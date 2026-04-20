చుక్క మజ్జిగ లేకుండానే "చల్ల మిరపకాయలు" - అమ్మమ్మల పద్ధతిలో భలే రుచిగా ఉంటాయి!
తక్కువ పదార్థాలతో టేస్టీ 'ఊర మిరపకాయలు' - ఏడాది పైనే నిల్వ కూడా!
Published : April 20, 2026 at 4:02 PM IST
Easy Challa Mirapakayalu Recipe : వేసవిలో చాలా మంది అమ్మలు అన్నం అంచున పెట్టుకుని తినేందుకు వడియాలు, అప్పడాలు వంటివి రెడీ చేస్తుంటారు. మరికొందరు మాత్రం పచ్చిమిర్చితో 'ఊర మిరపకాయలు' ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. వీటినే కొన్ని ప్రాంతాల్లో 'చల్ల మిరపకాయలు, మజ్జిగ మిరపకాయలు' వంటి పేరుతో కూడా పిలుస్తుంటారు. అయితే, సాధారణంగా చల్ల మిరపకాయలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే నాలుగైదు రోజులు పెరుగు లేదా మజ్జిగలో నానబెట్టి, ఊరబెట్టుకోవాలి.
కానీ, మీకు తెలుసా? చుక్క మజ్జిగ లేదా పెరుగు లేకుండానూ "ఊర మిరపకాయలు" రెడీ చేసుకోవచ్చు. అమ్మమ్మల పద్ధతిలో చేసుకునే వీటి తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలూ అవసరం లేదు. కేవలం నాలుగే నాలుగు పదార్థాలతో ఎవరైనా సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ చేసుకున్నారంటే ఇవి ఏడాది పైనే తాజాగా నిల్వ ఉంటాయి! మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ టేస్టీ ఊర మిరపకాయలను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- అర కేజీ - పచ్చిమిర్చి
- పావు కప్పు - వాము(25 గ్రాములు)
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒకట్రెండు - బాగా పండిన నిమ్మకాయలు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కాస్త కారం తక్కువ, తొక్క మందంగా ఉండే పచ్చిమిరపకాయలను తీసుకుని తొడిమలు తీయకుండానే శుభ్రంగా కడిగి జాలి గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
- ఆపై వాటిని ఫ్యాన్ కింద ఒక క్లాత్పై వేసి తడిలేకుండా కాసేపు ఆరబెట్టుకోవాలి. వీటిని కేవలం ఫ్యాన్ గాలికి మాత్రమే ఆరబెట్టాలి. ఎండలో పెట్టకూడదని గుర్తుంచుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ వాటిని తొడిమతో సహా ఉండేలా మధ్యలోకి రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అలా పచ్చిమిరపకాయలన్నింటినీ కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వామును వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి గిన్నె లేదా బేషన్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయలను వేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న వాము పొడిని యాడ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో గింజలు పడకుండా నిమ్మరసాన్ని పిండుకుని అవన్నీ పచ్చిమిరపకాయలకు పట్టేలా చేతితో బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా పచ్చిమిరపకాయలకు ఉప్పు, పులుపు చక్కగా పట్టి మజ్జిగలో ఊరబెట్టినప్పుడు ఏవిధమైన రుచి వస్తుందో అలాంటి టేస్ట్ వస్తుంది.
- నెక్ట్స్ అలా కలిపిన పచ్చిమిరపకాయలన్నింటినీ ఏదైనా ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ లేదా గాజు సీసాలో వేసుకుని మూత పెట్టి 3 రోజుల పాటు ఊరనివ్వాలి.
- ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, పచ్చిమిర్చిని ఊరబెట్టిన 24 గంటల తర్వాత అందులో నీరు ఊరుతుంది.
- ఈ స్టేజ్లో మూత తీసి ఒకసారి మిరపకాయలను పైకి కిందకి కలిపి ఆ నీటిని కొద్దిగా చేతిలోకి తీసుకుని టేస్ట్ చేయండి.
- ఒకవేళ అప్పుడు ఉప్పు తక్కువైందనిపిస్తే కొద్దిగా వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఊరమిరపకాయల్లో సాల్ట్ ఎక్కువ కాకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చు.
- అలాగే, రోజూ ఉదయం, సాయంత్రం పచ్చిమిర్చీలను ఒకసారి పూర్తిగా పైకి కిందకి కలపడం చేస్తుండాలి.
- మూడు రోజుల పాటు ఇలా ఊరబెట్టుకున్న మిరపకాయలను నాలుగో రోజు ఓ క్లాత్పై పలుచగా వేసుకుని ఎండకు ఆరబెట్టాలి.
- ఇవి మంచిగా ఎండడానికి కనీసం 3 నుంచి 5 రోజుల టైమ్ పట్టొచ్చు. ఎండ గట్టిగా కొడితే రెండు రోజులకే బాగా ఎండిపోవచ్చు.
- ఊర మిరపకాయలు బాగా ఎండిన తర్వాత ఏదైనా ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసుకుని నిల్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, టేస్టీ టేస్టీగా ఊర మిరపకాయలు రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సమ్మర్లో మజ్జిగ, పెరుగు లేకుండానే సింపుల్గా ఇలా ఊర మిరపకాయలు సిద్ధం చేసుకోండి.
- ఒక్కసారి రెడీ చేసుకుంటే ఏడాది పాటు తాజాగా నిల్వ ఉంటాయి! అయితే, వీటిని నిల్వ చేసుకున్నప్పుడు మెత్తగా అవ్వకుండా అప్పుడప్పుడు కాసేపు ఎండకు పెట్టుకోవడం మర్చిపోవద్దని గుర్తుంచుకోవాలి.
- మీకు ఊర మిరపకాయలను తినాలనిపించినప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో కొద్దిగా నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న కావాల్సినన్ని వేసుకుని ఎర్రగా వేయించి తీసుకుంటే చాలు.
- అంతే, భోజనంలోకి సైడ్ డిష్గా అద్దిపోయే టేస్ట్తో "ఊర మిరపకాయలు" ఈజీగా తయారవుతాయి!
