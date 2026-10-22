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'కార్లు, బస్సులేం బుక్ చేస్తారు!' - ఓ సారి ట్రైన్ బుక్ చేసి చూడండి!

ఇంటి నుంచే బోగీ మొత్తం బుక్ చేసుకోవచ్చు - ఏ బోగీలో ఎన్ని సీట్లు ఉంటాయంటే!

ట్రైన్ బుకింగ్
ట్రైన్ బుకింగ్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 22, 2026 at 5:01 PM IST

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Train booking : శుభకార్యాలకు, టూర్లకు కార్లు, బస్సులే కాదు! రైలునూ అద్దెకు తీసుకోవచ్చు. కావాల్సిన వ్యక్తులు గడప దాటకుండానే ఈ సౌకర్యాన్ని పొందొచ్చు. ఈ ప్రక్రియంతా పూర్తిగా ఆన్​లైన్​లోనే సాగుతుంది. ఐఆర్​సీటీసీ ఎఫ్​టీఆర్ వెబ్​సైట్ ద్వారా ఈ సౌకర్యాన్ని బుక్ చేసుకోవాలి. రైలు మొత్తం తీసుకోవడాన్ని ఫుల్ టారిఫ్ రేట్ (ఎఫ్టీఆర్) బుకింగ్ అంటారు. దీనికి ప్రయాణానికి 30 రోజులు ముందు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి.

ఇందుకోసం ముందుగా వైబ్​సైట్​లో లాగిన్ అవ్వాలి. న్యూ యూజర్ వద్ద క్లిక్ చేసి మన వివరాలన్నీ నమోదు చేయాలి. యూజర్ ఐడీ, పాస్​వర్డ్ ఇవ్వాలి. దాంతో లాగిన్ అయితే బుకింగ్ వివరాలు ఓపెన్ అవుతాయి. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తారు? ఎంత మందితో వెళ్తారో తెలియజేయాలి. మన ప్రయాణం ఎక్కడికో చెప్పాక ఆ వివరాలు రైల్వే శాఖకు వెళ్తాయి. మనం ఎంపిక చేసుకున్న రూట్లో రైళ్లు, కోచ్​లు ఎంత వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయో చుసుకొని, ఆ సౌకర్యం కల్పించే అవకాశం ఉంటే కన్ఫర్మేషన్ లెటర్​ను రిజిస్ట్ర్ అయిన వ్యక్తి ఫోన్, మెయిల్​కు పంపుతారు. అది పూర్తయ్యాక ఒక్క కోచ్ బుకింగ్​కు రూ.50వేలు సెక్యూరిటీ జిపాజిట్ చేయాలి. ఇది రిఫండబుల్, ఆ తర్వాత ఎంత మంది ప్రయాణిస్తారో వారి వివరాలను పొందుపరచాలి. మనం ప్రయాణించే రూటు, ఎంచుకున్న కోచ్ ఆధారంగా రైల్వే అధికారులు ధర నిర్ణయిస్తారు. ఇది చెల్లిస్తే బుక్ అయినట్లే.

ఈ రకమైన బోగీలు

  • ఏపీ, తెలంగాణ ఉభయ రాష్ట్రాల్లో 50 రైళ్లకు ఈ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉండగా, ఒక రైల్లో గరిష్ఠంగా 22 కోచ్​ల వరకు బుక్ చేసుకోవచ్చు.
  • స్లీపర్ క్లాస్ బోగీలో 82 సీట్లు, బెర్తులు ఉంటాయి. త్రీటైర్ ఏసీలో 72 సీట్లు, టూటైర్ ఏసీ బోగీలో 44సీట్లు, ఫస్ట్ ఏసీలో 24 సీట్లు ఉంటాయి. కనిష్ఠంగా 30 రోజుల నుంచి ఆరు నెలల ముందుగా బుక్ చేసుకుంటే కన్​ఫర్మ్ చేయడంతో పాటు ఇలా బుక్ చేసుకున్న వారికి ఐఆర్​సీటీసీ ఆహార సదుపాయం కల్పిస్తుంది.
  • అత్యధిక మంది శుభకార్యాలు, విహార యాత్రలకు వెళ్లాలంటే ఈ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఎక్కువ మందితో, దూర ప్రాంతాల్లో ప్రయాణించినపుడు సౌకర్యం కోసం కోచ్ బుక్ చేసుకోవడం మంచిది.
  • వాహనాల కంటే తక్కువ వ్యయంతో ఈ సదుపాయం పొందవచ్చు.
  • సాధారణంగా అయితే టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకున్నపుడు అందరికీ ఒకేచోట సీట్లు లభించవు. ఇలా బృందంగా బోగీ బుక్ చేసుకుంటే ఒకే బోగీలో సీట్లు లభిస్తాయి.
  • గ్రూపు టికెట్ బుకింగ్​లో 50 నుంచి 100 మంది వరకు బుక్ చేసుకోవచ్చు.

స్టేషన్​కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు

ఐఆర్​సీటీసీ ఎఫ్​టీఆర్ సర్వీసు వెబ్​సైట్​లో అద్దెకు రైలు కావాలంటే ముందుగా మనకు అవసరమైన తేదీల్లో అవసరమైన రూట్లో రైలు అందుబాటులో ఉందో లేదో తెలుసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం ఆవెబ్​సైట్​లో సెర్చ్ అవైలబులిటీకి వెళ్తే సమాచారం వస్తుంది. ఈ బుకింగ్ కేవలం ఆన్​లైన్​లోనే అవుతుంది. స్టేషన్​కు వెళ్లనవసరం లేదు. ప్రజలు దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు.

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