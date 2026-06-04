కేంద్ర ప్రభుత్వం "పెయింటింగ్" కాంపిటీషన్ - విన్నర్స్ ఎర్రకోటలో ఇండిపెండెన్స్ వేడుకల్లో పాల్గొనొచ్చు!
- 1947లో దేశం ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు, 2047 నాటికి దేశం చేరుకోబోయే శిఖరాలను ఒకే చిత్రంలో చూపించాలి - గెలిచిన వారికి ప్రైజ్మనీతో పాటు వేడుకల్లో పాల్గొనే అవకాశం!
Published : June 4, 2026 at 1:39 PM IST
Painting Contest on India 1947 vs India 2047: మీకు పెయింటింగ్ అంటే ఇష్టమా? కాగితం మీద రంగులతో అందమైన బొమ్మలను గీసి వాటికి ప్రాణం పోస్తారా? అయితే మీకో గుడ్న్యూస్. 2026లో భారతదేశ 80 వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలను పురస్కరించుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం సూపర్ న్యూస్ చెప్పింది. రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ, myGOV అండ్ మై భారత్ సంస్థలతో కలిసి సంయుక్తంగా "ఇండియా 1947 వర్సెస్ ఇండియా 2047" అనే థీమ్తో జాతీయ స్థాయి పెయింటింగ్ పోటీని ప్రారంభించింది. ఈ పోటీలో గెలిచిన వారికి ప్రైజ్మనీతోపాటు ఆగస్టు 15న దిల్లీలో ఎర్రకోటలో జరిగే స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొనే అవకాశం కూడా దక్కుతుంది. మరి, ఈ కాంపిటీషన్లో పాల్గొనేందుకు ఎవరు అర్హులు? ఎలా పార్టిసిపేట్ చేయాలి? సహా తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోటీ ప్రధాన ఉద్దేశం: మన దేశం సాధించిన వృద్ధి, విజయాల పట్ల ప్రజల్లో అవగాహన పెంచడం, కీలక రంగాల్లో భారతదేశం సాధించిన ప్రగతిని ప్రదర్శించడం ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం. 1947లో స్వాతంత్య్రం సాధించినప్పటి పరిస్థితుల నుంచి 2047 నాటికి 'వికసిత్ భారత్' వైపు సాగుతున్న ప్రగతి ప్రస్థానాన్ని, దేశ విజయాలను పౌరుల సృజనాత్మకత ద్వారా ఆవిష్కరించడమే ఈ పోటీ ప్రధాన లక్ష్యం.
పోటీకి సంబంధించిన ముఖ్య వివరాలు :
- పోటీలో పాల్గొనే అభ్యర్థి తప్పనిసరిగా భారతదేశ పౌరుడై ఉండాలి.
- పోటీకి సంబంధించిన వివరాలు కేవలం హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లోనే ఉండాలి.
- ఒక వ్యక్తి ఈ పోటీలో కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే పాల్గొనడానికి అవకాశం ఉంది. ఒక మొబైల్ నంబర్, ఒక ఈమెయిల్ ఐడీని ఒక పోటీదారు మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఒకటే నెంబర్ మీద ఇద్దరు ముగ్గురు లాగిన్ అయ్యి కాంటెస్ట్లో పాల్గొనే అవకాశం లేదు.
- అత్యుత్తమంగా నిలిచిన టాప్ 200 మంది పోటీదారులకు ఆగస్టు 15, 2026న దిల్లీ ఎర్రకోటలో జరిగే స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలను వీక్షించడానికి ప్రభుత్వ అధికారిక ఇ-ఆహ్వాన పత్రిక పంపిస్తుంది. ఈ టాప్ 200కి ఎంపికైనవారు ఉన్న వారు తమతో పాటు తోడుగా ఒకరిని (భార్య/భర్త, తల్లిదండ్రులు లేదా బంధువులు) వేడుకలకు తీసుకువెళ్లవచ్చు. 5 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లలకు అనుమతి లేదు.
- ఇ-ఆహ్వానం, బహుమతి సమాచారం కేవలం ఈ మెయిల్ ద్వారానే పంపిస్తారు. కాబట్టి దానిని తరచూ చెక్ చేస్తుండాలి.
- రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన స్క్రీనింగ్ కమిటీ విజేతల వివరాలను వెల్లడిస్తుంది.
- వేరే వాళ్ల పెయింటింగ్స్ లేదా కాపీరైట్ ఉన్న చిత్రాలను ఉపయోగించకూడదు.
- ఈ పోటీకి సంబంధించిన కమిటీ ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొనడానికి లేదు.
- పెయింటింగ్స్ పూర్తిగా చేతితో గీసినవై ఉండాలి. డిజిటల్ ఆర్ట్ లేదా AI ద్వారా రూపొందించినవి అంగీకరించరు.
- పెయింటింగ్ను హై-క్వాలిటీలో స్కాన్ చేసి, JPG లేదా PNG ఫార్మాట్లో మాత్రమే అప్లోడ్ చేయాలి.
- ఈ పోటీ MyGov, MyBharat రెండింటిలోనూ జరుగుతుంది. ఏదో ఒక ప్లాట్ఫారమ్లో మాత్రమే పెయింటింగ్ను సబ్మిట్ చేయాలి.
- దిల్లీ ఎర్రకోట వేడుకలకు రావడానికి అయ్యే ప్రయాణ, వసతి, ఆహార ఖర్చులను అభ్యర్థులే స్వయంగా భరించాలి. అయితే, ఈ వేడుకలకు సంబంధించిన ఇ-ఆహ్వాన పత్రికను చూపిస్తే దిల్లీలోని ఏ మెట్రో స్టేషన్ నుంచైనా ఎర్రకోట వేడుకలకు వెళ్లడానికి, తిరిగి రావడానికి మెట్రో ప్రయాణం పూర్తిగా ఉచితం.
ప్రైజ్మనీ :
- ఈ పోటీలో పాల్గొని సెలెక్ట్ అయిన ముగ్గరు విజేతలకు ఒక్కొక్కరికి రూ.15వేల నగదు బహుమతి అందిస్తారు.
- మొదటి ముగ్గురు కాకుండా మిగిలిన 20 మంది పార్టిసిపెంట్లకు ఒక్కొక్కరికి రూ.5,000 చొప్పున ఇస్తారు.
- ఇక టాప్ 200 మందిలో నిలిచిన వారికి తమతో పాటు ఒకరిని తీసుకుని, ఆగస్టు 15, 2026న దిల్లీ ఎర్రకోటలో జరిగే స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించడానికి ప్రభుత్వ అధికారిక ఇ-ఆహ్వాన పత్రిక అందజేస్తారు.
ఎలా పాల్గొనాలి:
- ఈ పోటీలో పాల్గొనే అభ్యర్థులు పెయింటింగ్ను స్పష్టంగా ఫోటో తీసి లేదా స్కాన్ చేసి JPG, JPEG లేదా PNG ఫార్మాట్లో ఉంచాలి.
- అనంతరం myGOV అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో Do/Task కాలమ్పై క్లిక్ చేస్తే రకరకాల పోటీలకు సంబంధించిన వివరాలు కనిపిస్తాయి.
- అందులో Painting Contest on India 1947 vs India 2047 పై క్లిక్ చేయాలి.
- అనంతరం Login to Participate ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి. మీరు కొత్త వారి అయితే ముందుగా రిజిస్ట్రర్ చేసుకుని ఆ తర్వాత లాగిన్ అవ్వాలి.
- లాగిన్ అయ్యాక మీ పెయింటింగ్ గురించి కొన్ని వివరాలు ఎంటర్ చేసి, మీ పెయింటింగ్కు సంబంధించిన ఫొటోను అప్లోడ్ చేసి Save లేదా Do పై క్లిక్ చేస్తే సరి.
ముఖ్యతేదీలు:
- అప్లికేషన్ ప్రారంభ తేదీ - జూన్ 1, 2026
- చివరి తేదీ - జులై 15, 2026 (రాత్రి 11.45 గంటల వరకు)
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