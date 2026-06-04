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కేంద్ర ప్రభుత్వం "పెయింటింగ్​" కాంపిటీషన్​ - విన్నర్స్​ ఎర్రకోటలో ఇండిపెండెన్స్​ వేడుకల్లో పాల్గొనొచ్చు!

- 1947లో దేశం ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు, 2047 నాటికి దేశం చేరుకోబోయే శిఖరాలను ఒకే చిత్రంలో చూపించాలి - గెలిచిన వారికి ప్రైజ్​మనీతో పాటు వేడుకల్లో పాల్గొనే అవకాశం!

Painting Contest on India 1947 vs India 2047
Painting Contest on India 1947 vs India 2047 (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 4, 2026 at 1:39 PM IST

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Painting Contest on India 1947 vs India 2047: మీకు పెయింటింగ్​ అంటే ఇష్టమా? కాగితం మీద రంగులతో అందమైన బొమ్మలను గీసి వాటికి ప్రాణం పోస్తారా? అయితే మీకో గుడ్​న్యూస్​. 2026లో భారతదేశ 80 వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలను పురస్కరించుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం సూపర్​ న్యూస్​ చెప్పింది. రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ, myGOV అండ్​ మై భారత్ సంస్థలతో కలిసి సంయుక్తంగా "ఇండియా 1947 వర్సెస్ ఇండియా 2047" అనే థీమ్‌తో జాతీయ స్థాయి పెయింటింగ్ పోటీని ప్రారంభించింది. ఈ పోటీలో గెలిచిన వారికి ప్రైజ్​మనీతోపాటు ఆగస్టు 15న దిల్లీలో ఎర్రకోటలో జరిగే స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొనే అవకాశం కూడా దక్కుతుంది. మరి, ఈ కాంపిటీషన్​లో పాల్గొనేందుకు ఎవరు అర్హులు? ఎలా పార్టిసిపేట్​ చేయాలి? సహా తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోటీ ప్రధాన ఉద్దేశం: మన దేశం సాధించిన వృద్ధి, విజయాల పట్ల ప్రజల్లో అవగాహన పెంచడం, కీలక రంగాల్లో భారతదేశం సాధించిన ప్రగతిని ప్రదర్శించడం ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం. 1947లో స్వాతంత్య్రం సాధించినప్పటి పరిస్థితుల నుంచి 2047 నాటికి 'వికసిత్​ భారత్' వైపు సాగుతున్న ప్రగతి ప్రస్థానాన్ని, దేశ విజయాలను పౌరుల సృజనాత్మకత ద్వారా ఆవిష్కరించడమే ఈ పోటీ ప్రధాన లక్ష్యం.

పోటీకి సంబంధించిన ముఖ్య వివరాలు :

  • పోటీలో పాల్గొనే అభ్యర్థి తప్పనిసరిగా భారతదేశ పౌరుడై ఉండాలి.
  • పోటీకి సంబంధించిన వివరాలు కేవలం హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లోనే ఉండాలి.
  • ఒక వ్యక్తి ఈ పోటీలో కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే పాల్గొనడానికి అవకాశం ఉంది. ఒక మొబైల్ నంబర్, ఒక ఈమెయిల్ ఐడీని ఒక పోటీదారు మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఒకటే నెంబర్​ మీద ఇద్దరు ముగ్గురు లాగిన్​ అయ్యి కాంటెస్ట్​లో పాల్గొనే అవకాశం లేదు.
  • అత్యుత్తమంగా నిలిచిన టాప్ 200 మంది పోటీదారులకు ఆగస్టు 15, 2026న దిల్లీ ఎర్రకోటలో జరిగే స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలను వీక్షించడానికి ప్రభుత్వ అధికారిక ఇ-ఆహ్వాన పత్రిక పంపిస్తుంది. ఈ టాప్​ 200కి ఎంపికైనవారు ఉన్న వారు తమతో పాటు తోడుగా ఒకరిని (భార్య/భర్త, తల్లిదండ్రులు లేదా బంధువులు) వేడుకలకు తీసుకువెళ్లవచ్చు. 5 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లలకు అనుమతి లేదు.
  • ఇ-ఆహ్వానం, బహుమతి సమాచారం కేవలం ఈ మెయిల్ ద్వారానే పంపిస్తారు. కాబట్టి దానిని తరచూ చెక్​ చేస్తుండాలి.
  • రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన స్క్రీనింగ్ కమిటీ విజేతల వివరాలను వెల్లడిస్తుంది.
  • వేరే వాళ్ల పెయింటింగ్స్ లేదా కాపీరైట్ ఉన్న చిత్రాలను ఉపయోగించకూడదు.
  • ఈ పోటీకి సంబంధించిన కమిటీ ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొనడానికి లేదు.
  • పెయింటింగ్స్ పూర్తిగా చేతితో గీసినవై ఉండాలి. డిజిటల్ ఆర్ట్ లేదా AI ద్వారా రూపొందించినవి అంగీకరించరు.
  • పెయింటింగ్‌ను హై-క్వాలిటీలో స్కాన్ చేసి, JPG లేదా PNG ఫార్మాట్‌లో మాత్రమే అప్‌లోడ్ చేయాలి.
  • ఈ పోటీ MyGov, MyBharat రెండింటిలోనూ జరుగుతుంది. ఏదో ఒక ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో మాత్రమే పెయింటింగ్‌ను సబ్మిట్ చేయాలి.
  • దిల్లీ ఎర్రకోట వేడుకలకు రావడానికి అయ్యే ప్రయాణ, వసతి, ఆహార ఖర్చులను అభ్యర్థులే స్వయంగా భరించాలి. అయితే, ఈ వేడుకలకు సంబంధించిన ఇ-ఆహ్వాన పత్రికను చూపిస్తే దిల్లీలోని ఏ మెట్రో స్టేషన్ నుంచైనా ఎర్రకోట వేడుకలకు వెళ్లడానికి, తిరిగి రావడానికి మెట్రో ప్రయాణం పూర్తిగా ఉచితం.

ప్రైజ్​మనీ :

  • ఈ పోటీలో పాల్గొని సెలెక్ట్​ అయిన ముగ్గరు విజేతలకు ఒక్కొక్కరికి రూ.15వేల నగదు బహుమతి అందిస్తారు.
  • మొదటి ముగ్గురు కాకుండా మిగిలిన 20 మంది పార్టిసిపెంట్లకు ఒక్కొక్కరికి రూ.5,000 చొప్పున ఇస్తారు.
  • ఇక టాప్ 200 మందిలో నిలిచిన వారికి తమతో పాటు ఒకరిని తీసుకుని, ఆగస్టు 15, 2026న దిల్లీ ఎర్రకోటలో జరిగే స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించడానికి ప్రభుత్వ అధికారిక ఇ-ఆహ్వాన పత్రిక అందజేస్తారు.

ఎలా పాల్గొనాలి:

  • ఈ పోటీలో పాల్గొనే అభ్యర్థులు పెయింటింగ్‌ను స్పష్టంగా ఫోటో తీసి లేదా స్కాన్ చేసి JPG, JPEG లేదా PNG ఫార్మాట్‌లో ఉంచాలి.
  • అనంతరం myGOV అధికారిక వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో Do/Task కాలమ్​పై క్లిక్​ చేస్తే రకరకాల పోటీలకు సంబంధించిన వివరాలు కనిపిస్తాయి.
  • అందులో Painting Contest on India 1947 vs India 2047 పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అనంతరం Login to Participate ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి. మీరు కొత్త వారి అయితే ముందుగా రిజిస్ట్రర్​ చేసుకుని ఆ తర్వాత లాగిన్​ అవ్వాలి.
  • లాగిన్​ అయ్యాక మీ పెయింటింగ్​ గురించి కొన్ని వివరాలు ఎంటర్​ చేసి, మీ పెయింటింగ్​కు సంబంధించిన ఫొటోను అప్​లోడ్​ చేసి Save లేదా Do పై క్లిక్​ చేస్తే సరి.

ముఖ్యతేదీలు:

  • అప్లికేషన్​ ప్రారంభ తేదీ - జూన్​ 1, 2026
  • చివరి తేదీ - జులై 15, 2026 (రాత్రి 11.45 గంటల వరకు)

మీరు వంటలు బాగా చేస్తారా? - "చుక్క నూనె" లేకుండా వండితే బహుమతులు - myGOV సూపర్​ కాంటెస్ట్​!

TAGGED:

MYGOV PAINTING CONTEST
INDIA 1947 VS 2047 PAINTING CONTEST
PAINTING CONTEST DETAILS IN TELUGU
కేంద్ర ప్రభుత్వం పెయింటింగ్​
PAINTING CONTEST ON INDIA 1947

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