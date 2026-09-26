చిత్రం చూపించి 'చిత్తం' చెప్పగలమా? - ఇక్కడ ముందుగా మీకేం కనిపించింది?
ఫొటో ద్వారా వ్యక్తిత్వ అంచనా - శాస్త్రీయ పరిశోధనలు ఏం చెప్తున్నాయంటే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 3:35 PM IST
Optical Illusion : వ్యక్తిత్వ పరీక్షలకు సైకాలజిస్టులు, పెద్ద ప్రశ్నలు, సంక్లిష్టమైన సమాధానాలు అవసరం లేదని కొందరి వాదన. మీ చూపు, మీ ఆలోచన చాలు మిమ్మల్ని విశ్లేషించడానికి! మీరు ఎలా ఆలోచిస్తారో చెప్పడానికి అని పేర్కొంటున్నారు. ఇక్కడ ఇచ్చిన చిత్రాన్ని కొందరు పెదాలుగా భావిస్తుంటారు. మరికొందరు చెట్లను గమనిస్తే, ఇంకొందరు అడుగున వేర్లను కనిపెట్టేస్తారు. మీ మనసు ఎలా ఆలోచిస్తుందో, మీరు ఎలాంటివారో?, మీరు జీవితంలో ఎలా ముందుకు సాగుతారో ఈ ఒక్క బొమ్మ ద్వారా మీ ఆలోచనలను బట్టి చెప్పేయొచ్చట.
మొదట చెట్లను గమనించినట్లయితే!
చెట్లు మీకు స్పష్టంగా కనిపించినట్లయితే, మీరు విస్తృత దృక్పథంతో ఆలోచించేవారని అర్థం. మీరు ఆశయాలు కలిగిన వారు. దానిని నెరవేర్చడం కోసం ఏకాగ్రతతో ఉంటారు. ఎప్పటికప్పుడు ఉన్నత లక్ష్యాలను పెట్టుకుని వాటిని సాధించడంలో సర్వశక్తులూ ధారపోస్తారు. నిశ్చలంగా కూర్చోవడం మీకు నచ్చదు. మీరు ఎదుగుదల, పురోగతి, కంటికి కనిపించే విజయాన్ని ఇష్టపడతారు.
"ఇప్పుడు కొనండి, తర్వాత చెల్లించండి" - ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
ప్రజలు మిమ్మల్ని తరచుగా ఆత్మవిశ్వాసం గలవారిగా, స్ఫూర్తిదాయకంగా చూస్తారు. మీకు నాయకత్వం వహించే, ముందుచూపుతో ఆలోచించే సహజ సామర్థ్యం ఉంది. మీరు భవిష్యత్తు కోసం ప్రణాళికలు వేయడంతో పాటు భవిష్యత్లో ఏం జరుగుతుందో ఊహించుకోవడాన్ని ఆనందిస్తారు. కానీ, ఇక్కడే ఓ సమస్య ఉంది. మీరు భవిష్యత్ ఆలోచనలు గొప్పగా చేస్తారు తప్ప వర్తమానంలో ఏం జరుగుతుందో విస్మరించడం మైనస్ పాయింట్.
ముందుగా వేర్లు కనిపిస్తే!
ఈ చిత్రాన్ని చూసిన వెంటనే మీ దృష్టి నేరుగా వేర్లపై పడితే మీరు క్రమానికి, నిర్మాణానికి విలువనిచ్చే వ్యక్తి అని చెప్పవచ్చు. మీరు విషయాలు అర్థవంతంగా ఉండాలని కోరుకోవడమే కాదు! . ఇతరులు పట్టించుకోని వివరాలనూ మీరు గమనిస్తారు. పనిలో, జీవితంలో ప్రణాళికలు రూపొందించడం, అమలు చేయడాన్ని మీరు ఆస్వాదిస్తారు.
మీరు స్థిరత్వాన్ని ఇష్టపడతారు. తరచుగా ఏదైనా చేసే ముందు బాగా ఆలోచిస్తారు. మీరు నమ్మదగినవారు, ఆలోచనాపరులు కాబట్టి ప్రజలు మిమ్మల్ని విశ్వసిస్తారు. అయితే, కొన్నిసార్లు మీ మనస్సు గందరగోళంగా అనిపించవచ్చు. మీరు ఒకేసారి అనేక వివరాలను గమనిస్తున్నప్పుడు, చిన్న విషయాలు మీ చేజారిపోవచ్చు. నోట్స్ లేదా రిమైండర్ వంటి సాధారణ సాధనాలు ఒత్తిడి లేకుండా మిమ్మల్ని చురుకుగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.
ఈవెంట్ ప్లానర్, అకౌంటెంట్, లైబ్రేరియన్, డేటా అనలిస్ట్, మ్యూజియం క్యూరేటర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ అసిస్టెంట్, అర్బన్ ప్లానర్, లాజిస్టిక్స్ మేనేజర్ వంటివి ఈ వ్యక్తిత్వానికి సరిపోయే వృత్తులు.
మీరు మొదట పెదాలను గుర్తిస్తే!
మీ దృష్టిని పెదాలు మొదట ఆకర్షిస్తే మీరు ప్రశాంత జీవులని అర్థం. చాలా నింపాదిగా ఉంటారు. మీరు జీవితాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా స్వీకరిస్తారు, సులభంగా ఆందోళన చెందరు. ఒత్తిడితో కూడిన పరిస్థితులు మిమ్మల్ని అరుదుగా కదిలించినా ప్రశాంతంగా ఎలా ఉండాలో మీకు తెలుసు. ఇతరులు మీతో స్నేహాన్ని సౌకర్యవంతంగా భావిస్తారు.
మీరు బలంగా భావించే నింపాది స్వభావం ఒక సవాలు కూడా కావచ్చు. మీరు కఠినమైన దినచర్యలను లేదా సుదీర్ఘ ప్రణాళికలను పట్టించుకోకుండా ఉండే ప్రమాదం ఉంది. మీ ప్రశాంతమైన మనస్తత్వాన్ని కోల్పోకుండా, ఆలోచనలను ఆచరణలోకి మార్చడంలో ఒక చిన్న క్రమపద్ధతి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
ఈ వ్యక్తిత్వానికి సరిపోయే వృత్తులలో సృజనాత్మక రచయిత, కళాకారుడు, సంగీతకారుడు, యోగా శిక్షకుడు, సామాజిక కార్యకర్త, ట్రావెల్ బ్లాగర్, పర్సనల్ ట్రైనర్, పిల్లల సంరక్షణ ప్రదాత వంటివి ఉన్నాయి.
ఫలితం కచ్చితమైనదిగా అనిపించిందా? అలా అనిపించకపోయినా ఈ విషయాలను పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మిమ్మల్ని మీరు మరింత బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి, మీ బలాలను ఒక కొత్త కోణంలో చూడటానికి ఇవి ఒక సరదా మార్గాన్ని అందిస్తాయి.
అసలు నిజం ఏమిటంటే!
ఫలితం కచ్చితమైనదిగా అనిపించిందా? అలా అనిపించకపోయినా ఈ విషయాలను పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మిమ్మల్ని మీరు మరింత బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి, మీ బలాలను ఒక కొత్త కోణంలో చూడటానికి ఇవి ఒక సరదా మార్గాన్ని అందిస్తాయి.
శాస్త్రీయ ఆధారాల్లేవు!
చిత్రాన్ని చూపించి (ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్) వ్యక్తిత్వాన్ని అంచనా వేసే పరీక్షలకు శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని గుర్తుంచుకోండి. మీ కంటికి మొదట కనిపించిన వస్తువు (ఆబ్జెక్ట్) ఆధారంగా మీ వ్యక్తిత్వాన్ని అంచనా వేయడం పూర్తిగా వినోదం కోసం ఉద్దేశించినది మాత్రమే. ఇలాంటివన్నీ మానసిక అపోహలని 'యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హెర్ట్ఫోర్డ్షైర్' తన పరిశోధనలో వెల్లడించింది.
చిత్రం లైటింగ్, కాంట్రాస్ట్, మన కంటి చూపు ఆధారంగా ఒక్కొక్కరికీ ఒక్కో వస్తువు కనిపిస్తుంది తప్ప మన గుణగణాలతో సంబంధం ఏ మాత్రం సంబంధం లేదని తేల్చింది.
ఈ చిత్రం ఎక్కడిది?
ఈ చిత్రాన్ని స్విట్జర్లాండ్కు చెందిన ప్రసిద్ధ కళాకారుడు క్రిస్టో దాగోరోవ్ ఆవిష్కరించిన పెన్సిల్ ఆర్ట్. పెదవుల ఆకృతిని ప్రకృతిలోని అడవులు, చెట్లతో ముడిపెడుతూ ఈ ఆర్ట్వర్క్ను సృష్టించారు.
కెరియర్లో దూసుకుపోవాలని పరిగెడితే అలసిపోతారు! - ఈ 5 రూల్స్ పెట్టుకుంటే సక్సెస్!
'త్యాగాలు చేయడం, యుద్ధాలు కొనితెచ్చుకోవడం అవసరమా?' - పెళ్లికి ముందే ఈ విషయాలు మాట్లాడాలంట!