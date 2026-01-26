ETV Bharat / offbeat

"OTT ప్లాన్స్" వెతుకుతున్నారా? - మొబైల్, టీవీ నెలవారీ చార్జీలు ఇవే!

OTT మంథ్లీ ప్లాన్స్ - ఏది తక్కువ? ఏది ఎక్కువో తెలుసా?

ott_subscription_plans
ott_subscription_plans (Getty images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 10:56 AM IST

OTT Subscription Plans : ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ పెరిగిపోయింది. కొన్ని సినిమాలు థియేటర్లలో రిలీజైన కొద్ది రోజుల్లోనే ఓటీటీల్లో ప్రత్యక్షమవుతున్నారు. ఇంకా కొన్ని నేరుగా ఓటీటీ వేదికగా విడుదలవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇల్లు మినీ థియేటర్​గా మారిపోయింది. ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్స్​లో ముఖ్యంగా నెట్‌ఫ్లిక్స్, జియో హాట్ స్టార్, అమెజాన్ ప్రైమ్, ఈటీవీ విన్, జీ5 ఇలా చాలా వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిల్లో మొబైల్, టీవీ ప్లాన్లు వేర్వేరు ధరలు ఉన్నాయి. ఏ ఓటీటీ ప్లాన్ ధర ఎంతుంది? ఏది తక్కువగా వస్తోంది? అనే వివరాలు తెలుసా?

నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ (Netflix) : మొబైల్ ప్లాన్ రూ.149, మొబైల్, టీవీ ప్లాన్ రూ.199కు లభిస్తోంది. ఈ రెండు ప్లాన్లలో ఒక డివైజ్‌లో మాత్రమే స్ట్రీమింగ్ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా నార్మల్ క్వాలిటీ మాత్రమే. ఎక్కువ డివైజ్‌లు, ఎక్కువ క్వాలిటీ కావాలంటే అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

జియో హాట్‌స్టార్ (JioHotstar) : మొబైల్ ప్లాన్ మూడు నెలలకు 149 రూపాయలు. టీవీ ప్లాన్ మూడు నెలలకు రూ.299 కాగా, ఒకేసారి 2 డివైజ్‌లలో లాగిన్ కావచ్చు. టీవీ, ల్యాప్‌టాప్, మొబైల్‌ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు.

అమెజాన్ ప్రైమ్ ((Amazon Prime) : వీడియో మంథ్లీ ప్లాన్ 299 రూపాయలు కాగా, రెండు టీవీలు సహా ఐదు డివైజ్‌లలో లాగిన్ కావచ్చు. ఒకేసారి రెండు డివైజ్ లలో మాత్రమే చూడొచ్చు. ఇందులో ఎంటర్‌టైన్మెంట్ కంటెంట్‌తో పాటు షాపింగ్ బెనిఫిట్స్ కూడా లభిస్తాయి. ప్రైమ్ వీడియో, ప్రైమ్ మ్యూజిక్, ఎక్స్​క్లూజివ్ డీల్స్ ఉంటాయి.

ఈటీవీ విన్ (ETV WIN) : నెలవారీ ప్రీమియం ప్లాన్ ధర అతి తక్కువగా 99 రూపాయలుగా ఉంది. ఒక టీవీతో పాటు మూడు డివైజ్ లను కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫుల్ హెచ్‌డీ క్వాలిటీతో వీడియో స్ట్రీమింగ్ చేయొచ్చు. వార్షిక ప్లాన్ ధర 499 రూపాయలుగా ఉంది. 4K, డాల్బీ విజన్, డాల్బీ అట్మాస్ క్వాలిటీ కావాలంటే నెలకు రూ.149 ప్రీమియం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈటీవీ విన్ ప్రత్యేకంగా వెబ్ సిరీస్‌లు, సినిమాలను నిర్మిస్తోంది.

సోనీ లివ్ (Sony Liv) : ప్రీమియం మంథ్లీ ప్లాన్ 399 రూపాయలు కాగా, టీవీతోపాటు 5 డివైజ్‌లలో లాగిన్ అవ్వొచ్చు. కానీ ఒకేసారి ఒక్క డివైజ్‌లో మాత్రమే వీక్షించగలం. 4K హెచ్‌డీ క్వాలిటీతో డాల్బీ విజువల్, డాల్బీ అట్మాస్‌ను ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయొచ్చు. ఇందులో కూడా వెబ్ సిరీస్‌లు, సినిమాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. లైవ్ స్పోర్ట్స్, 'కౌన్ బనేగా కరోడ్‌పతి' (KBC) వంటి ప్రముఖ షోలు ఉన్నాయి.

జీ5 (ZEE5) : ప్రీమియం ధర నెలకు 299 రూపాయలు కాగా, 2 డివైజ్‌లలో ఒకేసారి చూడవచ్చు. UHD క్వాలిటీతో వీడియోలు చూడవచ్చు. తెలుగు కంటెంట్ మాత్రమే కావాలంటే నెలకు 99 రూపాయలు చెల్లిస్తే చాలు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

