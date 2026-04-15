పాతకాలం నాటి "ఊర మిరపకాయలు" - ఇలా చేస్తే ఏడాది పైనే నిల్వ!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 4:28 PM IST

Oora Mirapakayalu in Telugu : పాతకాలం నాటి రెసిపీల్లో ఊర మిరపకాయలు ఒకటి. వీటిని ఆరోజుల్లో ఎక్కువగా చేసేవాళ్లు. ఇవి సాంబార్, పప్పన్నం, పెరుగన్నం, పప్పుచారులోకి సైడ్​ డిష్​గా సూపర్​గా ఉంటాయి. ఇవి నోటికి కాస్త కారంగా ఉంటూ భలే రుచినిస్తాయి. అందుకే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఇవి చేశారంటే అద్దిరిపోతాయి. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఇంటిల్లిపాదీ ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీమళ్లీ కావాలంటారు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానం ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.

పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు

  • పచ్చిమిర్చి - ఒక కేజీ
  • నిమ్మరసం - 2 కప్పులు
  • వాము పొడి - 60 గ్రాములు
  • ఉప్పు - అర కప్పు

తయారీ విధానం

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కేజీ పచ్చిమిర్చిని తొడిమలు తీయకుండానే శుభ్రంగా నీటిలో కడిగి జాలి గిన్నెలో వేయాలి. అనంతరం వీటిని ఓ క్లాత్​పై వేసి ఫ్యాన్​ గాలికి ఆరబెట్టాలి. (కేవలం ఫ్యాన్ గాలికి మాత్రమే పెట్టాలి. ఎండలో పెట్టకూడదు)
  • అనంతరం పచ్చిమిర్చిని మధ్యలోకి రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసి ఓ గిన్నెలో వేయాలి. ఇందులోనే 60 గ్రాముల వాము పొడి, అర కప్పు ఉప్పు, రెండు కప్పుల నిమ్మరసం వేసి బాగా కలపాలి. అనంతరం గంటపాటు పక్కనుంచాలి.
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • గంట తర్వాత మిరపకాయలను మరోసారి బాగా కలపాలి. అనంతరం మరో గిన్నెలోకి వేసి మూత పెట్టి రెండు రోజుల పాటు ఊరబెట్టాలి.
  • అయితే ఇక్కడ మీరు మిరపకాయలను మొదటి రోజు ఊరబెట్టిన తర్వాత మరుసటి రోజు అందులో నీరొస్తుంది. ఈ సమయంలో పైకి కిందకి కలిపి ఆ నీటిని రుచి చూడండి. ఉప్పు తక్కువైందనిపిస్తే కొద్దిగా వేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఉప్పు ఎక్కువ కాకుండా చూసుకోవచ్చు.
  • అలాగే రోజూ ఉదయం, సాయంత్రం మిరపకాయలను తప్పకుండా పైకి కిందికి కలపాలని గుర్తుంచుకోవాలి.
ఉప్పు (Getty Images)
  • రెండు రోజులపాటు ఊరబెట్టుకున్న మిరపకాయలను మూడో రోజు ఓ క్లాత్​పై పలుచగా వేసి మరో రెండు రోజులు ఎండకు ఆరబెట్టాలి.
  • ఇవి బాగా ఎండిన అనంతరం వీటిని ఎయిర్​టైట్​ డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఏడాది పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
  • మీరు భోజనం చేయడానికి స్టవ్​ ఆన్ చేసి నూనె పోయాలి. ఆయిల్ కాస్త వేడయ్యాక ఊర మిరపకాయలను వేసి దోరగా వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అంతే టేస్టీటేస్టీ ఊర మిరపకాయలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
  • మీరు ఈ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పచ్చిమిర్చితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
  • ఇక లేట్ చేయకుండా మీరు కూడా ఇంట్లో ఈ విధంగా చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్​ ఇవ్వండి.

