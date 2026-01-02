కజ్జికాయలు కాదు "పాకం కజ్జికాయలు" చేసుకోండి - జ్యూసీజ్యూసీగా ఉంటాయి!
- తక్కువ పదార్థాలతో ఎక్కువ రుచికరంగా! - ఎన్నడూ తినని రుచిని ఆస్వాదిస్తారు!
Published : January 2, 2026 at 10:07 AM IST
Pakam Kajjikayalu Recipe: స్వీట్ ఐటమ్స్లో కజ్జికాయల రూటే సెపరేటు. పైన క్రంచీగా, లోపల జ్యూసీగా ఉండే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా ఇష్టంగా తింటుంటారు. పండగలు, శుభకార్యాల సమయంలో అయితే ప్రతి ఒక్కరూ వీటిని తయారు చేస్తుంటారు. అయితే కజ్జికాయలు అందరూ తినే ఉంటారు. మరి మీరు ఎప్పుడైనా పాకం కజ్జికాయలు తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్గా ఉంటాయి. పైన పంచదార పాకం, లోపల కొబ్బరి స్టఫింగ్ ఉండటం వల్ల అలా నోట్లో వేసుకోగానే మెల్ట్ అయిపోతాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని పాకం కజ్జికాయలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మైదా పిండి - అర కేజీ
- ఉప్పు - చిటికెడు
- బేకింగ్ సోడా - చిటికెడు
- నూనె - 3 టేబుల్స్పూన్లు
స్టఫింగ్ కోసం:
- నెయ్యి - తగినంత
- జీడిపప్పు పలుకులు - గుప్పెడు
- పుచ్చపప్పు - కొద్దిగా
- కొబ్బరి తురుము - రెండు కప్పులు
- బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
పాకం కోసం:
- పంచదార - 1 కప్పు
- నీళ్లు - 1 కప్పు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా కొబ్బరిని తురుముకుని రెండు కప్పుల కొలతగా తీసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అలాగే జీడిపప్పును చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి మైదా పిండి, ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా, నూనె వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- నూనె పిండికి పర్ఫెక్ట్గా పట్టినాక కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ చపాతీ ముద్ద మాదిరి ప్రెస్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి.
- పిండిని చక్కగా కలుపుకున్నాక తడి ఆరిపోకుండా కొద్దిగా నూనె అప్లై చేసి మూత పెట్టి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి మూడ్నాలుగు టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పు, పుచ్చపప్పు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- ఈ పప్పులు కాస్త వేగాక తురుముకున్న పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఓ 5 నిమిషాల పాటు లో-ఫ్లేమ్లోనే కలుపుతూ వేయించినాక బెల్లం తురుము వేసి కరిగించాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగి కొబ్బరి మిశ్రమం దగ్గరపడినాక యాలకుల పొడి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు ముందుగా కలుపుకున్న మైదా పిండిని మరోసారి కలిపి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఓ ఉండను తీసుకుని చపాతీ పీట మీద ఉంచి పొడి పిండి చల్లుకుంటూ మరీ పెద్దగా, మరీ చిన్నగా కాకుండా కాస్త మీడియం సైజ్, థిక్నెస్తో చపాతీ కర్రతో రోల్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం దాన్ని కజ్జికాయ మౌల్డ్పైన ఉంచి అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న బెల్లం కొబ్బరి స్టఫింగ్ని ఒకటిన్నర చెంచాల వరకు వేసుకొని అంచుల్ని నొక్కేయాలి.
- ఆపై అంచుల వెంట మిగిలిన పిండిని తీసేసి.. కజ్జికాయ మౌల్డ్ ఓపెన్ చేసి అందులో రెడీ అయిన కజ్జికాయను ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి. ఇలాగే మిగిలిన ఉండలను పూరీ సైజ్లో చేసుకుని కొబ్బరి స్టఫింగ్ పెట్టి రెడీ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి చక్కరె, నీళ్లు పోసి కరిగించుకోవాలి. పాకంతో పనిలేకుండా పంచదార పూర్తిగా కరిగి కాస్త జిగురుగా ఉన్నప్పుడు పాన్ను దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదే స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ముందే ప్రిపేర్ చేసుకున్న కజ్జికాయలను నిధానంగా వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత వెంటనే కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాలు అలానే ఉంచి.. ఆ తర్వాత చిల్లుల గరిటెతో తిప్పుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలి.
- కజ్జికాయలు రెండు వైపులా వేగి బంగారు రంగులోకి మారినాక తీసి ముందే తయారు చేసుకున్న పంచదార పాకంలో వేసి ఓ నిమిషం అలానే ఉంచి ఆ తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలానే మిగిలిన కజ్జికాయలను నూనెలో వేయించి పాకంలో డిప్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పాకం కజ్జికాయలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మైదా పిండి బదులు గోధుమపిండిని కూడా ఉపయోగించవచ్చు. అలాగే మైదా పిండిని కలుపుకునేటప్పుడు నూనె ప్లేస్లో నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని మరీ దగ్గరపడేవరకు కాకుండా కాస్త లూజుగా ఉన్నప్పుడే దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే చల్లారిన తర్వాత గట్టి పడుతుంది.
- మీ దగ్గర కజ్జికాయల మౌల్డ్ లేకపోతే ముందుగా మైదా పిండిని పూరీ సైజ్లో రోల్ చేసుకుని మధ్యలో కొబ్బరి స్టఫింగ్ ఉంచి క్లోజ్ చేయాలి. అనంతరం ఫోర్క్ స్పూన్తో అంచులను లైట్గా ప్రెస్ చేసుకుంటే సరి.
తోటకూరతో ఘుమఘుమలాడే "బిర్యానీ" - పక్కా కొలతలతో చేసుకుంటే ప్లేట్లు ఇట్టే ఖాళీ!
నువ్వులతో సూపర్ టేస్టీ "బొబ్బట్లు" - తక్కువ పదార్థాలతోనే సింపుల్గా రెడీ!