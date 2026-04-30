మండుటెండల్లో చల్లచల్లని "పచ్చి పులుసు" - వంట గ్యాస్ అవసరమే లేదు!

నూనె తక్కువ, టేస్ట్ ఎక్కువ - అందరూ మెచ్చే పచ్చిపులుసు రెసిపీ

Published : April 30, 2026 at 12:21 PM IST

Pachi Pulusu Ingredients in Telugu : పచ్చిపులుసు తయారీలో గ్యాస్ వినియోగం, నూనె వాడకం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే చల్లచల్లగా, ఎంతో రుచిగా ఉండే ఈ రెసిపీని వేసవిలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. కాసింత ముద్దపప్పులోకి పచ్చిపులుసు పోసుకుని తింటుంటే మధ్య మధ్యలో పచ్చిమిర్చి తురుము, పచ్చి ఉల్లిపాయలు పంటి కింద తగులుతూ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఎంతో రుచికరమైన పచ్చి పులుసు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇపుడు చూద్దాం.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చింతపండు - నిమ్మకాయ సైజు
  • నూనె - 2 స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 3
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - చిటికెడు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • కారం - అర స్పూన్
  • బెల్లం పొడి - అర స్పూన్

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి పచ్చిపులుసు నానబెట్టుకోవాలి. నిమ్మకాయ సైజు చింతపండును శుభ్రం చేసుకుని పీచు, పిక్కలు లేకుండా చూసి వేడి నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు స్టవ్ పై తాలింపు గిన్నె పెట్టుకుని మంట లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే జీలకర్ర, ఎండు మిర్చి తుంచి వేసుకుని వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు స్టవ్ పై పచ్చిమిర్చి కాల్చుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత చిన్న రోట్లోకి లేదా మిక్సీలోకి వేయించిన జీలకర్ర, ఎండుమిర్చితో పాటు కాల్చిన పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి. అందులోనే పసుపు, కరివేపాకు వేసుకుని పల్స్ ఇవ్వాలి.
  • ఇపుడు పచ్చిపులుసు కోసం ముందుగా నానబెట్టిన చింతపండు నుంచి రసం తీసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు (అర లీటర్) కలుపుకోవాలి. అందులోనే రెడీ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. కొద్దిగా కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకుని కలపాలి. ఉప్పు, కారం రుచి చూసుకుని కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కొద్దిగా ఎండు కారం, కొద్దిగా బెల్లం పొడి వేసుకుని కలుపుకోవాలి. అంతే! చాలా సింపుల్​గా పచ్చి పులుసు తయారు చేసుకోవచ్చు.

