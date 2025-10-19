ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "పహాడీ చికెన్ కర్రీ" - ఎన్నడూ తినని టేస్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తారు!

చికెన్ కర్రీ ఎప్పుడూ ఒకేలా ఏం బాగుంటుంది? - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్భుతమే!

Pahadi Chicken Curry
Pahadi Chicken Curry (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 10:38 AM IST

3 Min Read
Pahadi Chicken Gravy Recipe : చికెన్ పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. దీనితో చేసిన వంటకాలను ఇష్టంగా తింటారు. ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్​గా పహాడీ చికెన్ కర్రీ ట్రై చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. వేడివేడి అన్నంలో ఈ కర్రీ వేసుకొని తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Pahadi Chicken Curry
చికెన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మిరియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాలు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • దాల్చినచెక్క - 4
  • ఎండుమిర్చి - 25
  • లవంగాలు - 14
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 30
  • అల్లం ముక్కలు - 6
  • నూనె - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • చికెన్ - కేజీన్నర
  • కారం - రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • జాపత్రి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • యాలకులు - 10
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - 3 కప్పులు
  • టమోటాలు - 3
  • పసుపు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • పెరుగు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 5
Pahadi Chicken Curry
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కేజీన్నర చికెన్ తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా 3 కట్టల కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి ఉంచాలి.
  • మరోవైపు టమోటాలను తీసుకొని గ్రేటర్​లో సన్నగా తురుముకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, నాలుగు దాల్చినచెక్కలు, 25 ఎండుమిర్చి, 14 లవంగాలు వేసి వేయించాలి. ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న మసాలా దినుసులను ప్లేట్​లో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
Pahadi Chicken Curry
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​లో 30 పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఆరు అల్లం ముక్కలు వేయాలి. అలాగే వేయించిన మసాలా దినుసులు వేసి, ఒక చిన్నకప్పు నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కడిగి పెట్టుకున్న కేజీన్నర చికెన్ వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పు వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలపాలి. అనంతరం చికెన్ ముక్కలను వేరే ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Pahadi Chicken Curry
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఇదే గిన్నెలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ జాపత్రి, 10 యాలకులు వేసి కలపాలి. ఇందులో మూడు కప్పుల ఉల్లిపాయలు యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ బాగా వేగాక ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ కారం, తురిమి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, అర టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా దినుసుల పేస్టు, ముప్పావు కప్పు నీళ్లు పోసి ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు కలపాలి.
Pahadi Chicken Curry
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యాక నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు, ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల వాటర్ వేసి ఆరు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉండాలి.
  • ఆ తర్వాత ఐదు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కొత్తిమీర వేసి కలపాలి. అనంతరం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ వేసి మూడు నిమిషాల పాటు బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇందులోనే ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల నీళ్లు పోసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 18 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. చివరన రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కొత్తిమీర వేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే పహాడీ చికెన్ కర్రీ రెడీ అయినట్లే!

