టేస్టీ అండ్​ క్రిస్పీ "అటుకుల పకోడీ" - పావు గంటలో రెడీ - టీ టైమ్​ స్నాక్​గా బెస్ట్​!

-అటుకులతో రెగ్యులర్​ రెసిపీలు కాకుండా - ఓసారి పకోడీలు చేయండి, సూపర్​గా ఉంటాయి!

Tasty and Crispy Pakoda with Poha
Tasty and Crispy Pakoda with Poha (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 31, 2025 at 1:12 PM IST

2 Min Read
Tasty and Crispy Pakoda with Poha: చాలా మంది ఇళ్లల్లో అటుకులు ఉంటాయి. వీటితో మెజార్టీ పీపుల్​ పాయసం, లడ్డూలు, దోశలు వంటివన్నీ చేస్తుంటారు. ఎప్పుడూ అవే కాకుండా ఈవెనింగ్​ టైమ్​లో ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇష్టంగా తినేలా ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే పకోడీ. అటుకులు యూజ్​ చేసి చేసే ఈ రెసిపీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. కరకరలాడుతూ ఉండే వీటి టేస్ట్​ మస్త్​ అనిపిస్తాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటుంటారు. స్కూల్​ నుంచి వచ్చిన పిల్లలకు, ఆఫీసుల నుంచి పెద్దలకు ఈవెనింగ్​ టైమ్​లో స్నాక్స్​గా పెడితే లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. పైగా ఈ పకోడీలు నూనె కూడా పీల్చవు. మరి లేట్​ చేయకుండా కరకరలాడే అటుకుల పకోడీ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Crispy Pakoda with Poha
అటుకులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • అటుకులు - 1 కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • ఉల్లిపాయలు - 3(పెద్దవి)
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ధనియాలు - 1 టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
  • శనగపిండి - పావు కప్పు
Crispy Pakoda with Poha
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • జల్లి గిన్నె లేదా బుట్టలోకి అటుకులు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు వాటర్​తో శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టాలి.
  • ఈలోపు పకోడీలకు అవసరమయ్యే ఉల్లిపాయలను పొడుగ్గా, సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా తరగాలి. అల్లంపై పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. ధనియాలు, జీలకర్రను కచ్చాపచ్చాగా దంచి పక్కన పెట్టాలి.
Crispy Pakoda with Poha
అల్లం (Getty Images)
  • వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, అల్లం, దంచిన జీలకర్ర ధనియాలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి ఈ పదార్థాలు మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులోకి అటుకులు వేసి ఓసారి కలపాలి. చివరగా బియ్యప్పిండి, శనగపిండి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Crispy Pakoda with Poha
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ పిండిని ముద్దలాగా వచ్చేలా కలుపుకోవాలి. పిండి అస్సలు లూజ్​ ఉండకూడదు.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా పకోడీలా మాదిరి వేసుకోవాలి.
Crispy Pakoda with Poha
శనగపిండి (Getty Images)
  • ఇలా కడాయికి తగిన్నన్ని వేసుకుని మంటను హై ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చేలా వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే పకోడీలుగా వేయించుకుని టమాటా సాస్​తో వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ అండ్​ క్రంచీగా ఉండే అటుకల పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Crispy Pakoda with Poha
అటుకుల పకోడీలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ పకోడీల కోసం పల్చటి అటుకుల బదులు మందపాటి అటుకులు బాగుంటాయి. అలాగే అటుకులను నీటిలో నానబెట్టాల్సిన పనిలేదు. కేవలం వాటిని ఓ రెండు మూడు సార్లు వాటర్​తో కడిగితే ఇట్టే మెత్తబడుతాయి.
  • అలాగే బియ్యప్పిండిని, శనగపిండిని పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారమే కాకుండా ఉల్లిపాయ మిక్స్​ కన్సిస్టెన్సీని బట్టి పెంచుకోవడం, తగ్గించుకోవడం చేయాలి.

