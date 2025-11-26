ETV Bharat / offbeat

"ఆంధ్రా స్టైల్ గోంగూర పచ్చడి" - ఎండుమిర్చి కారంతో ఇలా పెడితే ఏడాదంతా తినేయొచ్చు!

గోంగూర పచ్చడి ప్రియులైతే ఇలా ట్రై చేయండి - కూరలు మర్చిపోతారంతే!

gongura_chutney_recipe
Gongura chutney Recipe : "గోంగూర చట్నీ" ఈ పేరు వినగానే నోరూరిపోతుంది. కాస్త ఎండు మిర్చి కారంతో చేసి పెట్టారంటే ఆ రోజు కాస్త ఎక్కువే తినేస్తుంటారు. మీరు కూడా ఓ సారిలా ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా గోంగూర నిల్వ పచ్చడి ట్రై చేసి చూడండి. ఏడాదంతా కమ్మగా, కారంగా తినేయొచ్చు.

gongura_chutney_recipe

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • గోంగూర - అర కిలో
  • ఎండుమిర్చి - 100 గ్రాములు
  • ధనియాలు - 2 స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 2 స్పూన్లు
  • మెంతులు - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వెల్లుల్లి పాయలు - 20
  • చింతపండు - కొద్దిగా
gongura_chutney_recipe

తాలింపు కోసం :

  • మినప్పప్పు - అర స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • పచ్చి శనగపప్పు - అర స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • వెల్లుల్లి పాయలు - 5
gongura_chutney_recipe

తయారీ విధానం :

  • గోంగూర ఆకులు శుభ్రం చేసుకోవాలి. అర కిలో గోంగూర ఆకులను పచ్చడి చేయడానికి ముందుగా రెండు, మూడు సార్లు క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత తడి లేకుండా క్లాత్ పరుచుకుని ఫ్యాన్​ గాలికి ఆరబెట్టుకోవాలి. ఇపుడు తొడిమ తీసిన 100 గ్రాముల ఎండుమిర్చి అవసరం ఉంటాయి. స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని 2 స్పూన్ల ధనియాలు, 2 స్పూన్ల ఆవాలు వేసుకోవాలి. 1 స్పూన్ మెంతులు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకుని సన్నటి మంటపై రంగు మారే వరకు వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకుని ఎండు మిర్చి వేసుకుని వేయించాలి. ఎండు మిర్చి కట్ చేసి వేసుకోవడం వల్ల గింజలు కూడా వేగుతాయి.
gongura_chutney_recipe
  • ఇపుడు చల్లార్చుకున్న ధనియాలు, మెంతులు, జీలకర్ర, ఆవాలు మిక్సీలోకి తీసుకుని మెత్తటి పొడి చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉప్పు వేసి మరో సారి మెత్తని పొడి చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి కూడా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు ధనియాల పొడితో పాటు, ఎండు మిర్చి పొడిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత మిక్సీ జార్​లో 3 గడ్డల వెల్లుల్లి పాయలు పొట్టు తీసుకుని వేసుకుని గ్రైండ్ చేయాలి. కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ చేసుకున్న వెల్లుల్లి కూడా కారంలో వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు గోంగూర ఆకులను వేయించడానికి కడాయిలో నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే వేయించాలి. అందులోనే చింతపండు కూడా వేసుకుని వేయించాలి.
gongura_chutney_recipe
  • గోంగూర పుల్లగా ఉంటే చింతపండు తక్కువగా, పులుపు ఎక్కువగా ఉండే ఎర్ర గోంగూర అయితే ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. గోంగూర, చింతపండు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి చల్లార్చుకోవాలి. ఇపుడు చివరగా గోంగూరను మిక్సీ జార్​లోకి వేసుకుని ఆ తర్వాత గిన్నెలోకి తీసుకుని కలిపి పెట్టుకున్న కారం వేసుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న పచ్చడి ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అపుడు తాలింపు పెట్టుకోవచ్చు.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి తాలింపు గింజలు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చి శనగపప్పు, ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఐదారు వెల్లుల్లి పాయలు కూడా వేసుకుని వేయించి వేడివేడి తాలింపులోకి గోంగూర పచ్చడి వేసుకుని కలిపితే సరిపోతుంది. ఇలా తయారు చేసుకున్న గోంగూర పచ్చడి సంవత్సరం మొత్తం నిల్వ ఉంటుంది.

