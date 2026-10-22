'కార్లు, బస్సులేం బుక్ చేస్తారు!' - ఓ సారి ట్రైన్ బుక్ చేసి చూడండి!
ఇంటి నుంచే బోగీ మొత్తం బుక్ చేసుకోవచ్చు - ఏ బోగీలో ఎన్ని సీట్లు ఉంటాయంటే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 5:01 PM IST
Train booking : శుభకార్యాలకు, టూర్లకు కార్లు, బస్సులే కాదు! రైలునూ అద్దెకు తీసుకోవచ్చు. కావాల్సిన వ్యక్తులు గడప దాటకుండానే ఈ సౌకర్యాన్ని పొందొచ్చు. ఈ ప్రక్రియంతా పూర్తిగా ఆన్లైన్లోనే సాగుతుంది. ఐఆర్సీటీసీ ఎఫ్టీఆర్ వెబ్సైట్ ద్వారా ఈ సౌకర్యాన్ని బుక్ చేసుకోవాలి. రైలు మొత్తం తీసుకోవడాన్ని ఫుల్ టారిఫ్ రేట్ (ఎఫ్టీఆర్) బుకింగ్ అంటారు. దీనికి ప్రయాణానికి 30 రోజులు ముందు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి.
ఇందుకోసం ముందుగా వైబ్సైట్లో లాగిన్ అవ్వాలి. న్యూ యూజర్ వద్ద క్లిక్ చేసి మన వివరాలన్నీ నమోదు చేయాలి. యూజర్ ఐడీ, పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. దాంతో లాగిన్ అయితే బుకింగ్ వివరాలు ఓపెన్ అవుతాయి. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తారు? ఎంత మందితో వెళ్తారో తెలియజేయాలి. మన ప్రయాణం ఎక్కడికో చెప్పాక ఆ వివరాలు రైల్వే శాఖకు వెళ్తాయి. మనం ఎంపిక చేసుకున్న రూట్లో రైళ్లు, కోచ్లు ఎంత వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయో చుసుకొని, ఆ సౌకర్యం కల్పించే అవకాశం ఉంటే కన్ఫర్మేషన్ లెటర్ను రిజిస్ట్ర్ అయిన వ్యక్తి ఫోన్, మెయిల్కు పంపుతారు. అది పూర్తయ్యాక ఒక్క కోచ్ బుకింగ్కు రూ.50వేలు సెక్యూరిటీ జిపాజిట్ చేయాలి. ఇది రిఫండబుల్, ఆ తర్వాత ఎంత మంది ప్రయాణిస్తారో వారి వివరాలను పొందుపరచాలి. మనం ప్రయాణించే రూటు, ఎంచుకున్న కోచ్ ఆధారంగా రైల్వే అధికారులు ధర నిర్ణయిస్తారు. ఇది చెల్లిస్తే బుక్ అయినట్లే.
ఈ రకమైన బోగీలు
- ఏపీ, తెలంగాణ ఉభయ రాష్ట్రాల్లో 50 రైళ్లకు ఈ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉండగా, ఒక రైల్లో గరిష్ఠంగా 22 కోచ్ల వరకు బుక్ చేసుకోవచ్చు.
- స్లీపర్ క్లాస్ బోగీలో 82 సీట్లు, బెర్తులు ఉంటాయి. త్రీటైర్ ఏసీలో 72 సీట్లు, టూటైర్ ఏసీ బోగీలో 44సీట్లు, ఫస్ట్ ఏసీలో 24 సీట్లు ఉంటాయి. కనిష్ఠంగా 30 రోజుల నుంచి ఆరు నెలల ముందుగా బుక్ చేసుకుంటే కన్ఫర్మ్ చేయడంతో పాటు ఇలా బుక్ చేసుకున్న వారికి ఐఆర్సీటీసీ ఆహార సదుపాయం కల్పిస్తుంది.
- అత్యధిక మంది శుభకార్యాలు, విహార యాత్రలకు వెళ్లాలంటే ఈ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఎక్కువ మందితో, దూర ప్రాంతాల్లో ప్రయాణించినపుడు సౌకర్యం కోసం కోచ్ బుక్ చేసుకోవడం మంచిది.
- వాహనాల కంటే తక్కువ వ్యయంతో ఈ సదుపాయం పొందవచ్చు.
- సాధారణంగా అయితే టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకున్నపుడు అందరికీ ఒకేచోట సీట్లు లభించవు. ఇలా బృందంగా బోగీ బుక్ చేసుకుంటే ఒకే బోగీలో సీట్లు లభిస్తాయి.
- గ్రూపు టికెట్ బుకింగ్లో 50 నుంచి 100 మంది వరకు బుక్ చేసుకోవచ్చు.
స్టేషన్కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు
ఐఆర్సీటీసీ ఎఫ్టీఆర్ సర్వీసు వెబ్సైట్లో అద్దెకు రైలు కావాలంటే ముందుగా మనకు అవసరమైన తేదీల్లో అవసరమైన రూట్లో రైలు అందుబాటులో ఉందో లేదో తెలుసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం ఆవెబ్సైట్లో సెర్చ్ అవైలబులిటీకి వెళ్తే సమాచారం వస్తుంది. ఈ బుకింగ్ కేవలం ఆన్లైన్లోనే అవుతుంది. స్టేషన్కు వెళ్లనవసరం లేదు. ప్రజలు దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు.
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