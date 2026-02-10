ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ "రంభా చికెన్" రెసిపీ మీకోసం - అద్దిరిపోయే ఈ కర్రీ దాబాల్లో మాత్రమే దొరుకుతుంది!

ఇలాంటి చికెన్ రెసిపీ నచ్చనిది ఎవరికి? - ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చేయాల్సిందే!

rambha_chicken_orissa_dhaba
rambha_chicken_orissa_dhaba (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 5:12 PM IST

3 Min Read
Rambha Chicken Orissa Dhaba : మీరెపుడైనా "రంభా చికెన్" రెసిపీ టేస్ట్ చేశారా? ఎక్కువగా హైవేల వెంట దాబాల్లో దొరికే ఈ రెసిపీ చాలా మందికి సుపరిచితమే. ఈ చికెన్ రెసిపీ చాలా ఇష్టంగా బగారా రైస్, జీరా రైస్, పుల్కా, చపాతీల్లోకి తింటుంటారు. హైదరాబాద్ - విజయవాడ హైవేపై చిట్యాల సమీపంలోని దాబాల్లో ఇది ఫేమస్ వంటకం. రంభా చికెన్ తయారీ భిన్నంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు! దీనిని ఎగ్ ఆమ్లెట్​తో సర్వ్ చేయడం విశేషం. ఈ రెండింటి కాంబినేషన్​లో రైస్, చపాతీలు కాస్త ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు.

rambha_chicken_orissa_dhaba
rambha_chicken_orissa_dhaba (Getty images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - అర కేజీ
  • మొక్కజొన్న పిండి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
  • యాలకులు - 3
  • దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
  • మరాఠీ మొగ్గ - 1
  • లవంగాలు - 3
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీడిపప్పు - 15
  • కసూరిమేతి - 1 స్పూన్
  • గుడ్లు - 3
rambha_chicken_orissa_dhaba
rambha_chicken_orissa_dhaba (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా అర కేజీ చికెన్ తెచ్చుకుని శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఓ మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకుని చికెన్ తో పాటు కొద్దిగా మొక్కజొన్న పిండి కొద్దిగా నీళ్లు చిలకరించుకుని బాగా కలపాలి. ఇలా కలిపిన చికెన్ డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. డీప్ ఫ్రై కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె పోసుకుని వేడెక్కిన తర్వాత చికెన్ ముక్కలు వేసుకుని ఫ్రై చేసి తీసుకోవాలి.
rambha_chicken_orissa_dhaba
rambha_chicken_orissa_dhaba (Getty images)
  • ఇపుడు అదే కడాయిలో నూనె ఎక్కువగా మిగిలిపోతే పక్కకు తీసుకుని కర్రీకి సరిపడా నూనెలో యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకుని, కరివేపాకు వేసుకుని ఉడికించుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు మెత్తబడగానే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి.
  • పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, పసుపు వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత కారం, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు (ముందుగానే చికెన్ ముక్కలకు పట్టించాం) వేసుకుని కలపాలి. అన్నింటిని బాగా కలిపి బాగా మగ్గించుకుని గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని కలిపి మూత పెట్టుకుని మగ్గించాలి.
rambha_chicken_orissa_dhaba
rambha_chicken_orissa_dhaba (Getty images)
  • నీళ్లు మరిగే సమయంలో ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ వేసుకుని కలపాలి. ఈ సమయంలో కొద్దిగా జీడిపప్పులను మిక్సీ పట్టుకుని పేస్ట్ చేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టుకుని సన్నటి మంటపై మరో 10 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. చివరగా కొత్తిమీర, కసూరిమేతి తరుగు చల్లుకుని దించుకుంటే సరిపోతుంది.
rambha_chicken_orissa_dhaba
rambha_chicken_orissa_dhaba (Getty images)
  • ఇపుడు అరకేజీ చికెన్ కోసం 3 గుడ్లు ఓ గిన్నెలోకి పగలగొట్టి తీసుకోవాలి. అందులోనే కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయ తరుగు, కారం, ఉప్పు, పసుపు వేసి బాగా బీట్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని కోడిగుడ్డు మిశ్రమాన్ని పోసుకోవాలి. సన్నటి మంటపై ఓ వైపు కాలిన తర్వాత మరో వైపు కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇపుడు ఓ ప్లేట్​లోకి చికెన్ కర్రీ తీసుకుని దానిపై ఆమ్లెట్ వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే రంభా చికెన్ రెడీ!

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

