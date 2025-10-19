నోరూరించే "పహాడీ చికెన్ కర్రీ" - ఎన్నడూ తినని టేస్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తారు!
చికెన్ కర్రీ ఎప్పుడూ ఒకేలా ఏం బాగుంటుంది? - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్భుతమే!
Published : October 19, 2025 at 10:38 AM IST
Pahadi Chicken Gravy Recipe : చికెన్ పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. దీనితో చేసిన వంటకాలను ఇష్టంగా తింటారు. ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్గా పహాడీ చికెన్ కర్రీ ట్రై చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. వేడివేడి అన్నంలో ఈ కర్రీ వేసుకొని తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మిరియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాలు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- దాల్చినచెక్క - 4
- ఎండుమిర్చి - 25
- లవంగాలు - 14
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 30
- అల్లం ముక్కలు - 6
- నూనె - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- చికెన్ - కేజీన్నర
- కారం - రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- జాపత్రి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- యాలకులు - 10
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - 3 కప్పులు
- టమోటాలు - 3
- పసుపు - అర టేబుల్ స్పూన్
- పెరుగు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 5
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కేజీన్నర చికెన్ తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా 3 కట్టల కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి ఉంచాలి.
- మరోవైపు టమోటాలను తీసుకొని గ్రేటర్లో సన్నగా తురుముకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, నాలుగు దాల్చినచెక్కలు, 25 ఎండుమిర్చి, 14 లవంగాలు వేసి వేయించాలి. ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న మసాలా దినుసులను ప్లేట్లో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో 30 పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఆరు అల్లం ముక్కలు వేయాలి. అలాగే వేయించిన మసాలా దినుసులు వేసి, ఒక చిన్నకప్పు నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కడిగి పెట్టుకున్న కేజీన్నర చికెన్ వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పు వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలపాలి. అనంతరం చికెన్ ముక్కలను వేరే ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇదే గిన్నెలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ జాపత్రి, 10 యాలకులు వేసి కలపాలి. ఇందులో మూడు కప్పుల ఉల్లిపాయలు యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ బాగా వేగాక ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ కారం, తురిమి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, అర టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా దినుసుల పేస్టు, ముప్పావు కప్పు నీళ్లు పోసి ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు కలపాలి.
- ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యాక నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు, ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల వాటర్ వేసి ఆరు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉండాలి.
- ఆ తర్వాత ఐదు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కొత్తిమీర వేసి కలపాలి. అనంతరం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ వేసి మూడు నిమిషాల పాటు బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఇందులోనే ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల నీళ్లు పోసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 18 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. చివరన రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కొత్తిమీర వేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే పహాడీ చికెన్ కర్రీ రెడీ అయినట్లే!
