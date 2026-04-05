ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "పాకం కజ్జికాయలు" - నోట్లో వేసుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోతాయి!

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 5:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Pakam Kajjikayalu Recipe : స్వీట్​ ఐటమ్స్​లో కజ్జికాయలు ఒకటి. ఇవి పైకి క్రంచీగా, లోపల తియ్యగా ఉండే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు. అయితే మరి మీరు ఎప్పుడైనా పాకం కజ్జికాయలు తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేస్తే సూపర్​గా వస్తాయి. పైన పంచదార పాకం, లోపల కొబ్బరి స్టఫింగ్​ ఉండటం వల్ల నోట్లో వేసుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోతాయి.

సరికొత్త పద్ధతిలో "రాగి వడలు" - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!

గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమపిండి - ఒక కేజీ (1000 గ్రాములు)
  • ఉప్పు - 2 చిటికెడ్లు
  • బేకింగ్​ సోడా - 2 చిటికెడ్లు
  • ఆయిల్ - 6 టేబుల్ ​స్పూన్లు
  • పంచదార - 2 కప్పులు
  • నెయ్యి - 8 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - కొద్దిగా
  • పుచ్చపప్పు - కొంచెం
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - 4 కప్పులు
  • బెల్లం తురుము - 2 కప్పులు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్​
బెల్లం తురుము (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ స్వీట్ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమాణంలో పచ్చికొబ్బరి తురుమును తీసి పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా జీడిపప్పు పలుకులను తీసుకొని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో కేజీ గోధుమపిండి, రెండు చిటికెడ్ల ఉప్పు, రెండు చిటికెడ్ల బేకింగ్​సోడా, ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాక ఇందులో కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని చపాతీ పిండి మాదిరి ప్రెస్​ చేస్తూ మిక్స్ చేయాలి. ఆపైన కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసి మూతపెట్టి పక్కనుంచాలి.
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టఫింగ్ కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​లో ఎనిమిది టేబుల్ ​స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు పలుకులు, కొద్దిగా పుచ్చపప్పు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి దోరగా వేయించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం కాస్త వేగాక నాలుగు కప్పుల పచ్చికొబ్బరి తురుము యాడ్ చేసి కలుపుతూ వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత రెండు కప్పుల బెల్లం తురుము వేసి కరిగించాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగి కొబ్బరి మిశ్రమం దగ్గరపడ్డాక ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
పచ్చికొబ్బరి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ముందుగా కలిపిన గోధుమపిండి మిశ్రమాన్ని మరోసారి కలిపి చిన్నచిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక్కో ఉండను చపాతీ పీట మీద ఉంచి పొడి పిండి చల్లుతూ చిన్నపాటి పూరీ మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం పూరీని కజ్జికాయ మౌల్డ్‌పైన ఉంచి ఆపైన ముందుగా రెడీ చేసుకున్న బెల్లం కొబ్బరి స్టఫింగ్​ని పెట్టి అంచుల్ని నొక్కాలి. ఆ తర్వాత మిగిలిన పిండి తీసేసి మౌల్డ్​ ఓపెన్​ చేసి కజ్జికాయలను ప్లేట్​లో వేయాలి.
నెయ్యి (Getty Images)
  • అదేవిధంగా స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​లో రెండు కప్పుల పంచదార, రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. పాకంతో పనిలేకుండా పంచదార పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత కడాయిని దింపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ మీద కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక ముందుగా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న కజ్జికాయలను పాన్​కి సరిపడా వేయాలి.
  • ఆ తర్వాత వెంటనే కజ్జికాయలను కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాలు అలానే ఉంచాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వీటిని గరిటెతో రెండువైపులా తిప్పుతూ కాల్చుకోవాలి.
  • కజ్జికాయలు రెండు వైపులా వేగి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారాక తయారు చేసుకున్న పంచదార పాకంలో వేసి ఓ నిమిషం అలానే ఉంచాలి. ఆ తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలానే మిగిలిన కజ్జికాయలను నూనెలో వేయించి పాకంలో డిప్​ చేసి సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి.
  • ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పాకం కజ్జికాయలు మీ ముందుంటాయి!

నీచు వాసన లేకుండా "షిష్​ ఫ్రై" - ఇలా చేస్తే టేస్ట్​కు అవుతారు ఫిదా!

కర్ణాటక స్పెషల్ "నిమ్మకాయ కొబ్బరి పచ్చడి" చేయండి - "మైండ్ బ్లోయింగ్" టేస్ట్ ఖాయం!

TAGGED:

SUGAR SYRUP GUJIYA MAKING IN TELUGU
పాకం కజ్జికాయలు తయారీ విధానం
PAKAM KARANJI RECIPE PROCESS
SUGAR SYRUP KAJJIKAYALU PREPARE
PAKAM KAJJIKAYALU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.