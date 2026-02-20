ETV Bharat / offbeat

పచ్చిమిర్చితో సింపుల్​గా చేసుకునే "కారం పొడి" - కూరలు పక్కనపెట్టి తినేస్తారు!

మీరు ఎప్పుడూ తినని కారం పొడి - రుచి అంతకు మించి!

Pachi Mirchi Karam Podi
Pachi Mirchi Karam Podi (ETV Bharat)
Green Chilli Powder in Telugu : సాధారణంగా కర్రీ, పులుసు, రోటి పచ్చడి ఇలా ఏ వంటలోనైనా పచ్చిమిర్చి తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే! ఎందుకంటే ఇది వంటలకు మంచి ఫ్లేవర్​తో పాటు కమ్మదనాన్ని ఇస్తుంది. అయితే వీటితో రుచికరమైన కారం పొడి చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఇది సరికొత్తగా ఉండడమే కాకుండా టేస్ట్​ కూడా అంతకు మించి అనేలా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలో ఈ పొడితో పాటు కాస్త నెయ్యి వేసి తింటే వావ్ అనాల్సిందే. అంతేకాక టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్. పైగా దీన్ని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ సూపర్ టేస్టీ పచ్చిమిర్చి కారంపొడికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

Pachi Mirchi Karam Podi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పుట్నాలు - ముప్పావు కప్పు
  • పల్లీలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 25
  • కరివేపాకు - ఒక కప్పు
  • దొడ్డు ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
Pachi Mirchi Karam Podi
జీలకర్ర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 25 పచ్చిమిర్చిని శుభ్రంగా కడిగి పొడి క్లాత్​తో తుడిచి సన్నగా పొడువుగా కట్ చేసి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ముప్పావు కప్పు పుట్నాలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు వేయించి ఓ ప్లేట్​లో వేయాలి.
Pachi Mirchi Karam Podi
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు వేసి వేగనివ్వాలి. పల్లీలు వేగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసి గిన్నెలో వేయాలి. ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఎండుకొబ్బరి వేసి వేగనించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి.
Pachi Mirchi Karam Podi
పల్లీలు (Getty Images)
  • పచ్చిమిర్చి వేగిన తర్వాత కప్పు కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించాలి. ఇందులోకి రెండు టీ స్పూన్ల చింతపండు యాడ్ చేసి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో పల్లీలుఎండుకొబ్బరి మిశ్రమం, ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న కరివేపాకు, రుచికి సరిపడా దొడ్డు ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి.
Pachi Mirchi Karam Podi
పుట్నాలు (Getty Images)
  • ఇందులోకి వేయించిన పుట్నాలు వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చివరగా 15 వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసి కాస్త బరకగా మిక్సీ పట్టి పొడిని గిన్నెలో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే పచ్చిమిర్చి కారం పొడి తయారైనట్లే!
  • వేడివేడి అన్నంలో ఈ పొడి కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగిస్తారు!

