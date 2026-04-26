పిల్లలతో పాత ఆటలు ఆడిద్దాం - ఈ సమ్మర్ని మరింత సరదాగా మార్చేద్దాం!
తరతరాలుగా వస్తున్న మన సంప్రదాయ క్రీడలు - మీ చిన్నారులతో ఇలా ఆడించండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 26, 2026 at 5:25 PM IST
Summer Games For Children : ఆటలు అనగానే మనకు క్రికెట్, బ్యాడ్మింటన్, ఫుట్బాల్, కబ్బడీ, హాకీతో పాటు వివిధ రకాల గేమ్స్ గుర్తుకొస్తాయి. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా కర్రాబిళ్ల, తొక్కుడు బిళ్ల, గోలీలాట, స్తంభాలాట, నేలాబండా, దాగుడుమూతలు, వైకుంఠపాళి, తాడాట, అష్టాచమ్మా, దాడి, వామనగుంటలు పేర్లు విన్నారా? ఈ కాలం పిల్లలకు ఇవేంటో కూడా తెలియదు. కానీ పాతకాలం వారికి ఇవి ఒక మధురానుభూతులు. ఇవి తరతరాల నుంచి వచ్చిన మన సంప్రదాయ క్రీడలు. పోటీతత్వం, ఐకమత్యం కలగలిసిన ఈ ఆటల్లో ఉన్న మజానే వేరు. అంతేకాక మన బాల్యాన్ని పరిచయం చేసే సాధనం కూడా. మరీ ఆ వింటేజ్ గేమ్స్ను ఈ సమ్మర్లో మీ చిన్నారులకు పరిచయం చేయండి. ఇటు ఆనందంతో పాటు శరీరాన్ని చురుగ్గా ఉంచుతుంది. అలాగే వాళ్లతోపాటు మనకీ బోలెడు కాలక్షేపం ఏమంటారు?
కర్రా బిళ్ల : దీనినే బిళ్లం గోడు, గిల్లి దండ, కర్రా బిళ్ల, గోణి బిళ్ల అని ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో రకంగా పిలుస్తారు. నాలుగు అంగుళాల చిన్న కర్ర ముక్క (బిళ్ల)ను, రెండు అడుగుల పొడవున్న పెద్ద కర్రతో దూరంగా కొట్టాలి. చిన్న బిళ్లను పెద్ద కర్రతో ఎన్నిసార్లు గాల్లోకి ఎగరేసి కొడతారో దాన్ని బట్టి ఆ దూరాన్ని కొలుస్తారు. ఎవరూ ఎక్కువ దూరం కొడితే వారు విజేత అవుతారు.
తొక్కుడు బిళ్ల : తొక్కుడు బిళ్ల అమ్మాయిలకు ఎంతో ఇష్టమైన గేమ్ ఇది. ఒక్కో గ్రామాన్ని బట్టి ఇందులో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. నేలపై 8 బాక్స్లు గీసి రాయి బిళ్లనో, కుండ పెంకునో బయట నుంచి మొదటి గడిలోకి విసురుతారు. బిళ్ల ఉన్న గడిని వదిలేసి మిగిలిన గడులన్నింటినీ ఒంటి కాలితో దాటాలి. మళ్లీ అలాగే వెనక్కి వచ్చి బిళ్లను తీసుకొని బయటకు దూకాలి. మొదటి బాక్స్ అయ్యాక, రెండో గడి ఇలా అన్ని గడులన్ని పూర్తి చేయాలి.
అన్ని దశలూ పూర్తిచేస్తే వెనక్కి తిరిగి బిళ్లను బాక్స్ల వైపు విసిరి, అది ఏ గడిలో పడితే దానిని గెల్చినట్లు ఎక్స్ గుర్తు పెడతారు. ఆ బాక్స్ గెలిచిన వారు అందులో ఒంటికాలితో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అందులో నిల్చొని విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు. కేవలం కుంటడమే కాకుండా బిళ్లను అరచేతి, మోచేతి, తలపై పెట్టుకొని బాక్స్లు దాటే క్లిష్టమైన దశలుంటాయి.
తాడు లాగుడు : ఈ ఆటను టగ్ ఆఫ్ వార్ అంటారు. ఇందుకోస రెండు సమాన జట్లుగా ఆటగాళ్లను విభజించి తాడు మధ్యలో ఓ రిబ్బన్ కడతారు. ఈ తాడును రెండు వైపులా ఇరు జట్లు పట్టుకొని తమవైపు లాగాలి. తాడుపై రిబ్బన్ ఎటు వైపు వస్తే ఆ జట్టు విజయం సాధించినట్లు.
తాడాట: చేతులతో తాడును పట్టుకొని తల మీదుగా తిప్పుతూ కాళ్ల వద్దకు వచ్చేసరికి తగలకుండా గెంతుతూ ఉండాలి. ఒకరే కాకుండా, రెండు వైపులా చెరొకరు పట్టుకొని మధ్యలో ముగ్గురు లేదా ఇద్దరు కలిసి జంప్స్ చేయవచ్చు. నిర్ణీత సమయానికి తాడు కాలికి తగలకుండా ఎన్ని వందల రౌండ్స్ తిప్పుతారని పోటీ పెట్టుకుంటారు.
స్తంభాలాట : ఇది అపార్ట్మెంట్లోని సెల్లార్లో ఆడటానికి భలేగా ఉంటుంది. ఈ గేమ్ ఆడే వారంతా ఒక్కొక్క స్తంభాన్ని పట్టుకోవాలి. దొంగకు దొరక్కుండా ఒకదాని దగ్గర నుంచి మరొక స్తంభానికి పరిగెత్తాలి. దొరికిపోతే వారే దొంగ.
వైకుంఠపాళి : స్నేక్స్ అండ్ లాడర్స్ ఇది. నిచ్చెన, పాములతో సాగే చక్కని ఆట. అప్పుడే అందే నిచ్చెనలు, అంతలోనే మింగేసే పాములు మనకు ఎన్నో వ్యక్తిత్వ వికాస పాఠాలు నేర్పిస్తాయి! చివరికి అన్ని అడ్డంకులు తట్టుకుని గెలవడం భలే థ్రిల్లింగ్గా అనిపిస్తుంది.
నేలాబండా : ఈ గేమ్ను ఎంత మంది అయినా ఆడొచ్చు. దొంగ ఒకరు నేల మీద ఉంటారు. బండ మీద లేదా గట్టు మీద ఉన్నవారు అటూ ఇటూ పరిగెడతారు. వారు నేల మీద ఉన్నప్పుడు దొంగ పట్టుకోగలిగితే ఔట్ అయినట్టు.
దాగుడుమూతలు : దాగుడుమూతా దండాకోర్ పిల్లివచ్చె ఎలకా భద్రం అని పాడుతూ సాగే గేమ్ ఇది. మనకు తెలిసిన హైడ్ అండ్ సీక్. ఇప్పుడు ఒకరు దొంగ కళ్లు మూసి, ఎదురుగా ఉన్నవారి పేరు చెప్పమంటారు. అందరి పేర్లూ అయిపోయాక 'ఎక్కడి దొంగలు అక్కడే గప్ చుప్' అనగానే అందరూ పారిపోతారు. ఆ తర్వాత దొంగ వెతికి వారిని పట్టుకోవాలి.
ఏడు పెంకులాట : ఓ సర్కిల్ గీసి ఏడు పెంకులను ఒకదానిపై ఒకటి పిరమిడ్లా పేర్చాలి. ఆడే సభ్యులు రెండు జట్లుగా విడిపోవాలి. ఒక జట్టు వాళ్లు నిర్ణీత దూరం నుంచి బాల్తో పిరమిడ్ను పడగొట్టాలి. ఆ తర్వాత ప్రత్యర్థి టీమ్ పడిపోయిన పిరమిడ్ను మళ్లీ పేర్చాలి. ఈ నేపథ్యంలో ఎదుటి జట్టు వాళ్లు బంతితో కొట్టాలని చూస్తుంటారు. వారి బాల్కి దొరక్కుండా పెంకులను పేర్చి డికోరీ అంటూ అనౌన్స్ చేయాలి.
