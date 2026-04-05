నోరూరించే "పాకం కజ్జికాయలు" - నోట్లో వేసుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోతాయి!
కరకరలాడే కజ్జికాయలు - పైకి క్రిస్పీగా, లోపల జ్యూసీగా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 5:15 PM IST
Pakam Kajjikayalu Recipe : స్వీట్ ఐటమ్స్లో కజ్జికాయలు ఒకటి. ఇవి పైకి క్రంచీగా, లోపల తియ్యగా ఉండే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు. అయితే మరి మీరు ఎప్పుడైనా పాకం కజ్జికాయలు తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేస్తే సూపర్గా వస్తాయి. పైన పంచదార పాకం, లోపల కొబ్బరి స్టఫింగ్ ఉండటం వల్ల నోట్లో వేసుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోతాయి.
సరికొత్త పద్ధతిలో "రాగి వడలు" - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - ఒక కేజీ (1000 గ్రాములు)
- ఉప్పు - 2 చిటికెడ్లు
- బేకింగ్ సోడా - 2 చిటికెడ్లు
- ఆయిల్ - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- పంచదార - 2 కప్పులు
- నెయ్యి - 8 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు పలుకులు - కొద్దిగా
- పుచ్చపప్పు - కొంచెం
- పచ్చికొబ్బరి తురుము - 4 కప్పులు
- బెల్లం తురుము - 2 కప్పులు
- యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ స్వీట్ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమాణంలో పచ్చికొబ్బరి తురుమును తీసి పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా జీడిపప్పు పలుకులను తీసుకొని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో కేజీ గోధుమపిండి, రెండు చిటికెడ్ల ఉప్పు, రెండు చిటికెడ్ల బేకింగ్సోడా, ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాక ఇందులో కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని చపాతీ పిండి మాదిరి ప్రెస్ చేస్తూ మిక్స్ చేయాలి. ఆపైన కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసి మూతపెట్టి పక్కనుంచాలి.
- మరోవైపు స్టఫింగ్ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఎనిమిది టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు పలుకులు, కొద్దిగా పుచ్చపప్పు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి దోరగా వేయించాలి.
- ఈ మిశ్రమం కాస్త వేగాక నాలుగు కప్పుల పచ్చికొబ్బరి తురుము యాడ్ చేసి కలుపుతూ వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత రెండు కప్పుల బెల్లం తురుము వేసి కరిగించాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగి కొబ్బరి మిశ్రమం దగ్గరపడ్డాక ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు ముందుగా కలిపిన గోధుమపిండి మిశ్రమాన్ని మరోసారి కలిపి చిన్నచిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక్కో ఉండను చపాతీ పీట మీద ఉంచి పొడి పిండి చల్లుతూ చిన్నపాటి పూరీ మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
- అనంతరం పూరీని కజ్జికాయ మౌల్డ్పైన ఉంచి ఆపైన ముందుగా రెడీ చేసుకున్న బెల్లం కొబ్బరి స్టఫింగ్ని పెట్టి అంచుల్ని నొక్కాలి. ఆ తర్వాత మిగిలిన పిండి తీసేసి మౌల్డ్ ఓపెన్ చేసి కజ్జికాయలను ప్లేట్లో వేయాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు కప్పుల పంచదార, రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. పాకంతో పనిలేకుండా పంచదార పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత కడాయిని దింపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న కజ్జికాయలను పాన్కి సరిపడా వేయాలి.
- ఆ తర్వాత వెంటనే కజ్జికాయలను కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాలు అలానే ఉంచాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వీటిని గరిటెతో రెండువైపులా తిప్పుతూ కాల్చుకోవాలి.
- కజ్జికాయలు రెండు వైపులా వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారాక తయారు చేసుకున్న పంచదార పాకంలో వేసి ఓ నిమిషం అలానే ఉంచాలి. ఆ తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలానే మిగిలిన కజ్జికాయలను నూనెలో వేయించి పాకంలో డిప్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే సరి.
- ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పాకం కజ్జికాయలు మీ ముందుంటాయి!
నీచు వాసన లేకుండా "షిష్ ఫ్రై" - ఇలా చేస్తే టేస్ట్కు అవుతారు ఫిదా!
కర్ణాటక స్పెషల్ "నిమ్మకాయ కొబ్బరి పచ్చడి" చేయండి - "మైండ్ బ్లోయింగ్" టేస్ట్ ఖాయం!