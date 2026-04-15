పాతకాలం నాటి "ఊర మిరపకాయలు" - ఇలా చేస్తే ఏడాది పైనే నిల్వ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 4:28 PM IST
Oora Mirapakayalu in Telugu : పాతకాలం నాటి రెసిపీల్లో ఊర మిరపకాయలు ఒకటి. వీటిని ఆరోజుల్లో ఎక్కువగా చేసేవాళ్లు. ఇవి సాంబార్, పప్పన్నం, పెరుగన్నం, పప్పుచారులోకి సైడ్ డిష్గా సూపర్గా ఉంటాయి. ఇవి నోటికి కాస్త కారంగా ఉంటూ భలే రుచినిస్తాయి. అందుకే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఇవి చేశారంటే అద్దిరిపోతాయి. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఇంటిల్లిపాదీ ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీమళ్లీ కావాలంటారు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానం ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు
- పచ్చిమిర్చి - ఒక కేజీ
- నిమ్మరసం - 2 కప్పులు
- వాము పొడి - 60 గ్రాములు
- ఉప్పు - అర కప్పు
తయారీ విధానం
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కేజీ పచ్చిమిర్చిని తొడిమలు తీయకుండానే శుభ్రంగా నీటిలో కడిగి జాలి గిన్నెలో వేయాలి. అనంతరం వీటిని ఓ క్లాత్పై వేసి ఫ్యాన్ గాలికి ఆరబెట్టాలి. (కేవలం ఫ్యాన్ గాలికి మాత్రమే పెట్టాలి. ఎండలో పెట్టకూడదు)
- అనంతరం పచ్చిమిర్చిని మధ్యలోకి రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసి ఓ గిన్నెలో వేయాలి. ఇందులోనే 60 గ్రాముల వాము పొడి, అర కప్పు ఉప్పు, రెండు కప్పుల నిమ్మరసం వేసి బాగా కలపాలి. అనంతరం గంటపాటు పక్కనుంచాలి.
- గంట తర్వాత మిరపకాయలను మరోసారి బాగా కలపాలి. అనంతరం మరో గిన్నెలోకి వేసి మూత పెట్టి రెండు రోజుల పాటు ఊరబెట్టాలి.
- అయితే ఇక్కడ మీరు మిరపకాయలను మొదటి రోజు ఊరబెట్టిన తర్వాత మరుసటి రోజు అందులో నీరొస్తుంది. ఈ సమయంలో పైకి కిందకి కలిపి ఆ నీటిని రుచి చూడండి. ఉప్పు తక్కువైందనిపిస్తే కొద్దిగా వేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఉప్పు ఎక్కువ కాకుండా చూసుకోవచ్చు.
- అలాగే రోజూ ఉదయం, సాయంత్రం మిరపకాయలను తప్పకుండా పైకి కిందికి కలపాలని గుర్తుంచుకోవాలి.
- రెండు రోజులపాటు ఊరబెట్టుకున్న మిరపకాయలను మూడో రోజు ఓ క్లాత్పై పలుచగా వేసి మరో రెండు రోజులు ఎండకు ఆరబెట్టాలి.
- ఇవి బాగా ఎండిన అనంతరం వీటిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఏడాది పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
- మీరు భోజనం చేయడానికి స్టవ్ ఆన్ చేసి నూనె పోయాలి. ఆయిల్ కాస్త వేడయ్యాక ఊర మిరపకాయలను వేసి దోరగా వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అంతే టేస్టీటేస్టీ ఊర మిరపకాయలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
- మీరు ఈ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పచ్చిమిర్చితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
- ఇక లేట్ చేయకుండా మీరు కూడా ఇంట్లో ఈ విధంగా చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి.
