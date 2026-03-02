ETV Bharat / offbeat

నారింజ తొక్కలతో "క్యాండీలు" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి - 3 నెలలు నిల్వ!

-నారింజ తొక్కలను డస్ట్​బిన్​లో పడేస్తున్నారా? - ఇలా చేసుకుంటే అద్భుతమైన రెసిపీ రెడీ!

Orange Peel Candy
Orange Peel Candy
Published : March 2, 2026 at 2:34 PM IST

Orange Peel Candy: తియ్యగా, పుల్లని రుచితో లభించే నారింజ పండ్లు అంటే అందరికీ ఇష్టమే. వయసుతో సంబంధం లేకుండా పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటుంటారు. లేదంటే అప్పటికప్పుడు జ్యూస్​ చేసుకుని తాగుతుంటారు. ఇందులో విటమిస్​ సి కూడా పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు జరుగుతుంది. ఇదిలా ఉంటే చాలా మంది నారింజ పొట్టును డస్ట్​బిన్​లో పడేస్తుంటారు. లేదంటే చెట్లకు ఎరువుగా వాడుతుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? నారింజ పొట్టుతో ఎంచక్కా క్యాండీలు చేసుకోవచ్చు. ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇక వీటిని ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు తీసుకుని తినొచ్చు. వీటిని ఒక్కసారి చేసుకుని స్టోర్​ చేసుకుంటే రెండు మూడు నెలలు హ్యాపీగా తినొచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా నారింజ తొక్కలతో క్యాండీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నారింజ కాయలు - 3(పెద్దవి)
  • పంచదార - 1 కప్పు
  • నీళ్లు - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • పంచదార పొడి - కొద్దిగా
Orange Peel Candy

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా పెద్ద సైజ్​లో ఉన్న నారింజ కాయలు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు బేకింగ్​ సోడాను కొద్దిగా తీసుకుని కాయ మొత్తానికి అప్లై చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన వాటికి కూడా బేకింగ్​ సోడా అద్ది తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు నారింజ కాయలు మునిగేవరకు గోరువెచ్చని నీళ్లు పోసి ఓ 10 నిమిషాలు వదిలేయాలి.
  • ఆ తర్వాత సోడా మొత్తం పోయేలా నిధానంగా రుద్దుతూ కాయలను వాష్​ చేసుకోవాలి. ఇలా రెండు మూడు సార్లు వాటర్​తో నీట్​గా క్లీన్​ చేసిన తర్వాత తడి లేకుండా తుడిచి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Orange Peel Candy
  • ఇప్పుడు ఓ నారింజ కాయ తీసుకుని రెండు వైపులా చివర్లు కట్​ చేసి పొడుగ్గా నాలుగు గాట్లు పెట్టుకుని పొట్టును తీసేసుకోవాలి. ఇలా మిగిలిన కాయల చివర్లు తీసేసి పొట్టును తీసి రెడీగా ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి కట్​ చేసుకున్న నారింజ పొట్టు వేసి మునిగేంతవరకు వాటర్​ పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 8 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఇలా నారింజ పొట్టు ఉడికిన తర్వాత వాటిని బయటికి తీసి చల్లటి నీటిలో వేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. పొట్టు చల్లారిన తర్వాత దాని లోపల భాగంలో ఉండే తెల్లటి పొట్టును చాకు లేదా స్పూన్​ సాయంతో తీసి పొట్టు ముక్కను సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన పొట్టును కూడా తెల్లని పొర తీసేసి ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. నారింజ తొనల నుంచి అర కప్పు జ్యూస్​ తీసి రెడీగా ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి ఆరెంజ్​ జ్యూస్​ పోసుకోవాలి. అందులోకి పంచదార, ఒకటిన్నర కప్పుల వాటర్​ పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కరిగించాలి.
Orange Peel Candy
  • పంచదార పూర్తిగా కరిగినాక మంటను తగ్గించి మరిగించాలి. సిరప్​ మరుగుతున్నప్పుడు ఉడికించి ముక్కలుగా కట్​ చేసుకున్న నారింజ పొట్టును వేసి లో ఫ్లేమ్​లోనే ఉడికించాలి.
  • పాకం చిక్కబడి తొక్కలు పల్చగా మారే వరకు సుమారు 30 నుంచి 45 నిమిషాలు ఉడికించాలి. ముక్కలకు పాకం సరిగ్గా పట్టినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి మూత పెట్టి ఓ 10 నిమిషాలు అలానే ఉంచాలి.
  • ఆ తర్వాత ముక్కలను వడకట్టాలి. అనంతరం ఒక ప్లేట్​ లేదా జల్లెడ లేదా వైర్ రాక్​పై ఈ ముక్కలను విడివిడిగా ఉంచి గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద సుమారు 8 గంటల పాటు ఆరబెట్టాలి.
  • ముక్కలు ఆరిన తర్వాత పంచదార పొడిలో డిప్​ చేసి తీసి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని ముక్కలకు పంచదార పొడిని కోట్​ చేసిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసి ఫ్రిజ్​లో ఉంచితే సరి. నారింజ తొక్కలతో క్యాండీలు రెడీ.
Orange Peel Candy (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • నారింజ కాయల పై భాగాన్ని బేకింగ్​ సోడాతో క్లీన్​ చేయడం వల్ల వాటిపై ఉండే రసాయనాలు, దుమ్ము ధూళి తొలగిపోతుంది. మీ దగ్గర అది లేకపోతే ఉప్పుతో కూడా రుద్ది వేడినీటితో కడిగితే సరిపోతుంది.
  • నారింజ తొక్కలను నీటిలో ఉడికించిన తర్వాత లోపలి భాగంలో ఉండే తెల్లటి పదార్థాన్ని కచ్చితంగా తీసేయాలి. లేదంటే క్యాండీలు చేదుగా ఉంటాయి.

