చంద్రుడిపై నివాసానికి పారిశ్రామిక దిగ్గజాల ప్లాన్! - 10వేల మంది వరకు వెళ్లొచ్చని అంచనాలు!
జాబిల్లిపై నీటి ఆనవాళ్లను గుర్తించిన ఆర్బిటార్లు - గ్రామాలు, భారీ పరిశ్రమల ఏర్పాటు అంచనాల్లో ప్రముఖ వ్యాపార దిగ్గజాలు - నగరాల ఏర్పాటును ప్రతిపాదించిన ఎలాన్ మస్క్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 12:56 PM IST
Living on Moon : చందమామపై నీటి ఆనవాళ్లున్నాయని ఆర్బిటర్లు అంచనా వేస్తూ కచ్చితమైన ప్రదేశాలనూ సూచించాయి. ఇంకేముంది! 'ముందుగా అక్కడ గ్రామాలు ఏర్పాటు చేద్దాం. నగరాలను తీర్చిదిద్దుదాం. భారీ పరిశ్రమలు నెలకొల్పుదాం. విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసుకుని డాటా సెంటర్లనూ పెట్టేద్దాం' అంటూ ప్రముఖ వ్యాపార దిగ్గజాలు తమ ఊహాలోకాన్ని సృష్టించుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం అక్కడ లభించే నీరు ఎంత మందికి? ఎన్నేళ్ల అవసరాలు తీర్చగలదంటూ అంచనాలు వేస్తున్నారు. కానీ ఇదంతా జరిగే పనేనా? అనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఎక్కువ మంది చందమామపై నివసించడానికి, అక్కడే స్థిరపడేందుకు నీటి లభ్యత ఆటంకం కావచ్చని ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులు అంచనా వేస్తున్నారు.
చందమామ ఏర్పడిన వెంటనే ఎన్నో గ్రహశకలాలు భారీగా విరుచుకుపడడం వల్ల అత్యంత లోతైన గోతులు ఏర్పడ్డాయి. ముఖ్యంగా ధ్రువ ప్రాంతాల్లో పదుల సంఖ్యలోని లోయల్లోకి దాదాపు 400 కోట్ల ఏళ్ల నుంచి సూర్యకాంతి ప్రసరించలేదని తెలుస్తోంది. ఫలితంగా నిత్యం చీకటిగా ఉండే ఈ ప్రాంతంలో ఉష్ణోగ్రత మైనస్ 163 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉంటుందట. దీంతో కోల్డ్ ట్రాప్లు ఏర్పడి నీరు ఐస్ రూపంలో బందీ అయినట్లు సైంటిస్టులు భావిస్తున్నారు.
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100 కోట్ల టన్నులు
చంద్రుడిపై దాదాపు 100 కోట్ల టన్నుల నీరు ఉండొచ్చని ఆర్బిటర్లు అంచనా వేయడమే గాకుండా కచ్చితమైన ప్రదేశాలను గుర్తిస్తూ మ్యాప్ చేశాయి. ఈ క్రమంలోనే అక్కడస్థిర నివాసాల ఏర్పాట్లపై అంచనాలు మొదలయ్యాయి. ప్రజలు మనుగడ సాగించేలా 'జాబిల్లి గ్రామం'పై అంచనాలు మొదలయ్యాయి. భూమి నుంచి ప్రతిదీ దిగుమతి చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఆ పల్లెల్లో ప్రజలు ఆహారాన్ని సొంతంగా సాగు చేసుకోవచ్చని విశ్లేషణలు వచ్చాయి.
ఇక చంద్రుడిపై భారీ పరిశ్రమల ఏర్పాటు అంశాన్ని తెరపైకి తెచ్చారు జెఫ్ బెజోస్. మరో పారిశ్రామిక దిగ్గజం ఎలాన్ మస్క్ ఇంకో అడుగు ముందుకేసి స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన నగరాల ఏర్పాటును ప్రతిపాదించారు.
ఈ నేపథ్యంలో కొందరు శాస్త్రవేత్తలు పలు అంశాలపై దృష్టి సారించారు. ఎంత నీరుంది? ఎంత మంది? ఎన్నేళ్లు అక్కడ నివాసం ఉండొచ్చు? అని అంచనా వేశారు. లక్ష లేదా పది లక్షల మంది ఎలా మనుగడ సాగించగలరో పరిశీలించారు.
విద్యుత్ ఉత్పత్తికి అవకాశం
అణు రియాక్టర్లు లేకపోయినా చందమామపై విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు తేల్చారు. కొన్ని బిలాల్లోని అంతర్భాగాలు శాశ్వతంగా నీడలో ఉండిపోయినా వాటి గోడలపై నిరంతరం సూర్యకాంతి ప్రసరిస్తోందని గమనించారు. అక్కడ ఫొటోవోల్టాయిక్ టవర్లను ఏర్పాటు చేసి 3 గిగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయవచ్చని స్పష్టం చేశారు. చంద్రుడిపై భారీగా లభించే సిలికాన్తో ఆ సౌర ఫలకాలను చంద్రుడిపైనే ఉత్పత్తి చేయవచ్చని పేర్కొన్నారు. అక్కడే కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) డేటా సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయడం సాధ్యమేనని చెప్పారు.
దీర్ఘకాలంలో నీరే ఇబ్బంది
వంద కోట్ల టన్నుల నీరు ఒక నగర అవసరాలకు కొన్నేళ్లు మాత్రమే సరిపోతుందని, రీసైక్లింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొంటున్నారు.
అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (ISS)లో నీటి రీసైక్లింగ్లో 98 శాతం సమర్థత సాధించినప్పటికీ 10 లక్షల జనాభా కలిగిన నగరం అవసరాలను వందేళ్ల పాటు మాత్రమే అక్కడి జలాలు తీర్చగలుగుతాయని అంచనా వేశారు. దీర్ఘకాలం అక్కడే ఉండాలనుకుంటే సమస్యగా మారుతుందని, అసలు జాబిల్లిపై నీరు వంద కోట్ల టన్నులు కాకుండా మరో 30 రెట్లు తక్కువగా ఉండొచ్చని పలు పరిశోధనలను ఉదహరించారు. నగరం కాకుండా వెయ్యి మందితో జాబిల్లి గ్రామం లేదా 10 వేల మందితో కూడిన పట్టణం ఏర్పాటు చేసుకుని కొన్ని శతాబ్దాల పాటు మనుగడ సాగించొచ్చని అంచనా వేశారు. ఆ తర్వాత రీసైక్లింగ్ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుని, వర్టికల్ ఫార్మింగ్, సమీప గ్రహశకలాల నుంచి నీటి దిగుమతి చేసుకుంటూ ఎక్కువ కాలం పాటు చంద్రుడిపై పాగా వేయవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు వివరిస్తున్నారు.
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