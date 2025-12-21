పసందైన "పచ్చిమిర్చి వేపుడు" - వేడివేడి అన్నంలో అద్భుతమే!
Pachimirchi Vepudu Recipe : ఇండ్లలో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయినా నాలుక ఎప్పుడు ఏదో ఒక కొత్త రుచిని కోరుతుంది. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఓ సరికొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే బజ్జీ మిర్చితో అద్దిరిపోయే ఫ్రై. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. ఈ పచ్చిమిర్చి వేపుడుని వేడివేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసి తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ వేరే లెవల్లో ఉంటుంది. మరి పచ్చిమిర్చి వేపుడుకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బజ్జీ మిర్చి - పావుకిలో (250 గ్రాములు)
- ఆయిల్ - పావు కప్పు
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
- ధనియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- శనగపిండి - అర కప్పు
- నిమ్మరసం - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా పావు కిలో బజ్జీ మిర్చిని కడిగి మీడియం సైజులో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ వేసి వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత ఇందులో ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న మిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- మిర్చి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు వీటిని బాగా మిక్స్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- అనంతరం ఈ మిశ్రమంలో ముందుగా కొద్దిగా శనగపిండిని వేసి గరిటెతో కలుపుతూ లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మిగతా పిండిని వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఏడు నుంచి ఎనిమిది నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- ఎనిమిది నిమిషాల తర్వాత మిశ్రమాన్ని మరోసారి మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు పాన్ పై మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మగ్గించాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసి కలిపి పాన్ను పక్కకు దించుకోవాలి.
- అంతే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పచ్చిమిర్చి వేపుడు రెడీ అయినట్లే!
- వేడివేడి అన్నంలో పచ్చిమిర్చి వేపుడు, కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు.
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి.
