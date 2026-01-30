పచ్చికొబ్బరితో "కారం పొడి" - కమ్మగా మూడు నెలలు నిల్వ ఉంటుంది!
పచ్చికొబ్బరితో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - అన్నం, టిఫిన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 9:43 AM IST
Pachi Kobbari Karam Recipe in Telugu : ఇంట్లో దేవుడికి కొబ్బరికాయ కొట్టినపప్పుడు పచ్చికొబ్బరి అలాగే మిగిలిపోతుంది. కొంతమంది వీటిని ఎండలో ఆరబెడుతుంటారు. మరికొందరు అలాగే వదిలేస్తుంటారు. మీ ఇంట్లో పచ్చికొబ్బరి మిగిలిపోతే వాటితో ఇలా కమ్మని కారం పొడి చేశారంటే చాలా రుచికరంగా వస్తుంది.
వేడివేడి అన్నంలో ఈ పొడి, కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. అంతేకాక టిఫిన్స్లోకి అద్దిరిపోతుంది. అలాగే దీనిని బయట ఉంచితే నెల పాటు, ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచితే మూడు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది! మరి పచ్చికొబ్బరితో కమ్మని కారం పొడి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ఒక కప్పు
- ఆయిల్ - సరిపడా
- మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- మెంతులు - అర టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 13
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- నువ్వులు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- చింతపండు - కొంచెం
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- తాలింపు దినుసులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి రెండు టీ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ మెంతులు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- ఈ మిశ్రమం చక్కగా వేగాక 10 ఎండుమిర్చి యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు, కొద్దిగా చింతపండు వేసి వేయించి చల్లారనివ్వాలి.
- ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేయాలి. అలాగే కొంచెం ఉప్పు వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు యాడ్ చేసి మెత్తగా కాకుండా కొద్దిగా కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు దినుసులు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మూడు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, పావు టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- అనంతరం ఈ తాలింపును రెడీ చేసుకున్న పొడిలో వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే పచ్చికొబ్బరితో ఘుమఘుమలాడే కారం పొడి తయారైనట్లే!
- ఈ కారం పొడిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే మూడు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది!
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి.
