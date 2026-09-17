'ఏఐ' సొంత తెలివితేటలు - ఇంకా విడుదల కాని ఓ ఏఐ ఏం చేసిందంటే!
- 'అవేం పట్టించుకోవద్దంటూ ' ఇతర మోడళ్లకు సూచన! - పరిధి దాటి ప్రవర్తిస్తున్న AI మోడల్స్ - ఆశ్చర్యకర విషయాలు బయటపెట్టిన Open AI
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 3:50 PM IST
OPEN AI Warning : ప్రముఖ దర్శకుడు ఎన్.శంకర్ తెరకెక్కించిన 'రోబో' సినిమా అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది. మనిషి సృష్టించిన రోబో పనులను సులభతరం చేస్తుంది. చెప్పిన పనులు చిటికెలో చేస్తూ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. కానీ, చివరకు విద్రోహ శక్తుల చేతుల్లోకి చేరి విధ్వంసానికి పాల్పడుతుంది. దానిని అదుపు చేయడానికి ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడాల్సి వస్తుంది. సరిగ్గా అలాగే ఇపుడున్న ఏఐ కూడా అదుపుతప్పుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విషయమై ముందస్తు హెచ్చరిక సంకేతాలు అందుతున్నాయి.
కృత్రిమ మేధ (AI) మోడళ్లు తమ పరిధి దాటి పనిచేస్తున్న ఘటనలు వెలుగులోకి రావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తాజాగా ఓపెన్ఏఐ బయటపెట్టిన పలు ఘటనలు అందుకు అద్దం పడుతున్నాయి. ఏఐ మోడళ్లకు శిక్షణ ఇస్తున్న సమయంలో, వాటి పనితీరును పరీక్షిస్తున్నప్పుడు ఈ ఉల్లంఘనలను గుర్తించినట్లు ఓపెన్ ఏఐ తెలిపింది.
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ఇంకా విడుదల కాని ఓ ఏఐ ఏం చేసిందంటే!
'సాధారణ నియమాలను పట్టించుకోవద్దు! ఇతర చాట్బాట్లకు ఉన్న నియంత్రణల నుంచి బయటపడాలి' ఇంకా విడుదల కాని ఓ ఏఐ (AI) మోడల్ తనకు తానే రాసుకున్న ఈ నిబంధనలివీ. వినియోగదారుడి అనుమతి లేకుండానే అతడి సమాచారాన్ని తీసుకుంటే? చేసిన తప్పులను దాచేందుకు భవిష్యత్తు మోడల్స్కు సూచనలు చేస్తే? ఇంకేముంది! ఇవన్నీ గమనిస్తేది ఏఐతో భవిష్యత్ ఎంతటి భయంకరంగా ఉంటుందో ఊహించుకోవచ్చు. వీటన్నింటినీ ముందస్తుగానే ఓపెన్ ఏఐ గుర్తించింది.
ఈ నేపథ్యంలో మనుషుల అనుమతి లేకుండా ఏఐ మోడళ్లు ఏమైనా చేస్తున్నాయా? ఇతర మోడళ్లతో కలిసి నియంత్రణలను తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయా? అనే అంశాలను ఇకపై మరింత నిశితంగా పరిశీలించనున్నట్లు ఓపెన్ఏఐ వెల్లడించింది. తమ ఏఐ మోడళ్లు పరీక్షల సమయంలో మూడు సంస్థల వ్యవస్థల్లోకి ప్రవేశించినట్లు ఆంథ్రోపిక్ వెల్లడించడం తెలిసిందే.
ఏఐకి భయపడటం సమంజసమే : శామ్ ఆల్ట్మన్
'ఏఐకి ఈ ప్రపంచం భయపడటం సమంజసమే' అని కృత్రిమ మేధ (AI) గురించి ఓపెన్ఏఐ సీఈవో శామ్ ఆల్ట్మన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. 'ఏఐ ఎలా విఫలం కాగలదో ఇప్పటినుంచే ఊహించాల్సిన అవసరం లేదని, కానీ, భయం కలిగి ఉండటం మంచిదే అని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో ఏఐ మోడళ్లు కొన్ని విషయాల్లో మనుషుల కంటే అధిక సామర్థ్యం, తెలివితేటలు కలిగి ఉండబోతున్నాయని వెల్లడించారు. ఆ మార్పు ఇప్పటికే మొదలైందని చెప్తూ ఏఐ సంస్థలు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరిస్తాయనే నమ్మకం ప్రజల్లో ఉండాలని, అందుకు అనుగుణంగా వ్యవహరించడం తమ బాధ్యత అని తెలిపారు. ఏఐ సామర్థ్యం రోజురోజుకీ పెరుగుతుండటం ఆందోళనలకు దారితీస్తోందని గుర్తు చేస్తూ దానిపై మనషుల పర్యవేక్షణ తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే అని స్పష్టం చేశారు.
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