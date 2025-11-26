"ఆంధ్రా స్టైల్ గోంగూర పచ్చడి" - ఎండుమిర్చి కారంతో ఇలా పెడితే ఏడాదంతా తినేయొచ్చు!
గోంగూర పచ్చడి ప్రియులైతే ఇలా ట్రై చేయండి - కూరలు మర్చిపోతారంతే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 7:35 PM IST
Gongura chutney Recipe : "గోంగూర చట్నీ" ఈ పేరు వినగానే నోరూరిపోతుంది. కాస్త ఎండు మిర్చి కారంతో చేసి పెట్టారంటే ఆ రోజు కాస్త ఎక్కువే తినేస్తుంటారు. మీరు కూడా ఓ సారిలా ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా గోంగూర నిల్వ పచ్చడి ట్రై చేసి చూడండి. ఏడాదంతా కమ్మగా, కారంగా తినేయొచ్చు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- గోంగూర - అర కిలో
- ఎండుమిర్చి - 100 గ్రాములు
- ధనియాలు - 2 స్పూన్లు
- ఆవాలు - 2 స్పూన్లు
- మెంతులు - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వెల్లుల్లి పాయలు - 20
- చింతపండు - కొద్దిగా
తాలింపు కోసం :
- మినప్పప్పు - అర స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- పచ్చి శనగపప్పు - అర స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- వెల్లుల్లి పాయలు - 5
తయారీ విధానం :
- గోంగూర ఆకులు శుభ్రం చేసుకోవాలి. అర కిలో గోంగూర ఆకులను పచ్చడి చేయడానికి ముందుగా రెండు, మూడు సార్లు క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత తడి లేకుండా క్లాత్ పరుచుకుని ఫ్యాన్ గాలికి ఆరబెట్టుకోవాలి. ఇపుడు తొడిమ తీసిన 100 గ్రాముల ఎండుమిర్చి అవసరం ఉంటాయి. స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని 2 స్పూన్ల ధనియాలు, 2 స్పూన్ల ఆవాలు వేసుకోవాలి. 1 స్పూన్ మెంతులు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకుని సన్నటి మంటపై రంగు మారే వరకు వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకుని ఎండు మిర్చి వేసుకుని వేయించాలి. ఎండు మిర్చి కట్ చేసి వేసుకోవడం వల్ల గింజలు కూడా వేగుతాయి.
- ఇపుడు చల్లార్చుకున్న ధనియాలు, మెంతులు, జీలకర్ర, ఆవాలు మిక్సీలోకి తీసుకుని మెత్తటి పొడి చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉప్పు వేసి మరో సారి మెత్తని పొడి చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి కూడా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు ధనియాల పొడితో పాటు, ఎండు మిర్చి పొడిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని కలపాలి.
- ఆ తర్వాత మిక్సీ జార్లో 3 గడ్డల వెల్లుల్లి పాయలు పొట్టు తీసుకుని వేసుకుని గ్రైండ్ చేయాలి. కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ చేసుకున్న వెల్లుల్లి కూడా కారంలో వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు గోంగూర ఆకులను వేయించడానికి కడాయిలో నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే వేయించాలి. అందులోనే చింతపండు కూడా వేసుకుని వేయించాలి.
- గోంగూర పుల్లగా ఉంటే చింతపండు తక్కువగా, పులుపు ఎక్కువగా ఉండే ఎర్ర గోంగూర అయితే ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. గోంగూర, చింతపండు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి చల్లార్చుకోవాలి. ఇపుడు చివరగా గోంగూరను మిక్సీ జార్లోకి వేసుకుని ఆ తర్వాత గిన్నెలోకి తీసుకుని కలిపి పెట్టుకున్న కారం వేసుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న పచ్చడి ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అపుడు తాలింపు పెట్టుకోవచ్చు.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి తాలింపు గింజలు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చి శనగపప్పు, ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఐదారు వెల్లుల్లి పాయలు కూడా వేసుకుని వేయించి వేడివేడి తాలింపులోకి గోంగూర పచ్చడి వేసుకుని కలిపితే సరిపోతుంది. ఇలా తయారు చేసుకున్న గోంగూర పచ్చడి సంవత్సరం మొత్తం నిల్వ ఉంటుంది.
