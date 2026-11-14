నారింజ తొక్కలను డస్ట్బిన్లో పడేస్తున్నారా? - ఈ ఉపయోగాలు తెలిస్తే ఇక వదలరు!
Orange Peel Uses : నారింజ తొక్కలతో ఇన్ని లాభాలా? - వాటిపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 5:07 PM IST
Orange Peel Uses : చలికాలం మొదలవ్వడంతో మార్కెట్లోకి 'నారింజ పండ్ల' రాక మొదలైంది. వీటినే 'కమలా పండు' అని కూడా అంటాం. తియ్యతియ్యగా, పుల్లపుల్లగా ఉండే నారింజలను చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. జ్యూస్, పండు రూపంలో వీటిని తీసుకుంటుంటాం. అయితే, సాధారణంగా నారింజలను తింటున్నప్పుడు అందులోని పండును తిని తొక్కలను డస్ట్బిన్లో పారేస్తుంటాం. కానీ మీకు తెలుసా? ఆఫ్ట్రాల్ తొక్కలని లైట్ తీసుకునే వాటితో ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. అవి తెలిస్తే మీరూ ఇప్పటి నుంచి నారింజ తొక్కలను బయటపడేయరంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ ఉపయోగాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
జిడ్డును ఇట్టే తొలగిస్తుంది :
నారింజ తొక్కలతో కెమికల్స్ లేని సహజసిద్ధమైన క్లీనర్ ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం నారింజ తొక్కల్ని చిన్న ముక్కలుగా చేసి ఏదైనా డబ్బా లేదా సీసాలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో అవి మునిగేంతవరకూ వైట్ వెనిగర్ పోసి, రెండు వారాలు దాన్ని ఎండపడని ప్లేస్లో ఉంచాలి. మధ్యలో అప్పుడప్పుడూ కదపాలి. తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని వడకట్టి స్ప్రే బాటిల్లో పోసుకుని వాడుకోవచ్చు. ఇది కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్, అద్దాలు, గచ్చు తుడుచుకోవడానికి చక్కగా పనిచేస్తుందంటున్నారు. జిడ్డును ఈజీగా తొలగించడమే కాకుండా, తాజా సువాసనని కూడా ఇస్తుందని చెబుతున్నారు.
నేచురల్ రూమ్ ఫ్రెష్నర్ :
ఇల్లు సువాసన రావడానికి మార్కెట్లో దొరికే రకరకాల రూమ్ ఫ్రెష్నర్లు వాడుతుంటాం. కానీ వాటిలోని కెమికల్స్తో జరిగే హాని తక్కువేమీ కాదు. అందుకు బదులుగా ఇంట్లోనే నారింజ తొక్కలతో నేచురల్ రూమ్ ఫ్రెష్నర్ను రెడీ చేసుకోండి. ఇందుకోసం ఒక పాత్రలో కొన్ని నీళ్లు తీసుకుని అందులో కాసిన్ని నారింజ తొక్కల ముక్కలు, దాల్చినచెక్క, లవంగం వేసి మరిగించండి. ఆ నీటి ఆవిరి వల్ల ఇల్లంతా సహజ సువాసనతో నిండిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ మరిగించే ఓపిక లేకపోతే ఎండబెట్టిన నారింజ తొక్క ముక్కల్ని ఓ పాత్రలో ఉంచి, గది మూలల్లో, కబోర్డుల్లో ఉంచినా కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
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కీటకాల బెడద దూరం!
మొక్కలను చీమలు, కొన్ని రకాల కీటకాల బారి నుంచి కాపాడుకోవడం చాలా మందికి పెద్ద సమస్యగా మారుతుంది. అయితే, దీనికోసం మార్కెట్లో దొరికే పెస్టిసైడ్స్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు తిని పారేసే నారింజ తొక్కలతోనే వీటికి ఈజీగా చెక్ పెట్టొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం మొక్కల మొదట్లో కొద్దిగా మట్టిని తీసి, నారింజ తొక్కల ముక్కలను అందులో వేయాలి. ఈ తొక్కల్లో ఉండే సహజసిద్ధమైన ఘాటు వాసనకు అవి దూరమవుతాయని చెబుతున్నారు. అలాగే, ఇవి మొక్కలకి మంచి ఎరువుగానూ ఉపయోగపడతాయంటున్నారు.
నారింజ తొక్కలను ఎండబెట్టి, పొడి చేసి పెట్టుకోండి. ఈ పొడిని రోజ్ వాటర్తో కలిపి ముఖానికి మాస్క్లా వేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. సెనగపిండితో కలిపి సున్నిపిండిలానూ వాడుకోవచ్చంటున్నారు. ఇది జిడ్డు తొలగించి, మేనుని మెరిపిస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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