారి కలపాలి. చివరగా బియ్యప్పిండి, శనగపిండి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ పిండిని ముద్దలాగా వచ్చేలా కలుపుకోవాలి. పిండి అస్సలు లూజ్ ఉండకూడదు.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా పకోడీలా మాదిరి వేసుకోవాలి.
- ఇలా కడాయికి తగిన్నన్ని వేసుకుని మంటను హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలా వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే పకోడీలుగా వేయించుకుని టమాటా సాస్తో వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ అండ్ క్రంచీగా ఉండే అటుకల పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ పకోడీల కోసం పల్చటి అటుకుల బదులు మందపాటి అటుకులు బాగుంటాయి. అలాగే అటుకులను నీటిలో నానబెట్టాల్సిన పనిలేదు. కేవలం వాటిని ఓ రెండు మూడు సార్లు వాటర్తో కడిగితే ఇట్టే మెత్తబడుతాయి.
- అలాగే బియ్యప్పిండిని, శనగపిండిని పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారమే కాకుండా ఉల్లిపాయ మిక్స్ కన్సిస్టెన్సీని బట్టి పెంచుకోవడం, తగ్గించుకోవడం చేయాలి.
